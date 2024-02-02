https://sputniknews.com.tr/20240202/herson-valisi-ukraynanin-kontrolundeki-sehir-sakinleri-dayanilmaz-kosullar-yuzunden-kaciyor-1080322397.html

Herson Valisi: Ukrayna’nın kontrolündeki şehir sakinleri dayanılmaz koşullar yüzünden kaçıyor

Herson Valisi: Ukrayna’nın kontrolündeki şehir sakinleri dayanılmaz koşullar yüzünden kaçıyor

Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Herson şehrinde yaşayan vatandaş sayısının dayanılmaz koşullar yüzünden giderek azaldığını... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T16:34+0300

2024-02-02T16:34+0300

2024-02-02T16:34+0300

ukrayna krizi

herson

ukrayna

ukrayna ordusu

vladimir saldo

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Herson Valisi Vladimir Saldo, Sputnik’e açıklamasında, “Şimdi orada neler olup bittiğini size anlatacağım. Orada kalan vatandaş sayısı giderek azalıyor. Ukrayna ordusu, orada kalan halk için dayanılamaz koşullar yarattı. Ordumuzun olası taarruzunu engellemek için orada müstahkem çalışmalar yürütüyorlar” ifadesini kullandı.Şehirde sadece yaşlıların kaldığını kaydeden Saldo, bu insanların evlerini bırakmak istemediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Ukrayna’yla barış görüşmeleri ancak Moskova’nın şartlarıyla mümkün’Herson Valisi Saldo, “Kiev’le müzakereler konusunda kendi görüşümü ifade edebilirim. Rusya yönetiminin duruşuyla örtüşüyor. Müzakereler her zaman mümkün, ama müzakereler ültimatom değil müzakere olmalı. Ülke yönetimimiz her zaman şunu söylüyor, müzakerelere açığız, ama Zelenskiy’in ağzıyla okyanus ötesinden bize dayatılan değil, bizim koyduğumuz koşullarla olacak” diye konuştu.Saldo, “Bekleyip neler teklif edileceğini göreceğiz. Ama şu dakika itibariyle suçlularla müzakereleri sırf müzakere olsun diye yürütmek, onlara mola ve ordumuza ek sorunlar yaratmaları için fırsat vermek bende doğru değil” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240201/herson-valisi-saldo-ukraynali-askerler-silah-zoruyla-savasiyor-1080256209.html

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