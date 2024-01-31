https://sputniknews.com.tr/20240131/beyaz-saraydan-turkiyenin-f-35-programina-donusune-iliskin-aciklama-1080246336.html
Beyaz Saray'dan Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin açıklama
Beyaz Saray'dan Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin açıklama
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin, ABD'nin S-400'lere ilişkin endişelerini gidermesi halinde yeniden... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T23:28+0300
2024-01-31T23:28+0300
2024-01-31T23:28+0300
dünya
beyaz saray
abd
abd
john kirby
f-35
victoria nuland
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Kirby, günlük basın brifinginde F-35'lere ilişkin bir soruyu yanıtladı.Türkiye'ye F-16'ların satılmasının ardından bu ülkenin F-35 programına geri dönüp dönemeyeceğine ilişkin soruya Kirby, bu konuda şu anda bir değişiklik ya da güncel bir gelişme olmadığı yanıtını verdi.Kirby, "Bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor, eğer Türkiye bu konudaki endişelerimizi giderebilirse ondan sonra F-35 programına katılımı restore edilebilir" dedi.Türkiye'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, 'Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili durumun çözülmesi halinde Türkiye'yi yeniden F-35 programına kabul etmekten memnuniyet duyacaklarını' belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240130/rus-askeri-uzman-turkiye-kendisine-sartlar-dayatilmasina-izin-vermeyecek-1080206081.html
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beyaz saray, abd, abd, john kirby, f-35, victoria nuland
beyaz saray, abd, abd, john kirby, f-35, victoria nuland
Beyaz Saray'dan Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin açıklama
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin, ABD'nin S-400'lere ilişkin endişelerini gidermesi halinde yeniden F-35 programına katılmasının mümkün olduğunu söyledi.
Kirby, günlük basın brifinginde F-35'lere ilişkin bir soruyu yanıtladı.
Türkiye'ye F-16'ların satılmasının ardından bu ülkenin F-35 programına geri dönüp dönemeyeceğine ilişkin soruya Kirby, bu konuda şu anda bir değişiklik ya da güncel bir gelişme olmadığı yanıtını verdi.
Kirby, "Bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor, eğer Türkiye bu konudaki endişelerimizi giderebilirse ondan sonra F-35 programına katılımı restore edilebilir" dedi.
Türkiye'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, 'Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili durumun çözülmesi halinde Türkiye'yi yeniden F-35 programına kabul etmekten memnuniyet duyacaklarını' belirtmişti.