https://sputniknews.com.tr/20240131/abd-merkez-bankasi-fed-politika-faizini-yuzde-525-550-araliginda-sabit-birakti-1080245529.html
ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit bıraktı
ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit bıraktı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T22:03+0300
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fed, son dakika
ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit bıraktı
22:03 31.01.2024 (güncellendi: 22:32 31.01.2024)
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.