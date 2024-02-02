https://sputniknews.com.tr/20240202/guney-kore-kuzey-kore-bolgeyi-ortadoguya-cevirmeye-calisiyor-1080307866.html

Güney Kore: Kuzey Kore bölgeyi Ortadoğu'ya çevirmeye çalışıyor

Güney Kore: Kuzey Kore bölgeyi Ortadoğu'ya çevirmeye çalışıyor

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yung-Ho, Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadası'nı Ortadoğu gibi sürekli çatışma riskinin olduğu bir bölgeye çevirmeye çalıştığını... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T12:31+0300

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dünya

güney kore

kuzey kore

kore yarımadası

kuzey kore lideri kim jong un

kim yo jong

güdümlü

hipersonik füze

ortadoğu

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Güney Kore merkezli bir haber ajansı, Kim Yung-Ho'nun katıldığı radyo programında, Kuzey Kore'nin son dönemde bölgede provokasyonlarını artırdığını söylediğini belirtti.Kuzey Kore'nin son dönemde artan güdümlü ve hipersonik füze denemelerini hatırlatan Kim, "Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadası'nı tıpkı Ortadoğu gibi sürekli askeri çatışma riskinin bulunduğu bir bölgeye çevirme niyeti var gibi duruyor. Kuzey Kore'nin bu tuzağına düşmemeliyiz" ifadesini kullandı.Kim, Kuzey Kore'nin, askeri provokasyonlarla, Güney Kore'de nisanda yapılacak genel seçimler öncesi güvenlik kaygılarını artırmayı ve kaos yaratmayı amaçladığını dile getirdi.

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kuzey kore

kore yarımadası

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