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https://sputniknews.com.tr/20240201/fedin-faiz-karari-sonrasi-uzman-altin-borcu-olanlari-uyardi-son-defa-olacak-diyerek-tarih-verdi-1080252719.html
FED'in faiz kararı sonrası uzman altın borcu olanları uyardı: ‘Son defa olacak’ diyerek tarih verdi
FED'in faiz kararı sonrası uzman altın borcu olanları uyardı: ‘Son defa olacak’ diyerek tarih verdi
Altın fiyatları ayın son gününde ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına odaklandı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T07:51+0300
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İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Fed faiz kararı altın fiyatları tarafındaki rotayı da tayin ediyor.Yatırımcıların aklında ise 'Altın yükselecek mi artacak mı' sorusu var. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın beklentisini açıkladı:İslam Memiş'ten 2024 uyarısıPeki, altın fiyatları neden düşüyor? Piyasa nasıl seyredecek? Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş bu etkenlerin emtia fiyatlarını pozitif yönde etkileyen faktörler olduğunu belirtmiş ve altın fiyatlarında yükselişin sürebileceğini ifade etmişti. Uzman isim ons ve gram altın için yeni bir uyarıda bulundu ve 2024 yılını işaret etti.Ons altın için açıklamada bulunan uzman isim, "2 bin 24 dolar seviyesinde. 2 bin 020 dolar destek seviyesini takip edeceğimi ifade etmiştim" diyerek yaptığı uyarıyı anımsattı:
https://sputniknews.com.tr/20240201/fed-baskani-powelldan-faiz-indirimi-aciklamasi-1080248460.html
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altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor
altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor

FED'in faiz kararı sonrası uzman altın borcu olanları uyardı: ‘Son defa olacak’ diyerek tarih verdi

07:51 01.02.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AA
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Altın fiyatları ayın son gününde ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına odaklandı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, altın fiyatları tarafındaki baskılanmanın sona erip ibresini yukarı çevireceğini bekliyor.
İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Fed faiz kararı altın fiyatları tarafındaki rotayı da tayin ediyor.
Yatırımcıların aklında ise 'Altın yükselecek mi artacak mı' sorusu var. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın beklentisini açıkladı:
"Ons altın Fed'e kadar 2000 dolara kadar çekilebileceğini Fed sonrası ise 2070 dolar seviyesini hedef alan bir yükseliş ile karşı karşıya kalacak. 2000 dolar seviyesi ile alakalı beklentim devam etmekte. Yılın son baskılanmasını ise Ocak ayı olarak görebilirsiniz. 2000 dolar seviyesi orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı vermekte. Ons altındaki bu baskılanma elinde dolar bulunduranlara altın alması için fırsat veriyor. Fed sonrası tekrar yükseliş trendinde bulunan bir altın göreceğiz. Gram altın Fed'e kadar 2050-2040 TL destek seviyesini takip ediyor olacağım. Özellikle düğün yapacaklar, altın borcu olanlar bu haftayı kaçırmamalı. Yılın son alım fırsatları olarak değerlendirilmeli. Gram altın tarafında tekrar 2070 TL seviyesini hedef alan bir yükseliş göreceğiz. Ondan sonra ise kademeli olarak dalgalı seyir göreceğiz."

İslam Memiş'ten 2024 uyarısı

Peki, altın fiyatları neden düşüyor? Piyasa nasıl seyredecek? Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş bu etkenlerin emtia fiyatlarını pozitif yönde etkileyen faktörler olduğunu belirtmiş ve altın fiyatlarında yükselişin sürebileceğini ifade etmişti. Uzman isim ons ve gram altın için yeni bir uyarıda bulundu ve 2024 yılını işaret etti.
Ons altın için açıklamada bulunan uzman isim, "2 bin 24 dolar seviyesinde. 2 bin 020 dolar destek seviyesini takip edeceğimi ifade etmiştim" diyerek yaptığı uyarıyı anımsattı:
"2 bin 20 dolar seviyesinden sonra tekrar bir toparlanma isteği olduğunu ve 2 bin 24 yılında 2 bin 350 dolar seviyesine kadar bekleyebilecek yatırımcının da bu seviyeleri tekrar alım fırsatı olarak değerlendirebileceğini söylemiştim. 'Kendini riske atmak istemeyen yatırımcı da 2 bin 20 dolar seviyesinden yüzde 50 alım yapabilir.' uyarılarım vardı. Aynı düşüncem geçerli. Aralık ayının adını 'son tur' koymuştum. Euro dolar paritesinde, euro TL kurunda, borsada, döviz kurlarında, altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında adını 'son tur' olarak koyduğumuz bu süreç bu hafta gerçekleşmiş oldu."
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
EKONOMİ
Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indirimi' açıklaması
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