https://sputniknews.com.tr/20240202/herson-valisi-ukraynanin-kontrolundeki-sehir-sakinleri-dayanilmaz-kosullar-yuzunden-kaciyor-1080322397.html
Herson Valisi: Ukrayna’nın kontrolündeki şehir sakinleri dayanılmaz koşullar yüzünden kaçıyor
Herson Valisi: Ukrayna’nın kontrolündeki şehir sakinleri dayanılmaz koşullar yüzünden kaçıyor
Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Herson şehrinde yaşayan vatandaş sayısının dayanılmaz koşullar yüzünden giderek azaldığını... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T16:34+0300
2024-02-02T16:34+0300
2024-02-02T16:34+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
ukrayna ordusu
vladimir saldo
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Herson Valisi Vladimir Saldo, Sputnik’e açıklamasında, “Şimdi orada neler olup bittiğini size anlatacağım. Orada kalan vatandaş sayısı giderek azalıyor. Ukrayna ordusu, orada kalan halk için dayanılamaz koşullar yarattı. Ordumuzun olası taarruzunu engellemek için orada müstahkem çalışmalar yürütüyorlar” ifadesini kullandı.Şehirde sadece yaşlıların kaldığını kaydeden Saldo, bu insanların evlerini bırakmak istemediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Ukrayna’yla barış görüşmeleri ancak Moskova’nın şartlarıyla mümkün’Herson Valisi Saldo, “Kiev’le müzakereler konusunda kendi görüşümü ifade edebilirim. Rusya yönetiminin duruşuyla örtüşüyor. Müzakereler her zaman mümkün, ama müzakereler ültimatom değil müzakere olmalı. Ülke yönetimimiz her zaman şunu söylüyor, müzakerelere açığız, ama Zelenskiy’in ağzıyla okyanus ötesinden bize dayatılan değil, bizim koyduğumuz koşullarla olacak” diye konuştu.Saldo, “Bekleyip neler teklif edileceğini göreceğiz. Ama şu dakika itibariyle suçlularla müzakereleri sırf müzakere olsun diye yürütmek, onlara mola ve ordumuza ek sorunlar yaratmaları için fırsat vermek bende doğru değil” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240201/herson-valisi-saldo-ukraynali-askerler-silah-zoruyla-savasiyor-1080256209.html
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herson, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir saldo
Herson Valisi: Ukrayna’nın kontrolündeki şehir sakinleri dayanılmaz koşullar yüzünden kaçıyor
Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Herson şehrinde yaşayan vatandaş sayısının dayanılmaz koşullar yüzünden giderek azaldığını belirtti.
Herson Valisi Vladimir Saldo, Sputnik’e açıklamasında, “Şimdi orada neler olup bittiğini size anlatacağım. Orada kalan vatandaş sayısı giderek azalıyor. Ukrayna ordusu, orada kalan halk için dayanılamaz koşullar yarattı. Ordumuzun olası taarruzunu engellemek için orada müstahkem çalışmalar yürütüyorlar” ifadesini kullandı.
Şehirde sadece yaşlıların kaldığını kaydeden Saldo, bu insanların evlerini bırakmak istemediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yine de insanlar bekleyip daha iyisini umuyorlar. İnanın Dinyepr Nehri’nin sağ yakasındaki tüm insanlar kurtarılmayı bekliyor, çünkü orada kalan insanlar, hatta Ukrayna ordusunun dönmesini bekleyenler bile artık karşılaştırabiliyorlar. Rusya’nın gelişmeye, insanlara nasıl yaklaştığını, nasıl bir insanlık ve açıklıkla yaklaştığını, yaşamı iyileştirmek için nasıl fırsatlar sunduğunu görüyorlar. Öte yandan da insanları savaşa itmeye devam edenlerin neler yaptığını da görüyorlar.”
‘Ukrayna’yla barış görüşmeleri ancak Moskova’nın şartlarıyla mümkün’
Herson Valisi Saldo, “Kiev’le müzakereler konusunda kendi görüşümü ifade edebilirim. Rusya yönetiminin duruşuyla örtüşüyor. Müzakereler her zaman mümkün, ama müzakereler ültimatom değil müzakere olmalı. Ülke yönetimimiz her zaman şunu söylüyor, müzakerelere açığız, ama Zelenskiy’in ağzıyla okyanus ötesinden bize dayatılan değil, bizim koyduğumuz koşullarla olacak” diye konuştu.
Saldo, “Bekleyip neler teklif edileceğini göreceğiz. Ama şu dakika itibariyle suçlularla müzakereleri sırf müzakere olsun diye yürütmek, onlara mola ve ordumuza ek sorunlar yaratmaları için fırsat vermek bende doğru değil” diye ekledi.