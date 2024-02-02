https://sputniknews.com.tr/20240202/unicef-gazzede-17-bin-cocugun-ailesinden-ayri-kaldigini-tahmin-ediyoruz-1080316160.html
UNICEF: Gazze'de 17 bin çocuğun ailesinden ayrı kaldığını tahmin ediyoruz
UNICEF: Gazze'de 17 bin çocuğun ailesinden ayrı kaldığını tahmin ediyoruz
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Filistin'deki İletişim Direktörü Jonathan Crickx, Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığının ya da... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T14:46+0300
2024-02-02T14:46+0300
2024-02-02T14:46+0300
israil- filistin çatışması
unicef
birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
gazze
gazze şeridi
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/15/1079864419_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f11c17c16f41ca24a711cd201666f55a.jpg
İletişim Direktörü Crickx, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de çocukların karşılaştığı zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığı ya da ailesinden ayrıldığı tahmin ediliyor. Aralık ayında 500 bin çocuğun psikolojik yardıma ihtiyacı olduğunu söylemiştik. Şimdi ise bölgedeki tüm çocukların, bir milyondan fazla çocuğun buna ihtiyacı var" diyen Crickx, bu çocukların her birinin yürek burkan bir hikayesinin olduğunu söyledi.Crickx, geçen hafta Gazze'de bulunduğunu anımsatarak, gıda, su veya barınak eksikliği nedeniyle ailelerin sıkıntı içinde olduğunu ve aile bireyleri ile çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti.Gazze'de yaşananlar dolayısıyla çocukların ruh sağlığının ciddi anlamda etkilendiğini söyleyen Crickx, bu durumun çocuklarda aşırı kaygı, iştah kaybı, uyuyamama, duygusal patlamalar yaşama veya her bombalama sesi duyduklarında paniğe kapılma gibi belirtiler gösterdiğinin altını çizdi.Crickx, "Gazze'de bugün neredeyse bütün çocukların ruh sağlığı desteğine ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz" dedi.BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Catherine Russell Aralık ayında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin bir kez daha çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldiğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231221/unicef-gazze-seridinde-cocuklar-suya-erisemiyor-1078682899.html
filistin
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/15/1079864419_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_55119d8a6b422978643b4eb9e4bf479e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
unicef, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi, çocuk
unicef, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi, çocuk
UNICEF: Gazze'de 17 bin çocuğun ailesinden ayrı kaldığını tahmin ediyoruz
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Filistin'deki İletişim Direktörü Jonathan Crickx, Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığının ya da ailesinden ayrıldığının tahmin edildiğini bildirdi.
İletişim Direktörü Crickx, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de çocukların karşılaştığı zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığı ya da ailesinden ayrıldığı tahmin ediliyor. Aralık ayında 500 bin çocuğun psikolojik yardıma ihtiyacı olduğunu söylemiştik. Şimdi ise bölgedeki tüm çocukların, bir milyondan fazla çocuğun buna ihtiyacı var" diyen Crickx, bu çocukların her birinin yürek burkan bir hikayesinin olduğunu söyledi.
Crickx, geçen hafta Gazze'de bulunduğunu anımsatarak, gıda, su veya barınak eksikliği nedeniyle ailelerin sıkıntı içinde olduğunu ve aile bireyleri ile çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti.
Gazze'de yaşananlar dolayısıyla çocukların ruh sağlığının ciddi anlamda etkilendiğini söyleyen Crickx, bu durumun çocuklarda aşırı kaygı, iştah kaybı, uyuyamama, duygusal patlamalar yaşama veya her bombalama sesi duyduklarında paniğe kapılma gibi belirtiler gösterdiğinin altını çizdi.
Crickx, "Gazze'de bugün neredeyse bütün çocukların ruh sağlığı desteğine ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz" dedi.
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Catherine Russell Aralık ayında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin bir kez daha çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldiğini dile getirmişti.