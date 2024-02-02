https://sputniknews.com.tr/20240202/husiler-bati-ulkeleri-yemende-gerilim-tirmandirma-hazirligini-yapiyor-1080319242.html
Husiler: Batı ülkeleri Yemen’de gerilim tırmandırma hazırlığını yapıyor
Husiler: Batı ülkeleri Yemen’de gerilim tırmandırma hazırlığını yapıyor
Yemen’de Şii Ensarallah hareketinin Siyasi Büro üyesi Ali al-Kahum, İsrail’in Gazze Şeridi’ne karşı saldırganlığına destekleri başarısız olan ABD ve... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T15:42+0300
2024-02-02T15:42+0300
2024-02-02T15:42+0300
israil- filistin çatışması
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husiler
abd
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Ensarallah Siyasi Büro üyesi Ali al-Kahum, Sputnik’e açılamasında, “ABD ve İngiltere ne yapacağını şaşırmış durumda. İsrail’e Kızıldeniz’de koruma sağlama ve İsrail’in Gazze ve ezilen Filistin halkına yönelik suç niteliğindeki saldırganlığını sürdürmesine destek verme konusunda yetersiz oldukları ortaya çıktı” ifadesini kullandı.“Batı ülkelerinin Yemen’de gerilim tırmandırma hazırlığı yaptığını görüyoruz” diyen al-Kahum, “Ancak sizi temin ederim ki Husiler de karşılık vermeye hazır. Karşılığımız çok sert olacak. Askeri operasyonların alanı ve ölçeği de genişleyecek. Bu savaşta tüm seçenekler açık. Egemenliğimizi savunmak ve Filistinli kardeşlerimize yardım etmek için hiçbir çabadan ve fırsattan kaçınmayacağız” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240202/husiler-kizildenizde-bir-ingiliz-ticari-gemisini-hedef-aldiklarini-duyurdu-1080288900.html
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Husiler: Batı ülkeleri Yemen’de gerilim tırmandırma hazırlığını yapıyor
Yemen’de Şii Ensarallah hareketinin Siyasi Büro üyesi Ali al-Kahum, İsrail’in Gazze Şeridi’ne karşı saldırganlığına destekleri başarısız olan ABD ve İngiltere’nin Yemen’deki durumu istikrarsızlaştırmaya hazırlandığını belirtti.
Ensarallah Siyasi Büro üyesi Ali al-Kahum, Sputnik’e açılamasında, “ABD ve İngiltere ne yapacağını şaşırmış durumda. İsrail’e Kızıldeniz’de koruma sağlama ve İsrail’in Gazze ve ezilen Filistin halkına yönelik suç niteliğindeki saldırganlığını sürdürmesine destek verme konusunda yetersiz oldukları ortaya çıktı” ifadesini kullandı.
“Batı ülkelerinin Yemen’de gerilim tırmandırma hazırlığı yaptığını görüyoruz” diyen al-Kahum, “Ancak sizi temin ederim ki Husiler de karşılık vermeye hazır. Karşılığımız çok sert olacak. Askeri operasyonların alanı ve ölçeği de genişleyecek. Bu savaşta tüm seçenekler açık. Egemenliğimizi savunmak ve Filistinli kardeşlerimize yardım etmek için hiçbir çabadan ve fırsattan kaçınmayacağız” diye ekledi.