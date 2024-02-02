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EKONOMİ
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Gram altında tarih ve rakam verildi: Uzmanlardan 'kademe' uyarısı
Gram altında tarih ve rakam verildi: Uzmanlardan 'kademe' uyarısı
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı sonrası ons altın, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları bu sabah yükselişe geçti. Peki, altın düşecek mi... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T07:39+0300
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ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı için piyasaların yakından takip ettiği açıklamayı yaptı. Banka faizleri 23 yılın zirvesinde sabit bıraktı. Kararın ardından konuşan Başkan Jerome Powell faiz indirimi için, “Fed’in Mart ayına kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olması olası değil” dedi.Yatırımcıların merak ettiği konuda soru işaretlerini gideren açıklama Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’dan geldi. 2024 için altın fiyatları tahminini açıklayan Doç. Dr. Eryılmaz, ikinci yarıda güçlü yükselişlerin yaşanabileceğine vurgu yaparak şunları dile getirdi:Altının yükselişi sürecek mi?“2024’ün ikinci yarısı altında güçlü yükselişleri göreceğimiz tarih olacak. Orta ve uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler kademeli alım yapabilirler” ifadelerini kullanan uzman isim, “Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirler. Ama kısa vadeli veya fiyat farkından kazanç elde etmek istiyoruz diyorsanız yükseliş trendini beklemeniz lazım” şeklinde yorumda bulundu.ABD seçimlerini işaret ettiJeopolitik risklere de dikkat çeken Doç. Dr. Eryılmaz şöyle konuştu:Bugün altın fiyatları ne kadar?Powell’ın Mart’ta bir faiz indirimi olmayacağının mesajının vermesinin ardından piyasaların ilk tepkisi negatif oldu. Altın ise pozitif olarak ayrıştı. Bu sabah ise ons altın tarafında oklar yeşil yanmaya devam etti. Altının ons fiyatı 2 bin 50 dolardan işlem görüyor. İç piyasaya bakıldığında gram altın 2 bin 45 lira seviyelerinde değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 344 TL, Cumhuriyet altını 13 bin 759 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da bin 865 lira civarında hareket ediyor.
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yarım gram altın, gram altın, külçe altın, fiyat, fiyat artışı, fiyat listesi, uzman, yorum
yarım gram altın, gram altın, külçe altın, fiyat, fiyat artışı, fiyat listesi, uzman, yorum

Gram altında tarih ve rakam verildi: Uzmanlardan 'kademe' uyarısı

07:39 02.02.2024 (güncellendi: 07:48 02.02.2024)
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ
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ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı sonrası ons altın, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları bu sabah yükselişe geçti. Peki, altın düşecek mi yükselecek mi? Uzmanlar altının 2024 yılı içindeki hareketliliğini değerlendirdi.
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı için piyasaların yakından takip ettiği açıklamayı yaptı. Banka faizleri 23 yılın zirvesinde sabit bıraktı. Kararın ardından konuşan Başkan Jerome Powell faiz indirimi için, “Fed’in Mart ayına kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olması olası değil” dedi.
Yatırımcıların merak ettiği konuda soru işaretlerini gideren açıklama Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’dan geldi. 2024 için altın fiyatları tahminini açıklayan Doç. Dr. Eryılmaz, ikinci yarıda güçlü yükselişlerin yaşanabileceğine vurgu yaparak şunları dile getirdi:

“Beklentimiz ikinci çeyrek başı ila üçüncü çeyrek sonunda faiz indirimleri ve Merkez Bankası’nın da çok erken faiz indireceğini düşünüyorum. Faiz indirimleri yaklaştığı için ufak ufak altında ivmelenmeler beklenirken, asıl faiz indirimleri geldiğinde de 2024’ün ikinci yarısında, hem ons altın hem de gram altında tarihi zirveleri göreceğiz. 2 bin 500’lük hareketi altın tarafında öngörüyoruz.”

Altının yükselişi sürecek mi?

“2024’ün ikinci yarısı altında güçlü yükselişleri göreceğimiz tarih olacak. Orta ve uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler kademeli alım yapabilirler” ifadelerini kullanan uzman isim, “Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirler. Ama kısa vadeli veya fiyat farkından kazanç elde etmek istiyoruz diyorsanız yükseliş trendini beklemeniz lazım” şeklinde yorumda bulundu.

ABD seçimlerini işaret etti

Jeopolitik risklere de dikkat çeken Doç. Dr. Eryılmaz şöyle konuştu:

“Jeopolitik risklerde Hamas İsrail, Kızıldeniz krizi, Husilere yönelik ABD tarafından gelen misillemeler nedeniyle altın bir miktar güçlü başladı. Bununla ilgili yerel ve bölgesel anlamda bir çatışma yaşanacağı bunun küresel boyutta etkilerinin olmayacağını düşünüyoruz. Olur da çok sıcak çatışmalar görürsek altını aynı zamanda petrolü zıplatır."

Bugün altın fiyatları ne kadar?

Powell’ın Mart’ta bir faiz indirimi olmayacağının mesajının vermesinin ardından piyasaların ilk tepkisi negatif oldu. Altın ise pozitif olarak ayrıştı. Bu sabah ise ons altın tarafında oklar yeşil yanmaya devam etti. Altının ons fiyatı 2 bin 50 dolardan işlem görüyor. İç piyasaya bakıldığında gram altın 2 bin 45 lira seviyelerinde değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 344 TL, Cumhuriyet altını 13 bin 759 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da bin 865 lira civarında hareket ediyor.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
EKONOMİ
FED'in faiz kararı sonrası uzman altın borcu olanları uyardı: ‘Son defa olacak’ diyerek tarih verdi
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