https://sputniknews.com.tr/20240202/fenerbahcede-ters-kose-imza-atmisti-transferi-iptal-oldu-1080292321.html
Fenerbahçe'de ters köşe: İmza atmıştı, transferi iptal oldu
Fenerbahçe'de ters köşe: İmza atmıştı, transferi iptal oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den Lazio'ya gitmesi beklenen Ryan Kent'in transferi iptal oldu. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T06:50+0300
2024-02-02T06:50+0300
2024-02-02T06:50+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
futbol
maç
transfer
lazio
iptal
imza
ryan kent
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Fenerbahçe'den Ryan Kent'in satın alma opsiyonuyla birlikte Lazio'ya kiralanması son anda iptal oldu. Sky Italia'nın haberine göre; Ryan Kent kalan ödemelerini almadan Fenerbahçe'den ayrılmayı reddetti. İngiliz oyuncunun Lazio'ya transferi bu nedenle iptal oldu.Ryan Kent ve Temsilcisinin resmi sözleşmeyi imzalamak için Roma'ya gittiği vurgulanan haberde son anda fikirlerin değiştiğine ve transferin iptal olduğuna dikkat çekildi.Fenerbahçe'deki performansıSezon başında Rangers'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye imzayı atan Ryan Kent, sarı lacivertli forma ile çıktığı 15 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240201/ronaldosuz-al-nassr-messinin-takimi-inter-miamiyi-6-0-yendi-1080287663.html
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, maç, transfer, lazio, iptal, imza, ryan kent
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, maç, transfer, lazio, iptal, imza, ryan kent
Fenerbahçe'de ters köşe: İmza atmıştı, transferi iptal oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den Lazio'ya gitmesi beklenen Ryan Kent'in transferi iptal oldu.
Fenerbahçe'den Ryan Kent'in satın alma opsiyonuyla birlikte Lazio'ya kiralanması son anda iptal oldu. Sky Italia'nın haberine göre; Ryan Kent kalan ödemelerini almadan Fenerbahçe'den ayrılmayı reddetti. İngiliz oyuncunun Lazio'ya transferi bu nedenle iptal oldu.
Ryan Kent ve Temsilcisinin resmi sözleşmeyi imzalamak için Roma'ya gittiği vurgulanan haberde son anda fikirlerin değiştiğine ve transferin iptal olduğuna dikkat çekildi.
Fenerbahçe'deki performansı
Sezon başında Rangers'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye imzayı atan Ryan Kent, sarı lacivertli forma ile çıktığı 15 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.