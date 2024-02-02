https://sputniknews.com.tr/20240202/iki-tarafta-cekinceli-iran-abd-ile-savasta-silahli-catismaya-girmek-istemiyor-1080301505.html

İki tarafta çekinceli: 'İran, ABD ile silahlı çatışmaya girmek istemiyor'

İki tarafta çekinceli: 'İran, ABD ile silahlı çatışmaya girmek istemiyor'

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırının ardından yaşanan gerilim ışığında ABD'yle doğrudan silahlı çatışmadan... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T11:06+0300

2024-02-02T11:06+0300

2024-02-02T11:32+0300

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ayetullah ali hamaney

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New York Times (NYT) gazetesinin İranlı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre İran dini lideri Hamaney, ABD'yle doğrudan silahlı çatışma istemiyor.İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Ürdün'deki saldırı sonrası oluşan durumu görüşmek üzere bu hafta acil bir toplantı düzenlediği belirten NYT kaynakları, toplantıya katılanların planlarını Hamaney'e anlattığını ancak Hamaney'in kesin bir dille ABD'yle doğrudan çatışmadan kaçınma ve İran'ı ABD'lileri öldüren grupların eylemlerinden uzaklaştırma talimatı verdiğini vurguladı.ABD'nin intikam saldırısı düzenlemesi halinde İran'ın misilleme yapmaya hazırlandığını da kaydeden kaynaklar, İran ordusunun tüm silahlı kuvvetleri yüksek teyakkuza geçirdiğini, uçaksavar füze savunma sistemlerini etkinleştirdiğini ve Irak sınırına balistik füzeler konuşlandırdığını ifade etti.İran makamları, NYT'de yer alan iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, pazar günü Ürdün'ün kuzeydoğusunda düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 34 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.ABD Başkanı Joe Biden'ın söz konusu saldırıya misilleme seçeneklerini değerlendirme talimatını verdiği, olası seçenekler arasında Irak ve Suriye’deki İranlı askerlere yönelik saldırılar olduğu belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240202/pasinyan-icin-yeni-rota-kimlerle-askeri-iliskilere-sahip-olabilecegimizi-anlamamiz-gerekiyor-1080297198.html

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abd, israil, filistin, iran, ayetullah ali hamaney