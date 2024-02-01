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https://sputniknews.com.tr/20240201/fed-baskani-powelldan-faiz-indirimi-aciklamasi-1080248460.html
Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indirimi' açıklaması
Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indirimi' açıklaması
Fed Başkanı Powell, mart ayında faiz indiriminin olası olmadığına işaret ederek, "Komitenin mart ayı toplantısına kadar (faiz indirimine yönelik) bir güven... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T00:51+0300
2024-02-01T00:53+0300
ekonomi
fed
fed
fed faiz kararı
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
fed faiz artırdı mı
enflasyon
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna ve ekonominin beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inandıklarını belirterek, ancak mart ayı toplantısına kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.Enflasyonunun işsizlik oranında önemli bir artış olmadan yüksek seviyelerden gerilediğini belirten Powell, ancak enflasyon oranının hala çok yüksek olduğunu ve bunu düşürme konusunda devam eden ilerlemenin garanti olmadığını ve seyrinin belirsiz olduğunu söyledi.'Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven duymak için devam eden kanıtlara ihtiyacımız olacak'Powell, geçen iki yılda para politikası duruşunu önemli ölçüde sıkılaştırdıklarını kaydederek, "Güçlü eylemlerimiz politika faizimizi oldukça kısıtlayıcı bölgeye taşıdı" dedi.Sıkılaşmanın ekonomik aktivite ve enflasyon üzerindeki etkilerini gördüklerini belirten Powell, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasının önündeki risklerin daha iyi bir dengeye geldiğini aktardı.Powell, enflasyonun geçen yıl önemli ölçüde yavaşladığı ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini ifade etti. Düşük enflasyon okumalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Powell, "Ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven duymak için devam eden kanıtlara ihtiyacımız olacak" diye konuştu.'Gerekmesi halinde, faiz oranında mevcut hedef aralığını daha uzun süre korumaya hazırız'Para politikasındaki kısıtlayıcı duruşun ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirten Powell, şunları kaydetti:Powell, faiz indirimlerine mart ayında başlamanın olası olmadığını söylediFederal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) para politikasındaki kısıtlayıcı duruşu hafifletmeye başlama zamanını değerlendirirken dikkatli olacağını vurgulayan Powell, "Komitenin mart ayı toplantısına kadar (faiz indirimine yönelik) bir güven düzeyine ulaşmasının muhtemel olduğunu düşünmediğimi söyleyebilirim. Ama göreceğiz" diye konuştu.Powell, ekonomide "yumuşak inişin" başarıldığını söyleyemeyeceğini belirterek, kaydedilen ilerlemenin cesaretlendirici olduğunu ancak henüz zafer ilan etmediklerini ifade etti.Enflasyon yeniden yükselişe geçerek sürpriz yapması halinde buna yanıt vermek zorunda kalacaklarına dikkati çeken Powell, bu aşamada bunun sürpriz olacağını belirtti. Powell, bu konunun seçenekleri açık tutmalarının ve acele etmemenin temel nedeni olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240131/abd-merkez-bankasi-fed-politika-faizini-yuzde-525-550-araliginda-sabit-birakti-1080245529.html
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fed, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), fed faiz artırdı mı, enflasyon
fed, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), fed faiz artırdı mı, enflasyon

Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indirimi' açıklaması

00:51 01.02.2024 (güncellendi: 00:53 01.02.2024)
© AP Photo / Alex Brandon Jerome Powell
 Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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Fed Başkanı Powell, mart ayında faiz indiriminin olası olmadığına işaret ederek, "Komitenin mart ayı toplantısına kadar (faiz indirimine yönelik) bir güven düzeyine ulaşmasının muhtemel olduğunu düşünmediğimi söyleyebilirim. Ama göreceğiz" dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna ve ekonominin beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inandıklarını belirterek, ancak mart ayı toplantısına kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.
Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.
Enflasyonunun işsizlik oranında önemli bir artış olmadan yüksek seviyelerden gerilediğini belirten Powell, ancak enflasyon oranının hala çok yüksek olduğunu ve bunu düşürme konusunda devam eden ilerlemenin garanti olmadığını ve seyrinin belirsiz olduğunu söyledi.

'Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven duymak için devam eden kanıtlara ihtiyacımız olacak'

Powell, geçen iki yılda para politikası duruşunu önemli ölçüde sıkılaştırdıklarını kaydederek, "Güçlü eylemlerimiz politika faizimizi oldukça kısıtlayıcı bölgeye taşıdı" dedi.
Sıkılaşmanın ekonomik aktivite ve enflasyon üzerindeki etkilerini gördüklerini belirten Powell, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasının önündeki risklerin daha iyi bir dengeye geldiğini aktardı.
Powell, enflasyonun geçen yıl önemli ölçüde yavaşladığı ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini ifade etti. Düşük enflasyon okumalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Powell, "Ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven duymak için devam eden kanıtlara ihtiyacımız olacak" diye konuştu.

'Gerekmesi halinde, faiz oranında mevcut hedef aralığını daha uzun süre korumaya hazırız'

Para politikasındaki kısıtlayıcı duruşun ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirten Powell, şunları kaydetti:
"Sıkılaştırma döngüsünde politika faiz oranımızın muhtemelen zirvede olduğuna ve ekonominin beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yılın bir noktasında faiz indirimlerine başlamanın muhtemelen uygun olacağına inanıyoruz. Ancak pandemiden bu yana ekonomi tahminleri pek çok açıdan şaşırttı ve yüzde 2 enflasyon hedefimize doğru ilerlemenin süreci garanti değil. Ekonomik görünüm belirsiz ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ediyoruz. Gerekmesi halinde, faiz oranında mevcut hedef aralığını daha uzun süre korumaya hazırız."
Powell, faiz indirimlerine mart ayında başlamanın olası olmadığını söyledi
Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) para politikasındaki kısıtlayıcı duruşu hafifletmeye başlama zamanını değerlendirirken dikkatli olacağını vurgulayan Powell, "Komitenin mart ayı toplantısına kadar (faiz indirimine yönelik) bir güven düzeyine ulaşmasının muhtemel olduğunu düşünmediğimi söyleyebilirim. Ama göreceğiz" diye konuştu.
Powell, ekonomide "yumuşak inişin" başarıldığını söyleyemeyeceğini belirterek, kaydedilen ilerlemenin cesaretlendirici olduğunu ancak henüz zafer ilan etmediklerini ifade etti.
Enflasyon yeniden yükselişe geçerek sürpriz yapması halinde buna yanıt vermek zorunda kalacaklarına dikkati çeken Powell, bu aşamada bunun sürpriz olacağını belirtti. Powell, bu konunun seçenekleri açık tutmalarının ve acele etmemenin temel nedeni olduğunu kaydetti.
ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
EKONOMİ
Fed faiz oranını sabit tuttu
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