Husiler, Kızıldeniz'de bir İngiliz ticari gemisini hedef aldıklarını duyurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Maymunların hafızaları o kadar güçlü ki, aşık oluyorlar ve her şeyi hatırlıyorlar'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Montrö'nün 'm' harfiyle oynanırsa, Türkiye kuzeyden kuşatılır
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Limon suyu ürünlerinin satışına ilişkin yeni düzenleme
12:06
83 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
13:34
19 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın kumar oyunlarıyla imtihanı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ABD bölünüyor mu?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DUAYEN GAZETECİ
Türk basınında devrim yarattı
17:42
8 dk
SESLİ HABER
Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
18:19
1 dk
SESLİ HABER
Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Yasadışı organ nakli yapan doktorların Ukrayna ordusunda çalıştığı ortaya çıktı
18:45
4 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Blohin: Türkiye, Montrö meselesinde bağımsız bir duruş sergiliyor
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'nın pilot konsolosluk merkezleri
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
19:36
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Türkiye’deki bankalarda yaşanan sorunlarla ilgili konuştu
19:54
2 dk
SESLİ HABER
Rus vali açıkladı: Ukraynalı askerler teslim olmak isteyen arkadaşlarını sırtından vuruyor
20:35
2 dk
SESLİ HABER
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
20:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240202/husiler-kizildenizde-bir-ingiliz-ticari-gemisini-hedef-aldiklarini-duyurdu-1080288900.html
Husiler, Kızıldeniz'de bir İngiliz ticari gemisini hedef aldıklarını duyurdu
Husiler, Kızıldeniz'de bir İngiliz ticari gemisini hedef aldıklarını duyurdu
Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de "işgal altındaki Filistin limanlarına giden" İngiltere'ye ait bir ticari gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T00:55+0300
2024-02-02T00:55+0300
husiler
husiler
husiler
husiler hareketi
dünya
yemen
ortadoğu
ingiltere
abd
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079943266_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2fe1bdbfe8b1d70fd1e468968931d65.jpg
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.Filistin halkıyla dayanışma mesajı veren Seri, "ABD-İngiltere'nin Yemen'i hedef almasına cevaben" Kızıldeniz'de bir İngiliz ticari gemisini "uygun deniz füzeleriyle" hedef aldıklarını belirtti.Hedef aldıkları geminin, İsrail'e işaret ederek, "işgal altındaki Filistin topraklarına" gittiğini kaydeden Seri, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılıp İsrail saldırıları son bulana kadar Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde İsrail gemilerine veya İsrail'e giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini ifade etti.Kızıldeniz'deki durumİran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240110/husilerden-abd-gemisine-askeri-operasyon-1079508020.html
yemen
ingiltere
abd
kızıldeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079943266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31d4603528ff8e6b62db9957babbf84f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, yemen, ortadoğu, ingiltere, abd, abd, gemi, gemi, kızıldeniz, kızıldeniz
husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, yemen, ortadoğu, ingiltere, abd, abd, gemi, gemi, kızıldeniz, kızıldeniz

Husiler, Kızıldeniz'de bir İngiliz ticari gemisini hedef aldıklarını duyurdu

00:55 02.02.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIKızıldeniz
Kızıldeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
Abone ol
Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de "işgal altındaki Filistin limanlarına giden" İngiltere'ye ait bir ticari gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Filistin halkıyla dayanışma mesajı veren Seri, "ABD-İngiltere'nin Yemen'i hedef almasına cevaben" Kızıldeniz'de bir İngiliz ticari gemisini "uygun deniz füzeleriyle" hedef aldıklarını belirtti.
Hedef aldıkları geminin, İsrail'e işaret ederek, "işgal altındaki Filistin topraklarına" gittiğini kaydeden Seri, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılıp İsrail saldırıları son bulana kadar Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde İsrail gemilerine veya İsrail'e giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini ifade etti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
Yemen bayrağı ile yürüyüşe katılan Husiler Hareketi destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
Husiler'den ABD gemisine askeri operasyon
10 Ocak, 15:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала