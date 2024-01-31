https://sputniknews.com.tr/20240131/beyaz-saraydan-turkiyenin-f-35-programina-donusune-iliskin-aciklama-1080246336.html

Beyaz Saray'dan Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin, ABD'nin S-400'lere ilişkin endişelerini gidermesi halinde yeniden... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T23:28+0300

2024-01-31T23:28+0300

2024-01-31T23:28+0300

dünya

beyaz saray

abd

abd

john kirby

f-35

victoria nuland

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0c/1076264711_0:118:2256:1387_1920x0_80_0_0_2142208d92cbffefd7e2bf3d4ef2d9a7.jpg

Kirby, günlük basın brifinginde F-35'lere ilişkin bir soruyu yanıtladı.Türkiye'ye F-16'ların satılmasının ardından bu ülkenin F-35 programına geri dönüp dönemeyeceğine ilişkin soruya Kirby, bu konuda şu anda bir değişiklik ya da güncel bir gelişme olmadığı yanıtını verdi.Kirby, "Bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor, eğer Türkiye bu konudaki endişelerimizi giderebilirse ondan sonra F-35 programına katılımı restore edilebilir" dedi.Türkiye'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, 'Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili durumun çözülmesi halinde Türkiye'yi yeniden F-35 programına kabul etmekten memnuniyet duyacaklarını' belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240130/rus-askeri-uzman-turkiye-kendisine-sartlar-dayatilmasina-izin-vermeyecek-1080206081.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyaz saray, abd, abd, john kirby, f-35, victoria nuland