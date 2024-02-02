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Faruk Koca: Attığım yumruğun bedelini ödedim
Faruk Koca: Attığım yumruğun bedelini ödedim
Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve 16 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Faruk Koca, "Türkiye'de olması gereken bir futbol kültürü yok." dedi... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T15:27+0300
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spor
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şiddet
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Hakem Halil Umut Meler'e saldırısından sonra MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığı'ndan istifa eden ve futboldan men cezası alan Faruk Koca, "16 gün cezaevinde kaldım. Adli süreç devam ediyor. Keşke olmasaydı. Bu olay, sonraki süreçte iyi adımların atılmasına sebep olursa biz de teselli oluruz." dedi.Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, yaşanan olaydan sonra ilk kez röportaj verdi.Adli süreç devam ettiği için detaya girmek istemediğini dile getiren Faruk Koca, "Ülke futbolunun geldiği durumla ilgili olumsuzluklar peş peşe gelince biz de insanız, beşeriz, bazen zayıf düşebiliyoruz, böyle tepki verebiliyoruz. Haksızlığa tepki vermek insani bir şey ama tepkinin biçimi yanlış olabilir. O anlamda biçim konusunda öz eleştirimizi yaptık." diye konuştu.Süreçten ders çıkarılarak adımların doğru atılması gerektiğini ifade eden Koca, "Herkesin sorumluluğu var. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, spor kulüpleri, spor kamuoyu, basın, futbolun paydaşları, meseleyi bütün boyutlarıyla düşünmelidir. Bu olaylar durup dururken olmuyor. Her hafta maçlardan sonra hakemlerle ilgili değerlendirmeler, eleştiriler yapılıyor. Bu eleştirilerin kanıksanmaması lazım çünkü kanıksandığında olayların çözümü noktasında sorunlar yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.'Bedelini ödedik'Faruk Koca, Türkiye'de futbolun uzun süre bu şekilde yaşamasının mümkün olmadığını söyledi.Maçlara gelen taraftar sayısının giderek düştüğüne dikkati çeken Koca, "Türkiye'de futbolun bu şekilde, bu kodlarla veya bu kurallarla uzun süre yaşaması mümkün değil. Taraftar artık maça gitmek istemiyor. Bu hepimizin sorumluluğudur, başta da federasyon ki bunun nedenleri konusunda konuşması gerekir. Bu olay, sorunların masaya yatırılıp, çözüm noktasında katkı sağlarsa bir anlam ifade eder." dedi."Biz zaten bireysel yaptığımız eylemden dolayı bunun bedelini ödedik." ifadesini kullanan Koca, "16 gün cezaevinde kaldım. Adli süreç devam ediyor. Keşke olmasaydı. Toplum olarak maalesef eleştiri ve uyarılardan ziyade olaylar, büyük boyutlu eyleme dönüştükten sonra dikkatimizi çekiyor. Bunun sıkıntısını yaşamış biri olarak, bu olay, sonraki süreçte iyi adımların atılmasına sebep olursa biz de teselli oluruz." diye konuştu.Türkiye'de futbolun marka değerinin azaldığını vurgulayan Koca, "Bunda başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, futbol kulüpleri ve başkanları bizler de dahil, futbolcular, menajerler, hocalar, herkes bu işin suçlusudur." değerlendirmesini yaptı.
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halil umut meler, hakem, şiddet, faruk koca, ankaragücü
halil umut meler, hakem, şiddet, faruk koca, ankaragücü

Faruk Koca: Attığım yumruğun bedelini ödedim

15:27 02.02.2024
© İHA / CEM GEÇİM-AW096346MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© İHA / CEM GEÇİM-AW096346
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Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve 16 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Faruk Koca, "Türkiye'de olması gereken bir futbol kültürü yok." dedi. Koca, saldırıya ilişkin de "Adli süreç devam ediyor. Keşke olmasaydı." diye konuştu.
Hakem Halil Umut Meler'e saldırısından sonra MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığı'ndan istifa eden ve futboldan men cezası alan Faruk Koca, "16 gün cezaevinde kaldım. Adli süreç devam ediyor. Keşke olmasaydı. Bu olay, sonraki süreçte iyi adımların atılmasına sebep olursa biz de teselli oluruz." dedi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, yaşanan olaydan sonra ilk kez röportaj verdi.
Adli süreç devam ettiği için detaya girmek istemediğini dile getiren Faruk Koca, "Ülke futbolunun geldiği durumla ilgili olumsuzluklar peş peşe gelince biz de insanız, beşeriz, bazen zayıf düşebiliyoruz, böyle tepki verebiliyoruz. Haksızlığa tepki vermek insani bir şey ama tepkinin biçimi yanlış olabilir. O anlamda biçim konusunda öz eleştirimizi yaptık." diye konuştu.
Süreçten ders çıkarılarak adımların doğru atılması gerektiğini ifade eden Koca, "Herkesin sorumluluğu var. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, spor kulüpleri, spor kamuoyu, basın, futbolun paydaşları, meseleyi bütün boyutlarıyla düşünmelidir. Bu olaylar durup dururken olmuyor. Her hafta maçlardan sonra hakemlerle ilgili değerlendirmeler, eleştiriler yapılıyor. Bu eleştirilerin kanıksanmaması lazım çünkü kanıksandığında olayların çözümü noktasında sorunlar yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

'Bedelini ödedik'

Faruk Koca, Türkiye'de futbolun uzun süre bu şekilde yaşamasının mümkün olmadığını söyledi.
Maçlara gelen taraftar sayısının giderek düştüğüne dikkati çeken Koca, "Türkiye'de futbolun bu şekilde, bu kodlarla veya bu kurallarla uzun süre yaşaması mümkün değil. Taraftar artık maça gitmek istemiyor. Bu hepimizin sorumluluğudur, başta da federasyon ki bunun nedenleri konusunda konuşması gerekir. Bu olay, sorunların masaya yatırılıp, çözüm noktasında katkı sağlarsa bir anlam ifade eder." dedi.
Halil Umut Meler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
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Halil Umut Meler, sahalara geri döndü
14 Ocak, 15:05
"Biz zaten bireysel yaptığımız eylemden dolayı bunun bedelini ödedik." ifadesini kullanan Koca, "16 gün cezaevinde kaldım. Adli süreç devam ediyor. Keşke olmasaydı. Toplum olarak maalesef eleştiri ve uyarılardan ziyade olaylar, büyük boyutlu eyleme dönüştükten sonra dikkatimizi çekiyor. Bunun sıkıntısını yaşamış biri olarak, bu olay, sonraki süreçte iyi adımların atılmasına sebep olursa biz de teselli oluruz." diye konuştu.
Türkiye'de futbolun marka değerinin azaldığını vurgulayan Koca, "Bunda başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, futbol kulüpleri ve başkanları bizler de dahil, futbolcular, menajerler, hocalar, herkes bu işin suçlusudur." değerlendirmesini yaptı.
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