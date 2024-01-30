https://sputniknews.com.tr/20240130/rus-askeri-uzman-turkiye-kendisine-sartlar-dayatilmasina-izin-vermeyecek-1080206081.html
Rus askeri uzman: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
Rus askeri uzman: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (KİSİ) Genel Direktörü, Ulusal Savunma Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Emekli Albay Korotçenko, S-400 hava savunma... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T20:51+0300
2024-01-30T20:51+0300
2024-01-30T20:51+0300
görüş
victoria nuland
abd
abd
s-400
s-400 hava savunma sistemleri
türkiye'nin rusya'dan s-400 alımı
türkiye ve rusya arasında s-400 anlaşması
s.400
f-35
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ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili sorunun çözülmesi halinde Türkiye'nin ABD'nin F-35 savaş uçağı programına dönüşünü değerlendirebileceğini söyledi. CNN Türk'e konuşan Nuland, “S-400 sorununu çözmemiz gerekiyor, bunu çözerken aynı zamanda Türkiye’nin güçlü bir hava savunmasına sahip olmasını sağlamalıyız” dedi.Türkiye'nin hava savunmasıyla ilgili durumu ve ABD'nin F-35 uçağklarını tedarik etmeye hazır olup olmadığını Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (KİSİ) Genel Direktörü, Ulusal Savunma Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e değerlendirdi.Korotçenko, S-400 hava savunma sistemleri sorununun Türkiye’nin egemenliği meselesi olmaya devam ettiğini belirterek, “ABD, birkaç yıldır Rus hava savunma sistemleri konusunda Türkiye'ye baskı yapıyor; satın almadan önce, satın alma sırasında ve şimdi, yani bu sistemlerin Türkiye'ye teslimatından 4 yıl sonra. Elbette bu sebepsiz değil. Nuland Türkiye'ye hava savunması sağlamayı öneriyorsa bu, S-400'lerin Patriot sistemleriyle değiştirilmesi demektir. Washington, Patriot örneğinde olduğu gibi artık Türk hava savunma sistemlerine kendi yazılımını kurmanın mümkün olmayacağı ve dolayısıyla herhangi bir takip veya kontrolün olmayacağı gerçeğini kabullenemiyor. Ve Ankara, egemenliğini kaybetmek istemiyorsa, S-400'ün Patriot'la değiştirilemeyeceğini çok iyi anlıyor” dedi.ABD'nin yakın gelecekte Türkiye'ye F-35 satmayı düşünmediğine vurgu yapan Rus uzman, "ABD'nin F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye öylesine tedarik edeceğini sanmıyorum. Washington'un F-35 konusunu daha uzun süre pazarlık, şantaj veya manipülasyon amacıyla kullanacağından eminim. Diğer yandan, Türkiye ihmal edilmeyi veya kendisine şartlar dayatılmasını kabul etmeyeceğini açıkça belirtti" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-nuland-suriyeden-cekilmeyecegiz-1080183162.html
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Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
victoria nuland, abd, abd, s-400, s-400 hava savunma sistemleri, türkiye'nin rusya'dan s-400 alımı, türkiye ve rusya arasında s-400 anlaşması, s.400, f-35
victoria nuland, abd, abd, s-400, s-400 hava savunma sistemleri, türkiye'nin rusya'dan s-400 alımı, türkiye ve rusya arasında s-400 anlaşması, s.400, f-35
Rus askeri uzman: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (KİSİ) Genel Direktörü, Ulusal Savunma Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Emekli Albay Korotçenko, S-400 hava savunma sistemleri sorununun Türkiye’nin egemenliği meselesi olmaya devam ettiğini belirterek, "Ankara, egemenliğini kaybetmek istemiyorsa, S-400'ün Patriot'la değiştirilemeyeceğini çok iyi anlıyor" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili sorunun çözülmesi halinde Türkiye'nin ABD'nin F-35 savaş uçağı programına dönüşünü değerlendirebileceğini söyledi. CNN Türk'e konuşan Nuland, “S-400 sorununu çözmemiz gerekiyor, bunu çözerken aynı zamanda Türkiye’nin güçlü bir hava savunmasına sahip olmasını sağlamalıyız” dedi.
Türkiye'nin hava savunmasıyla ilgili durumu ve ABD'nin F-35 uçağklarını tedarik etmeye hazır olup olmadığını Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (KİSİ) Genel Direktörü, Ulusal Savunma Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e değerlendirdi.
Korotçenko, S-400 hava savunma sistemleri sorununun Türkiye’nin egemenliği meselesi olmaya devam ettiğini belirterek, “ABD, birkaç yıldır Rus hava savunma sistemleri konusunda Türkiye'ye baskı yapıyor; satın almadan önce, satın alma sırasında ve şimdi, yani bu sistemlerin Türkiye'ye teslimatından 4 yıl sonra. Elbette bu sebepsiz değil. Nuland Türkiye'ye hava savunması sağlamayı öneriyorsa bu, S-400'lerin Patriot sistemleriyle değiştirilmesi demektir. Washington, Patriot örneğinde olduğu gibi artık Türk hava savunma sistemlerine kendi yazılımını kurmanın mümkün olmayacağı ve dolayısıyla herhangi bir takip veya kontrolün olmayacağı gerçeğini kabullenemiyor. Ve Ankara, egemenliğini kaybetmek istemiyorsa, S-400'ün Patriot'la değiştirilemeyeceğini çok iyi anlıyor” dedi.
ABD'nin yakın gelecekte Türkiye'ye F-35 satmayı düşünmediğine vurgu yapan Rus uzman, "ABD'nin F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye öylesine tedarik edeceğini sanmıyorum. Washington'un F-35 konusunu daha uzun süre pazarlık, şantaj veya manipülasyon amacıyla kullanacağından eminim. Diğer yandan, Türkiye ihmal edilmeyi veya kendisine şartlar dayatılmasını kabul etmeyeceğini açıkça belirtti" ifadelerini kullandı.