https://sputniknews.com.tr/20240201/herson-valisi-saldo-ukraynali-askerler-silah-zoruyla-savasiyor-1080256209.html

Herson Valisi Saldo: Ukraynalı askerler silah zoruyla şavaşıyor

Herson Valisi Saldo: Ukraynalı askerler silah zoruyla şavaşıyor

Referandum sonrası Rusya topraklarına katılan Herson Bölgesi'nin Valisi Saldo, Sputnik’e verdiği demecinde, çatışmalarda Rus ordusuna teslim olmaya çalışan... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T09:47+0300

2024-02-01T09:47+0300

2024-02-01T09:47+0300

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Cephede Rus birliklerine teslim olmaya çalışan Ukraynalı askerlerin bağlı oldukları birlikteki silah arkadaşları tarafından sırtından vurulduğunun altını çizen Saldo, “Bu insanlar, her durumda öleceğini biliyor,silah zoruyla savaşıyor. Geri dönmek mümkün değil, çünkü cephedeki üstleri onların geri çekilmesine izin vermiyor. Saldırmak da onlar için çıkış yolu değil. Bu yüzden en iyi seçenek teslim olmak. Kendi birliklerine esir olmaktansa Rus birliklerine teslim oluyorlar” ifadesini kullandı.Kiev rejiminin, askerler teslim olmasın diye elinden geleni yaptığını söyleyen Saldo, “Bu kararı verenler teslim de olamıyor, çünkü karşı tarafa geçmeye çalıştıkları görülünce sırtlarından vuruluyor. Bu yüzden teslim olanların sayısı maalesef artmıyor, çünkü onlara bu fırsat verilmiyor” dedi.Rusya’ya karşı savaşmak isteyen Ukraynalı sayısının giderek azaldığını, ama zorla cepheye götürüldüğünü kaydeden Herson Valisi, Kiev’in cepheye eskiden olduğu gibi kadrolu değil, eğitilmemiş asker gönderdiğini de belirterek, “Çoğunlukla güneydeki bölgelerin sakinleri seferber ediliyor” diye ekledi.Saldo, Sputnik'e verdiği demecini, “Neler olup bitenleri görüyoruz. Üniversite öğrencileri olan gençleri otobüslerden indirilip orduya götürmek istediklerinde artık kadınlar isyan ediyor. Ama Zelenskiy daha da ileriye gidiyor ve kadınları orduya alarak cepheye göndermeye çalışıyor” diye sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20240131/herson-valisi-saldo-il-76-saldirisi-sonrasi-zelenskiyin-siyasi-gelecegi-kalmadi-1080226570.html

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