Fenerbahçe'de ters köşe: İmza atmıştı, transferi iptal oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Maymunların hafızaları o kadar güçlü ki, aşık oluyorlar ve her şeyi hatırlıyorlar'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Montrö'nün 'm' harfiyle oynanırsa, Türkiye kuzeyden kuşatılır
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Limon suyu ürünlerinin satışına ilişkin yeni düzenleme
12:06
83 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
13:34
19 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın kumar oyunlarıyla imtihanı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ABD bölünüyor mu?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DUAYEN GAZETECİ
Türk basınında devrim yarattı
17:42
8 dk
SESLİ HABER
Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
18:19
1 dk
SESLİ HABER
Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Yasadışı organ nakli yapan doktorların Ukrayna ordusunda çalıştığı ortaya çıktı
18:45
4 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Blohin: Türkiye, Montrö meselesinde bağımsız bir duruş sergiliyor
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'nın pilot konsolosluk merkezleri
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
19:36
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Türkiye’deki bankalarda yaşanan sorunlarla ilgili konuştu
19:54
2 dk
SESLİ HABER
Rus vali açıkladı: Ukraynalı askerler teslim olmak isteyen arkadaşlarını sırtından vuruyor
20:35
2 dk
SESLİ HABER
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
20:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Messi'nin ilk sözleşmesi açık artırmada
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240202/fenerbahcede-ters-kose-imza-atmisti-transferi-iptal-oldu-1080292321.html
Fenerbahçe'de ters köşe: İmza atmıştı, transferi iptal oldu
Fenerbahçe'de ters köşe: İmza atmıştı, transferi iptal oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den Lazio'ya gitmesi beklenen Ryan Kent'in transferi iptal oldu. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T06:50+0300
2024-02-02T06:50+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
futbol
maç
transfer
lazio
iptal
imza
ryan kent
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/18/1044101497_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_32d35ba7fe743662a7f3d2c8cbfab2a5.jpg
Fenerbahçe'den Ryan Kent'in satın alma opsiyonuyla birlikte Lazio'ya kiralanması son anda iptal oldu. Sky Italia'nın haberine göre; Ryan Kent kalan ödemelerini almadan Fenerbahçe'den ayrılmayı reddetti. İngiliz oyuncunun Lazio'ya transferi bu nedenle iptal oldu.Ryan Kent ve Temsilcisinin resmi sözleşmeyi imzalamak için Roma'ya gittiği vurgulanan haberde son anda fikirlerin değiştiğine ve transferin iptal olduğuna dikkat çekildi.Fenerbahçe'deki performansıSezon başında Rangers'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye imzayı atan Ryan Kent, sarı lacivertli forma ile çıktığı 15 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240201/ronaldosuz-al-nassr-messinin-takimi-inter-miamiyi-6-0-yendi-1080287663.html
lazio
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/18/1044101497_84:0:732:486_1920x0_80_0_0_d5c84daa73f1921e03ba9430cfc6f731.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, maç, transfer, lazio, iptal, imza, ryan kent
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, maç, transfer, lazio, iptal, imza, ryan kent

Fenerbahçe'de ters köşe: İmza atmıştı, transferi iptal oldu

06:50 02.02.2024
© AAFenerbahçe arma, forma, logo
Fenerbahçe arma, forma, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© AA
Abone ol
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den Lazio'ya gitmesi beklenen Ryan Kent'in transferi iptal oldu.
Fenerbahçe'den Ryan Kent'in satın alma opsiyonuyla birlikte Lazio'ya kiralanması son anda iptal oldu. Sky Italia'nın haberine göre; Ryan Kent kalan ödemelerini almadan Fenerbahçe'den ayrılmayı reddetti. İngiliz oyuncunun Lazio'ya transferi bu nedenle iptal oldu.
Ryan Kent ve Temsilcisinin resmi sözleşmeyi imzalamak için Roma'ya gittiği vurgulanan haberde son anda fikirlerin değiştiğine ve transferin iptal olduğuna dikkat çekildi.

Fenerbahçe'deki performansı

Sezon başında Rangers'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye imzayı atan Ryan Kent, sarı lacivertli forma ile çıktığı 15 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.
Al Nassr Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
SPOR
Ronaldo'suz Al-Nassr Messi'nin takımı Inter Miami'yi 6-0 yendi
Dün, 23:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала