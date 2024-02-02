https://sputniknews.com.tr/20240202/florida-valisi-desantis-teksasa-bir-ulusal-muhafiz-taburu-gonderecegiz-1080288693.html
Florida Valisi DeSantis: Teksas'a bir ulusal muhafız taburu göndereceğiz
Florida Valisi DeSantis: Teksas'a bir ulusal muhafız taburu göndereceğiz
Florida Valisi Ron DeSantis, Teksas'a bin kişiden oluşan bir ulusal muhafız taburu göndereceklerini duyurdu. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T00:25+0300
2024-02-02T00:25+0300
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Florida Valisi Ron DeSantis gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bin kişiden oluşan bir ulusal muhafız taburunun Meksika sınırındaki durumun çözümüne yardımcı olmak için Teksas'a gönderileceğini belirtti.Biden yönetiminin eylemlerini kınayan DeSantis, “Floridalılar olarak güney sınırındaki işgali tamamen durdurmamız gerektiğini söylüyoruz" dedi.Teksas'a gönderilecek ulusal muhafızların görevinin sınırı güçlendirmek ve sınır boyunca ek bariyerler inşa etmek olacağını belirten DeSantis, “Sınırımız yoksa egemen bir ülke olamayız. Sınır ya vardır ya da yoktur, ya egemen bir ülkesiniz ya da değilsiniz" diye konuştu.Teksas’a gönderilecek tabura ayrıca Florida Eyalet Muhafızları olarak adlandırılan gönüllüler de yardım edecek. DeSantis tarafından 2022 yılında kurulan bu oluşum, ilk kez eyalet dışı bir operasyonda kullanılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240130/meksikadan-bidenin-sinir-kapatma-tasarisina-tepki-1080187988.html
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florida, ron desantis, teksas, abd, abd, joe biden
florida, ron desantis, teksas, abd, abd, joe biden
Florida Valisi DeSantis: Teksas'a bir ulusal muhafız taburu göndereceğiz
Florida Valisi Ron DeSantis, Teksas'a bin kişiden oluşan bir ulusal muhafız taburu göndereceklerini duyurdu.
Florida Valisi Ron DeSantis gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bin kişiden oluşan bir ulusal muhafız taburunun Meksika sınırındaki durumun çözümüne yardımcı olmak için Teksas'a gönderileceğini belirtti.
Biden yönetiminin eylemlerini kınayan DeSantis, “Floridalılar olarak güney sınırındaki işgali tamamen durdurmamız gerektiğini söylüyoruz" dedi.
Teksas'a gönderilecek ulusal muhafızların görevinin sınırı güçlendirmek ve sınır boyunca ek bariyerler inşa etmek olacağını belirten DeSantis, “Sınırımız yoksa egemen bir ülke olamayız. Sınır ya vardır ya da yoktur, ya egemen bir ülkesiniz ya da değilsiniz" diye konuştu.
Teksas’a gönderilecek tabura ayrıca Florida Eyalet Muhafızları olarak adlandırılan gönüllüler de yardım edecek. DeSantis tarafından 2022 yılında kurulan bu oluşum, ilk kez eyalet dışı bir operasyonda kullanılacak.