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Meksika’dan Biden'ın ‘sınır kapatma’ tasarısına tepki
Meksika’dan Biden'ın ‘sınır kapatma’ tasarısına tepki
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden'ın hükümetin Kongre'ye önerdiği sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T13:14+0300
2024-01-30T13:14+0300
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Biden'ın ABD-Meksika sınırına ilişkin açıklamalarını basın mensuplarına değerlendiren Obrador, Biden'a "saygı duyduğunu" ifade ederken, "Şartları anlıyoruz ama sınırın kapatıldığını düşünün. Bunun çözüm olduğu düşünülemez" dedi.Lopez Obrador, sınırın kapatılmasına yönelik görüşün ‘demagojik’ olduğunu ifade etti.Biden, Kongre'nin yetki vermesi halinde ABD-Meksika sınırını kapatabilirBiden, sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde ABD-Meksika sınırını hemen kapatacağını belirtmişti.Biden hükümetinin Kongre'ye sunduğu tasarı, sınırdan geçen düzensiz göçmen sayısının günlük 5 bini geçmesi halinde Başkan'a sınırı kapatma yetkisi veriyor.Diğer yandan, Biden hükümeti ile Cumhuriyetçi Texas Valisi Gregg Abbott arasındaki ‘dikenli tel krizi’ de devam ediyor.ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca Texas tarafından çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Texas Valisi Abbott ile Başkan Joe Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bir bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-sinir-devriyesi-beyaz-saray-abd-sinirinin-guvenligini-engelliyor-1080109130.html
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abd, meksika, meksika duvarı, göçmen, göçmen krizi, meksika göçmen, joe biden, beyaz saray

Meksika’dan Biden'ın ‘sınır kapatma’ tasarısına tepki

13:14 30.01.2024
© AP Photo / Christian ChavezABD Meksika arasında yer alan Biden duvarı
ABD Meksika arasında yer alan Biden duvarı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Christian Chavez
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden'ın hükümetin Kongre'ye önerdiği sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde ABD-Meksika sınırını hemen kapatacağını söylemesini “demagojik" diyerek eleştirdi.
Biden'ın ABD-Meksika sınırına ilişkin açıklamalarını basın mensuplarına değerlendiren Obrador, Biden'a "saygı duyduğunu" ifade ederken, "Şartları anlıyoruz ama sınırın kapatıldığını düşünün. Bunun çözüm olduğu düşünülemez" dedi.
Lopez Obrador, sınırın kapatılmasına yönelik görüşün ‘demagojik’ olduğunu ifade etti.

Biden, Kongre'nin yetki vermesi halinde ABD-Meksika sınırını kapatabilir

Biden, sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde ABD-Meksika sınırını hemen kapatacağını belirtmişti.
Biden hükümetinin Kongre'ye sunduğu tasarı, sınırdan geçen düzensiz göçmen sayısının günlük 5 bini geçmesi halinde Başkan'a sınırı kapatma yetkisi veriyor.
Diğer yandan, Biden hükümeti ile Cumhuriyetçi Texas Valisi Gregg Abbott arasındaki ‘dikenli tel krizi’ de devam ediyor.
ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca Texas tarafından çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Texas Valisi Abbott ile Başkan Joe Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.
Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bir bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.
ABD + bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
DÜNYA
ABD Sınır Devriyesi: Beyaz Saray, ABD sınırının güvenliğini engelliyor
27 Ocak, 23:00
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