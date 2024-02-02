https://sputniknews.com.tr/20240202/iran-cumhurbaskani-reisi-savas-baslatmayacagiz-fakat-zorbaliga-guclu-bir-yanit-veririz-1080307489.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Savaş başlatmayacağız fakat zorbalığa güçlü bir yanıt veririz
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Savaş başlatmayacağız fakat zorbalığa güçlü bir yanıt veririz
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin savaş başlatma niyetinde olmadığını ancak herhangi bir "zorbalığa" güçlü bir şekilde yanıt vereceklerini söyledi. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T12:21+0300
2024-02-02T12:21+0300
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ortadoğu
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İran Cumhurbaşkan Reisi, Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan ziyareti sırasında halka hitap etti.ABD ile son günlerde artan gerilime değinen Reisi, "Savaş başlatmayacağız ama zalim bir ülke veya güç herhangi bir zorbalık yapmak isterse İran onlara güçlü bir cevap verecektir" ifadelerini kullandı.Konuşmasında İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki askeri gücünün hiçbir ülke için tehdit değil olmadığının altını çizen Reisi, konuşmasında şu cümlelere yer verdi:ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.Başta Başkan Joe Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.İran, söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor" ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240202/iki-tarafta-cekinceli-iran-abd-ile-savasta-silahli-catismaya-girmek-istemiyor-1080301505.html
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iran, ibrahim reisi, ortadoğu, savaş
iran, ibrahim reisi, ortadoğu, savaş
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Savaş başlatmayacağız fakat zorbalığa güçlü bir yanıt veririz
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin savaş başlatma niyetinde olmadığını ancak herhangi bir "zorbalığa" güçlü bir şekilde yanıt vereceklerini söyledi.
İran Cumhurbaşkan Reisi, Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan ziyareti sırasında halka hitap etti.
ABD ile son günlerde artan gerilime değinen Reisi, "Savaş başlatmayacağız ama zalim bir ülke veya güç herhangi bir zorbalık yapmak isterse İran onlara güçlü bir cevap verecektir" ifadelerini kullandı.
Konuşmasında İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki askeri gücünün hiçbir ülke için tehdit değil olmadığının altını çizen Reisi, konuşmasında şu cümlelere yer verdi:
İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki askeri gücünün hiçbir ülke için tehdit değil ve olmayacak. Aksine bizim bu askeri gücümüz bölgede güvenliği sağlıyor. Bölge ülkeleri, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki gücüne güvenebilirler.
ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.
Başta Başkan Joe Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.
İran, söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor" ifadesini kullanmıştı.