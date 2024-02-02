https://sputniknews.com.tr/20240202/unicef-gazzede-17-bin-cocugun-ailesinden-ayri-kaldigini-tahmin-ediyoruz-1080316160.html

UNICEF: Gazze'de 17 bin çocuğun ailesinden ayrı kaldığını tahmin ediyoruz

UNICEF: Gazze'de 17 bin çocuğun ailesinden ayrı kaldığını tahmin ediyoruz

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Filistin'deki İletişim Direktörü Jonathan Crickx, Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığının ya da... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T14:46+0300

2024-02-02T14:46+0300

2024-02-02T14:46+0300

israil- filistin çatışması

unicef

birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

gazze

gazze şeridi

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/15/1079864419_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f11c17c16f41ca24a711cd201666f55a.jpg

İletişim Direktörü Crickx, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de çocukların karşılaştığı zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığı ya da ailesinden ayrıldığı tahmin ediliyor. Aralık ayında 500 bin çocuğun psikolojik yardıma ihtiyacı olduğunu söylemiştik. Şimdi ise bölgedeki tüm çocukların, bir milyondan fazla çocuğun buna ihtiyacı var" diyen Crickx, bu çocukların her birinin yürek burkan bir hikayesinin olduğunu söyledi.Crickx, geçen hafta Gazze'de bulunduğunu anımsatarak, gıda, su veya barınak eksikliği nedeniyle ailelerin sıkıntı içinde olduğunu ve aile bireyleri ile çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti.Gazze'de yaşananlar dolayısıyla çocukların ruh sağlığının ciddi anlamda etkilendiğini söyleyen Crickx, bu durumun çocuklarda aşırı kaygı, iştah kaybı, uyuyamama, duygusal patlamalar yaşama veya her bombalama sesi duyduklarında paniğe kapılma gibi belirtiler gösterdiğinin altını çizdi.Crickx, "Gazze'de bugün neredeyse bütün çocukların ruh sağlığı desteğine ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz" dedi.​​​​​​​BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Catherine Russell Aralık ayında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin bir kez daha çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldiğini dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231221/unicef-gazze-seridinde-cocuklar-suya-erisemiyor-1078682899.html

filistin

israil

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

unicef, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi, çocuk