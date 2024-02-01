https://sputniknews.com.tr/20240201/naci-gorur-son-depremler-gosteriyor-ki-diyerek-marmarayi-uyardi-canli-fay-var-1080259605.html
Naci Görür 'Son depremler gösteriyor ki' diyerek Marmara'yı uyardı: 'Canlı fay var'
Naci Görür 'Son depremler gösteriyor ki' diyerek Marmara'yı uyardı: 'Canlı fay var'
Marmara Denizi’nde son aylarda yaşanan depremler tedirginlik yaratmaya devam ederken Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, söz konusu depremleri hiç... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T11:35+0300
2024-02-01T11:35+0300
2024-02-01T11:35+0300
yaşam
naci görür
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uyarı
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istanbul depremi
bursa
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Uzmanlar, son 2 ayda Marmara Denizi’nde yaşanan hafif ve orta şiddetteki depremlerin, olası İstanbul depreminin habercisi olup olmayacağına dair değerlendirmelerde bulunuyor.Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 3.2 ve 3.4 büyüklüğündeki depremler sonrası özellikle İstabullular yine deprem endişesi yaşadı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den de Marmara için yeni uyarı geldi. 'Depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum'Söz konusu depremlerin büyüklüklerine işaret eden Görür, Marmara Körfezi'ndeki peş peşe yaşanan depremlerin fayların doğal hareketleri olduğunu söyledi. Görür, "Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum” ifadelerini kullandı.'Canlı bir fay var'Görür, yaptığı açıklamada şöyle konuştu;
https://sputniknews.com.tr/20240131/marmara-denizi-tekrar-sarsildi-uzman-isimden-4-senaryo-deprem-istanbulu-nasil-etkiler--1080213499.html
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marmaradaki deprem istanbul depremini tetikler mi, marmaradaki depremler öncü mü, stres birikimi, marmarada stres birikimi, istanbulda stres birikimi, istanbul depremi ne zaman, istanbul depremi risk haritası, istanbul depremi ne zaman bekleniyor, marmara’daki son depremler büyük istanbul depreminin habercisi mi
Naci Görür 'Son depremler gösteriyor ki' diyerek Marmara'yı uyardı: 'Canlı fay var'
Marmara Denizi’nde son aylarda yaşanan depremler tedirginlik yaratmaya devam ederken Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, söz konusu depremleri hiç ciddiye almadığını belirtirken, beklenen Marmara depremi için ise 'canlı fay' uyarısında bulundu.
Uzmanlar, son 2 ayda Marmara Denizi’nde yaşanan hafif ve orta şiddetteki depremlerin, olası İstanbul depreminin habercisi olup olmayacağına dair değerlendirmelerde bulunuyor.
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 3.2 ve 3.4 büyüklüğündeki depremler sonrası özellikle İstabullular yine deprem endişesi yaşadı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den de Marmara için yeni uyarı geldi.
'Depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum'
Söz konusu depremlerin büyüklüklerine işaret eden Görür, Marmara Körfezi'ndeki peş peşe yaşanan depremlerin fayların doğal hareketleri olduğunu söyledi. Görür, "Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum” ifadelerini kullandı.
Görür, yaptığı açıklamada şöyle konuştu;
"Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum. Bunlar her yerde ve her zaman olabilecek depremler. Fay dediğimiz şey ölü olmadığına göre nefes alıyor. Ben uyusam, hiç hareket etmesem kalbimi yine de duyarsınız. Korkacak mısın benden? O yüzden bu depremleri hiçbir şekilde ciddiye almayın. Ama Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz. Orada canlı bir fay var. Bu yaşanan depremler de canlı olduğunu gösterir."