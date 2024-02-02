https://sputniknews.com.tr/20240202/guney-kore-kuzey-kore-bolgeyi-ortadoguya-cevirmeye-calisiyor-1080307866.html
Güney Kore: Kuzey Kore bölgeyi Ortadoğu'ya çevirmeye çalışıyor
Güney Kore: Kuzey Kore bölgeyi Ortadoğu'ya çevirmeye çalışıyor
Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yung-Ho, Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadası'nı Ortadoğu gibi sürekli çatışma riskinin olduğu bir bölgeye çevirmeye çalıştığını... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T12:31+0300
2024-02-02T12:31+0300
2024-02-02T12:31+0300
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güney kore
kuzey kore
kore yarımadası
kuzey kore lideri kim jong un
kim yo jong
güdümlü
hipersonik füze
ortadoğu
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Güney Kore merkezli bir haber ajansı, Kim Yung-Ho'nun katıldığı radyo programında, Kuzey Kore'nin son dönemde bölgede provokasyonlarını artırdığını söylediğini belirtti.Kuzey Kore'nin son dönemde artan güdümlü ve hipersonik füze denemelerini hatırlatan Kim, "Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadası'nı tıpkı Ortadoğu gibi sürekli askeri çatışma riskinin bulunduğu bir bölgeye çevirme niyeti var gibi duruyor. Kuzey Kore'nin bu tuzağına düşmemeliyiz" ifadesini kullandı.Kim, Kuzey Kore'nin, askeri provokasyonlarla, Güney Kore'de nisanda yapılacak genel seçimler öncesi güvenlik kaygılarını artırmayı ve kaos yaratmayı amaçladığını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240127/beyaz-saray-abd-kuzey-kore-tehdidine-karsi-muttefiklerini-korumak-icin-ne-gerekiyorsa-yapacak-1080095531.html
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güney kore, kuzey kore, kore yarımadası, kuzey kore lideri kim jong un, kim yo jong, güdümlü, hipersonik füze, ortadoğu
güney kore, kuzey kore, kore yarımadası, kuzey kore lideri kim jong un, kim yo jong, güdümlü, hipersonik füze, ortadoğu
Güney Kore: Kuzey Kore bölgeyi Ortadoğu'ya çevirmeye çalışıyor
Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yung-Ho, Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadası'nı Ortadoğu gibi sürekli çatışma riskinin olduğu bir bölgeye çevirmeye çalıştığını söyledi.
Güney Kore merkezli bir haber ajansı, Kim Yung-Ho'nun katıldığı radyo programında, Kuzey Kore'nin son dönemde bölgede provokasyonlarını artırdığını söylediğini belirtti.
Kuzey Kore'nin son dönemde artan güdümlü ve hipersonik füze denemelerini hatırlatan Kim, "Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadası'nı tıpkı Ortadoğu gibi sürekli askeri çatışma riskinin bulunduğu bir bölgeye çevirme niyeti var gibi duruyor. Kuzey Kore'nin bu tuzağına düşmemeliyiz" ifadesini kullandı.
Kim, Kuzey Kore'nin, askeri provokasyonlarla, Güney Kore'de nisanda yapılacak genel seçimler öncesi güvenlik kaygılarını artırmayı ve kaos yaratmayı amaçladığını dile getirdi.