https://sputniknews.com.tr/20240202/drogba-ikna-etti-galatasarayin-yeni-sag-bekinin-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1080294193.html

Drogba dahil oldu: Galatasaray'ın yeni yıldızının sözleşme detayları ortaya çıktı

Drogba dahil oldu: Galatasaray'ın yeni yıldızının sözleşme detayları ortaya çıktı

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, Fildişi Sahili oyuncusu Serge Aurier’i kadrosuna kattı... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T08:28+0300

2024-02-02T08:28+0300

2024-02-02T08:29+0300

spor

sacha boey

galatasaray

galatasaray sk

futbol

transfer

didier drogba

nottingham forest

sözleşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069582167_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d3f1451e4252b112a7bc5b9ae82a5431.jpg

Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ta forma giyen Serge Aurier'i kadrosuna kattı. Sacha Boey’u rekor ücretle Bayern Münih’e satan Galatasaray, yerini Serge Aurier ile doldurdu.Sözleşmenin detayları31 yaşındaki oyuncu için Nottingham Forest’a herhangi bir bedel ödemeyecek. Galatasaray, yarım sezon için Aurier’e 650 bin euro verecek. Galatasaray haziran ayında İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Aurier'i daha sonra kalıcı olarak kadrosuna katacak.Dogba ikna ettiSarı-kırmızılıların bu transferinde eski yıldızları Didier Drogba’nın etkisi büyük oldu. Drogba’nın, vatandaşı olan Aurier’i telefonla arayarak, “Galatasaray’ın teklifini hiç düşünmeden kabul et” dediği öğrenildi.Serge Aurier kimdir? Performansı nasıl?Serge Aurier bu sezon İngiltere'de 13 maça çıkmış ve 2 asistle oynamıştı. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Aurier, kariyerinde Villarreal, Tottenham, PSG, Toulouse ve Lens gibi takımlarda forma giydi.1.76 boyundaki oyuncu ülke milli takımında ise 85 maça çıkarken 4 gol attı.

https://sputniknews.com.tr/20240202/fenerbahcede-ters-kose-imza-atmisti-transferi-iptal-oldu-1080292321.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

serge aurier kimdir, serge aurier galatasaray, serge aurier, serge aurier fm24, serge aurier skills