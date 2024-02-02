Gaziantep valisi: 27 Mayıs itibarıyla kentte yabancı ülkelere ait personel kalmadı

‘’Bizim şöyle bir vaadimiz var, yıkılan her hastanemiz yerine yeni hastaneler yapıyoruz. Örneğin Nurdağı’nda çelik konstrüksiyon üzerinden hastane yaptık ve şehir hastanesini burada açtık. Yıkılan her dersliğin başına yeni derslikler açıyoruz. Örneğin bir derslik yıkıldıysa yerine 5 yeni derslik yapıyoruz.’’