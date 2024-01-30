https://sputniknews.com.tr/20240130/meksikadan-bidenin-sinir-kapatma-tasarisina-tepki-1080187988.html

Meksika’dan Biden'ın ‘sınır kapatma’ tasarısına tepki

Meksika’dan Biden'ın ‘sınır kapatma’ tasarısına tepki

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden'ın hükümetin Kongre'ye önerdiği sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T13:14+0300

2024-01-30T13:14+0300

2024-01-30T13:14+0300

dünya

abd

meksika

meksika duvarı

göçmen

göçmen krizi

meksika göçmen

joe biden

beyaz saray

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080187683_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c155ba3d903d4f94c4ba7eeefea65fae.jpg

Biden'ın ABD-Meksika sınırına ilişkin açıklamalarını basın mensuplarına değerlendiren Obrador, Biden'a "saygı duyduğunu" ifade ederken, "Şartları anlıyoruz ama sınırın kapatıldığını düşünün. Bunun çözüm olduğu düşünülemez" dedi.Lopez Obrador, sınırın kapatılmasına yönelik görüşün ‘demagojik’ olduğunu ifade etti.Biden, Kongre'nin yetki vermesi halinde ABD-Meksika sınırını kapatabilirBiden, sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde ABD-Meksika sınırını hemen kapatacağını belirtmişti.Biden hükümetinin Kongre'ye sunduğu tasarı, sınırdan geçen düzensiz göçmen sayısının günlük 5 bini geçmesi halinde Başkan'a sınırı kapatma yetkisi veriyor.Diğer yandan, Biden hükümeti ile Cumhuriyetçi Texas Valisi Gregg Abbott arasındaki ‘dikenli tel krizi’ de devam ediyor.ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca Texas tarafından çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Texas Valisi Abbott ile Başkan Joe Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bir bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-sinir-devriyesi-beyaz-saray-abd-sinirinin-guvenligini-engelliyor-1080109130.html

abd

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, meksika, meksika duvarı, göçmen, göçmen krizi, meksika göçmen, joe biden, beyaz saray