https://sputniknews.com.tr/20240202/drogba-ikna-etti-galatasarayin-yeni-sag-bekinin-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1080294193.html
Drogba dahil oldu: Galatasaray'ın yeni yıldızının sözleşme detayları ortaya çıktı
Drogba dahil oldu: Galatasaray'ın yeni yıldızının sözleşme detayları ortaya çıktı
Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, Fildişi Sahili oyuncusu Serge Aurier’i kadrosuna kattı... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T08:28+0300
2024-02-02T08:28+0300
2024-02-02T08:29+0300
spor
sacha boey
galatasaray
galatasaray sk
futbol
transfer
didier drogba
nottingham forest
sözleşme
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Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ta forma giyen Serge Aurier'i kadrosuna kattı. Sacha Boey’u rekor ücretle Bayern Münih’e satan Galatasaray, yerini Serge Aurier ile doldurdu.Sözleşmenin detayları31 yaşındaki oyuncu için Nottingham Forest’a herhangi bir bedel ödemeyecek. Galatasaray, yarım sezon için Aurier’e 650 bin euro verecek. Galatasaray haziran ayında İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Aurier'i daha sonra kalıcı olarak kadrosuna katacak.Dogba ikna ettiSarı-kırmızılıların bu transferinde eski yıldızları Didier Drogba’nın etkisi büyük oldu. Drogba’nın, vatandaşı olan Aurier’i telefonla arayarak, “Galatasaray’ın teklifini hiç düşünmeden kabul et” dediği öğrenildi.Serge Aurier kimdir? Performansı nasıl?Serge Aurier bu sezon İngiltere'de 13 maça çıkmış ve 2 asistle oynamıştı. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Aurier, kariyerinde Villarreal, Tottenham, PSG, Toulouse ve Lens gibi takımlarda forma giydi.1.76 boyundaki oyuncu ülke milli takımında ise 85 maça çıkarken 4 gol attı.
https://sputniknews.com.tr/20240202/fenerbahcede-ters-kose-imza-atmisti-transferi-iptal-oldu-1080292321.html
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serge aurier kimdir, serge aurier galatasaray, serge aurier, serge aurier fm24, serge aurier skills
Drogba dahil oldu: Galatasaray'ın yeni yıldızının sözleşme detayları ortaya çıktı
08:28 02.02.2024 (güncellendi: 08:29 02.02.2024)
Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, Fildişi Sahili oyuncusu Serge Aurier’i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların bu transferinde eski yıldızları Didier Drogba’nın etkisi büyük oldu.
Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ta forma giyen Serge Aurier'i kadrosuna kattı. Sacha Boey’u rekor ücretle Bayern Münih’e satan Galatasaray, yerini Serge Aurier ile doldurdu.
31 yaşındaki oyuncu için Nottingham Forest’a herhangi bir bedel ödemeyecek. Galatasaray, yarım sezon için Aurier’e 650 bin euro verecek. Galatasaray haziran ayında İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Aurier'i daha sonra kalıcı olarak kadrosuna katacak.
Sarı-kırmızılıların bu transferinde eski yıldızları Didier Drogba’nın etkisi büyük oldu. Drogba’nın, vatandaşı olan Aurier’i telefonla arayarak, “Galatasaray’ın teklifini hiç düşünmeden kabul et” dediği öğrenildi.
Serge Aurier kimdir? Performansı nasıl?
Serge Aurier bu sezon İngiltere'de 13 maça çıkmış ve 2 asistle oynamıştı. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Aurier, kariyerinde Villarreal, Tottenham, PSG, Toulouse ve Lens gibi takımlarda forma giydi.
1.76 boyundaki oyuncu ülke milli takımında ise 85 maça çıkarken 4 gol attı.