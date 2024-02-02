https://sputniknews.com.tr/20240202/husiler-bati-ulkeleri-yemende-gerilim-tirmandirma-hazirligini-yapiyor-1080319242.html

Husiler: Batı ülkeleri Yemen’de gerilim tırmandırma hazırlığını yapıyor

Husiler: Batı ülkeleri Yemen’de gerilim tırmandırma hazırlığını yapıyor

Yemen’de Şii Ensarallah hareketinin Siyasi Büro üyesi Ali al-Kahum, İsrail’in Gazze Şeridi’ne karşı saldırganlığına destekleri başarısız olan ABD ve... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T15:42+0300

2024-02-02T15:42+0300

2024-02-02T15:42+0300

israil- filistin çatışması

yemen

husiler

husiler

abd

ingiltere

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Ensarallah Siyasi Büro üyesi Ali al-Kahum, Sputnik’e açılamasında, “ABD ve İngiltere ne yapacağını şaşırmış durumda. İsrail’e Kızıldeniz’de koruma sağlama ve İsrail’in Gazze ve ezilen Filistin halkına yönelik suç niteliğindeki saldırganlığını sürdürmesine destek verme konusunda yetersiz oldukları ortaya çıktı” ifadesini kullandı.“Batı ülkelerinin Yemen’de gerilim tırmandırma hazırlığı yaptığını görüyoruz” diyen al-Kahum, “Ancak sizi temin ederim ki Husiler de karşılık vermeye hazır. Karşılığımız çok sert olacak. Askeri operasyonların alanı ve ölçeği de genişleyecek. Bu savaşta tüm seçenekler açık. Egemenliğimizi savunmak ve Filistinli kardeşlerimize yardım etmek için hiçbir çabadan ve fırsattan kaçınmayacağız” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240202/husiler-kizildenizde-bir-ingiliz-ticari-gemisini-hedef-aldiklarini-duyurdu-1080288900.html

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