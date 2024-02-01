https://sputniknews.com.tr/20240201/fed-baskani-powelldan-faiz-indirimi-aciklamasi-1080248460.html

Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indirimi' açıklaması

Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indirimi' açıklaması

Fed Başkanı Powell, mart ayında faiz indiriminin olası olmadığına işaret ederek, "Komitenin mart ayı toplantısına kadar (faiz indirimine yönelik) bir güven... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T00:51+0300

2024-02-01T00:51+0300

2024-02-01T00:53+0300

ekonomi

fed

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fed faiz kararı

abd merkez bankası (fed)

abd merkez bankası (fed)

fed faiz artırdı mı

enflasyon

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna ve ekonominin beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inandıklarını belirterek, ancak mart ayı toplantısına kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.Enflasyonunun işsizlik oranında önemli bir artış olmadan yüksek seviyelerden gerilediğini belirten Powell, ancak enflasyon oranının hala çok yüksek olduğunu ve bunu düşürme konusunda devam eden ilerlemenin garanti olmadığını ve seyrinin belirsiz olduğunu söyledi.'Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven duymak için devam eden kanıtlara ihtiyacımız olacak'Powell, geçen iki yılda para politikası duruşunu önemli ölçüde sıkılaştırdıklarını kaydederek, "Güçlü eylemlerimiz politika faizimizi oldukça kısıtlayıcı bölgeye taşıdı" dedi.Sıkılaşmanın ekonomik aktivite ve enflasyon üzerindeki etkilerini gördüklerini belirten Powell, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasının önündeki risklerin daha iyi bir dengeye geldiğini aktardı.Powell, enflasyonun geçen yıl önemli ölçüde yavaşladığı ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini ifade etti. Düşük enflasyon okumalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Powell, "Ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven duymak için devam eden kanıtlara ihtiyacımız olacak" diye konuştu.'Gerekmesi halinde, faiz oranında mevcut hedef aralığını daha uzun süre korumaya hazırız'Para politikasındaki kısıtlayıcı duruşun ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirten Powell, şunları kaydetti:Powell, faiz indirimlerine mart ayında başlamanın olası olmadığını söylediFederal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) para politikasındaki kısıtlayıcı duruşu hafifletmeye başlama zamanını değerlendirirken dikkatli olacağını vurgulayan Powell, "Komitenin mart ayı toplantısına kadar (faiz indirimine yönelik) bir güven düzeyine ulaşmasının muhtemel olduğunu düşünmediğimi söyleyebilirim. Ama göreceğiz" diye konuştu.Powell, ekonomide "yumuşak inişin" başarıldığını söyleyemeyeceğini belirterek, kaydedilen ilerlemenin cesaretlendirici olduğunu ancak henüz zafer ilan etmediklerini ifade etti.Enflasyon yeniden yükselişe geçerek sürpriz yapması halinde buna yanıt vermek zorunda kalacaklarına dikkati çeken Powell, bu aşamada bunun sürpriz olacağını belirtti. Powell, bu konunun seçenekleri açık tutmalarının ve acele etmemenin temel nedeni olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240131/abd-merkez-bankasi-fed-politika-faizini-yuzde-525-550-araliginda-sabit-birakti-1080245529.html

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