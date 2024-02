https://sputniknews.com.tr/20240202/filistin-kurtulus-orgutu-yetkilisi-israilin-gazzede-gizli-bir-plani-var-1080320923.html

Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisi: İsrail'in Gazze'de gizli bir planı var

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Mülteciler Dairesi Sekreter Yardımcısı Anwar Hamam, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ana hedeflerinden birinin Filistinlileri zorla... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

Sputnik'e demeç veren Hamam, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşta gizli bir gündemi bulunduğunu ifade etti."Sızdırılan İsrail belgeleri, Yahudi devletinin Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik tarihteki en büyük operasyonu yürüttüğünü gösteriyor" diyen Hamam'a göre bu plan uyarınca çok sayıda sakin, kuzeyden merkeze, oradan da güneye sürülecek.Hava ve denizden düzenlenen saldırıların sivilleri kaçmaya zorladığına işaret eden Hamam, "Gazze'de şimdiden neredeyse 2 milyon insan ülke içinde yerinden edildi, durumları tam bir felaket" dedi.Filistinlilerin henüz bu kadar çok sayıda insanı kabul etmeye hazır olmayan merkezlerde (okullar, kiliseler, hastaneler) ve her an çökebilecek donanımsız çadırlarda yaşadığını belirten Hamam, "Mülteciler çok büyük ve dayanılmaz bir baskı altındalar. İnsanlar hem barınakların kasıtlı olarak bombalanması sonucu hem de açlıktan ölüyor. Nitekim Gazze'ye gönderilen insani yardımın sadece yüzde 15'i bölgeye ulaştı" ifadelerini kullandı.Hamam, Gazze ciddi bir sağlık krizi yaşadığını da söyleyerek "Sağlık sisteminin çökmesi, ilaç yetersizliği ve ayrıca kirli su tüketimi nedeniyle salgın hastalıklar, cilt ve bağırsak hastalıkları yayılıyor. Gazze Şeridi'ndeki insani kriz her geçen gün daha da kötüye gidiyor" diye ekledi."

