https://sputniknews.com.tr/20240202/fenerbahcede-ters-kose-imza-atmisti-transferi-iptal-oldu-1080292321.html

Fenerbahçe'de ters köşe: İmza atmıştı, transferi iptal oldu

Fenerbahçe'de ters köşe: İmza atmıştı, transferi iptal oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den Lazio'ya gitmesi beklenen Ryan Kent'in transferi iptal oldu. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T06:50+0300

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spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

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lazio

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ryan kent

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Fenerbahçe'den Ryan Kent'in satın alma opsiyonuyla birlikte Lazio'ya kiralanması son anda iptal oldu. Sky Italia'nın haberine göre; Ryan Kent kalan ödemelerini almadan Fenerbahçe'den ayrılmayı reddetti. İngiliz oyuncunun Lazio'ya transferi bu nedenle iptal oldu.Ryan Kent ve Temsilcisinin resmi sözleşmeyi imzalamak için Roma'ya gittiği vurgulanan haberde son anda fikirlerin değiştiğine ve transferin iptal olduğuna dikkat çekildi.Fenerbahçe'deki performansıSezon başında Rangers'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye imzayı atan Ryan Kent, sarı lacivertli forma ile çıktığı 15 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, maç, transfer, lazio, iptal, imza, ryan kent