https://sputniknews.com.tr/20240201/fedin-faiz-karari-sonrasi-uzman-altin-borcu-olanlari-uyardi-son-defa-olacak-diyerek-tarih-verdi-1080252719.html

FED'in faiz kararı sonrası uzman altın borcu olanları uyardı: ‘Son defa olacak’ diyerek tarih verdi

FED'in faiz kararı sonrası uzman altın borcu olanları uyardı: ‘Son defa olacak’ diyerek tarih verdi

Altın fiyatları ayın son gününde ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına odaklandı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T07:51+0300

2024-02-01T07:51+0300

2024-02-01T07:51+0300

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İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Fed faiz kararı altın fiyatları tarafındaki rotayı da tayin ediyor.Yatırımcıların aklında ise 'Altın yükselecek mi artacak mı' sorusu var. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın beklentisini açıkladı:İslam Memiş'ten 2024 uyarısıPeki, altın fiyatları neden düşüyor? Piyasa nasıl seyredecek? Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş bu etkenlerin emtia fiyatlarını pozitif yönde etkileyen faktörler olduğunu belirtmiş ve altın fiyatlarında yükselişin sürebileceğini ifade etmişti. Uzman isim ons ve gram altın için yeni bir uyarıda bulundu ve 2024 yılını işaret etti.Ons altın için açıklamada bulunan uzman isim, "2 bin 24 dolar seviyesinde. 2 bin 020 dolar destek seviyesini takip edeceğimi ifade etmiştim" diyerek yaptığı uyarıyı anımsattı:

https://sputniknews.com.tr/20240201/fed-baskani-powelldan-faiz-indirimi-aciklamasi-1080248460.html

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