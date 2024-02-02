https://sputniknews.com.tr/20240202/gaziantep-valisi-27-mayis-itibariyla-kentte-yabanci-ulkelere-ait-personel-kalmadi-1080294452.html
Gaziantep valisi: 27 Mayıs itibarıyla kentte yabancı ülkelere ait personel kalmadı
Gaziantep valisi: 27 Mayıs itibarıyla kentte yabancı ülkelere ait personel kalmadı
Sputnik’e konuşan Gaziantep valisi Kemal Çeber, en son ülkeyi terk eden BAE’ye ait sahra hastanesi personellerinin ardından şehirde yabancı ülkelere ait... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T08:46+0300
2024-02-02T08:46+0300
2024-02-02T08:46+0300
görüş
deprem
kahramanmaraş
fay
gaziantep
gaziantep valiliği
afad
kemal çeber
sahra hastanesi
müdahale
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Gaziantep Valiliği, 6 Şubat depremleri sonrası Gaziantep inşa ve ihya faaliyetleri kapsamında yaşanan son gelişmeleri açıkladı. AFAD İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, Gaziantep İl Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve GBB İtfaiye Daire Başkanı v. Dr. Cafer Yılmaz’ ın sunumlarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Sputnik’e açıklamalarda bulundu.Vali Çeber: ‘27 Mayıs 2023 sonrası sahra hastanesinde çalışan yabancı personel şehri terk etti’Farklı ülkelerden Gaziantep’e sahra hastanesi kurulumu için gelen personellerin hizmet sürelerinin 27 Mayıs’tan sonra bittiğini ifade eden vali Çeber şu sözleri ekledi: ‘Deprem sonrası çelik konstrüksiyon üzerinden hastane yaptık’Depremin ardından dayanıklı hastane çalışmalarına hız verilen Gaziantep’te çelik konstrüksiyon yapısına dikkat çeken vali çeber şu sözlere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240201/naci-gorur-son-depremler-gosteriyor-ki-diyerek-marmarayi-uyardi-canli-fay-var-1080259605.html
kahramanmaraş
gaziantep
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Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
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deprem, kahramanmaraş, fay, gaziantep, gaziantep valiliği, afad, kemal çeber, sahra hastanesi, müdahale, depremzede, afet, doğal afet, afet bölgesi
Gaziantep valisi: 27 Mayıs itibarıyla kentte yabancı ülkelere ait personel kalmadı
Özel
Sputnik’e konuşan Gaziantep valisi Kemal Çeber, en son ülkeyi terk eden BAE’ye ait sahra hastanesi personellerinin ardından şehirde yabancı ülkelere ait personel bulunmadığını belirtti.
Gaziantep Valiliği, 6 Şubat depremleri sonrası Gaziantep inşa ve ihya faaliyetleri kapsamında yaşanan son gelişmeleri açıkladı. AFAD İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, Gaziantep İl Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve GBB İtfaiye Daire Başkanı v. Dr. Cafer Yılmaz’ ın sunumlarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Sputnik’e açıklamalarda bulundu.
Vali Çeber: ‘27 Mayıs 2023 sonrası sahra hastanesinde çalışan yabancı personel şehri terk etti’
Farklı ülkelerden Gaziantep’e sahra hastanesi kurulumu için gelen personellerin hizmet sürelerinin 27 Mayıs’tan sonra bittiğini ifade eden vali Çeber şu sözleri ekledi:
‘’Nurdağı’nda Almanya sahra hastanesi kurulumunu yaptı, ama hizmeti kendi ülkemizin personeli gerçekleştirdi. Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri Gaziantep’te kurdukları sahra hastanesinde kendi personeliyle hizmet verdiler. Ardından 15 Mart’ta Japonya, 27 Mayıs’ta ise BAE personelleri şehri terk etti.’’
‘Deprem sonrası çelik konstrüksiyon üzerinden hastane yaptık’
Depremin ardından dayanıklı hastane çalışmalarına hız verilen Gaziantep’te çelik konstrüksiyon yapısına dikkat çeken vali çeber şu sözlere yer verdi:
‘’Bizim şöyle bir vaadimiz var, yıkılan her hastanemiz yerine yeni hastaneler yapıyoruz. Örneğin Nurdağı’nda çelik konstrüksiyon üzerinden hastane yaptık ve şehir hastanesini burada açtık. Yıkılan her dersliğin başına yeni derslikler açıyoruz. Örneğin bir derslik yıkıldıysa yerine 5 yeni derslik yapıyoruz.’’