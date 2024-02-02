https://sputniknews.com.tr/20240202/gram-altinda-tarih-ve-rakam-verildi-uzmanlardan-kademe-uyarisi-1080293351.html

Gram altında tarih ve rakam verildi: Uzmanlardan 'kademe' uyarısı

Gram altında tarih ve rakam verildi: Uzmanlardan 'kademe' uyarısı

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı sonrası ons altın, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları bu sabah yükselişe geçti. Peki, altın düşecek mi... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T07:39+0300

2024-02-02T07:39+0300

2024-02-02T07:48+0300

ekonomi

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ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı için piyasaların yakından takip ettiği açıklamayı yaptı. Banka faizleri 23 yılın zirvesinde sabit bıraktı. Kararın ardından konuşan Başkan Jerome Powell faiz indirimi için, “Fed’in Mart ayına kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olması olası değil” dedi.Yatırımcıların merak ettiği konuda soru işaretlerini gideren açıklama Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’dan geldi. 2024 için altın fiyatları tahminini açıklayan Doç. Dr. Eryılmaz, ikinci yarıda güçlü yükselişlerin yaşanabileceğine vurgu yaparak şunları dile getirdi:Altının yükselişi sürecek mi?“2024’ün ikinci yarısı altında güçlü yükselişleri göreceğimiz tarih olacak. Orta ve uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler kademeli alım yapabilirler” ifadelerini kullanan uzman isim, “Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirler. Ama kısa vadeli veya fiyat farkından kazanç elde etmek istiyoruz diyorsanız yükseliş trendini beklemeniz lazım” şeklinde yorumda bulundu.ABD seçimlerini işaret ettiJeopolitik risklere de dikkat çeken Doç. Dr. Eryılmaz şöyle konuştu:Bugün altın fiyatları ne kadar?Powell’ın Mart’ta bir faiz indirimi olmayacağının mesajının vermesinin ardından piyasaların ilk tepkisi negatif oldu. Altın ise pozitif olarak ayrıştı. Bu sabah ise ons altın tarafında oklar yeşil yanmaya devam etti. Altının ons fiyatı 2 bin 50 dolardan işlem görüyor. İç piyasaya bakıldığında gram altın 2 bin 45 lira seviyelerinde değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 344 TL, Cumhuriyet altını 13 bin 759 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da bin 865 lira civarında hareket ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240201/fedin-faiz-karari-sonrasi-uzman-altin-borcu-olanlari-uyardi-son-defa-olacak-diyerek-tarih-verdi-1080252719.html

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