Halil Umut Meler, sahalara geri döndü
© AA / Mehmet Murat ÖnelHalil Umut Meler
© AA / Mehmet Murat Önel
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Süper Lig’in 15’inci haftasındaki MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının sonunda MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan ve olayın yaşandığı 11 Aralık 2023 tarihinden bu yana görev almayan hakem Halil Umut Meler bugün gerçekleşen İstanbulspor - TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında sahalara dönüş yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmada görevlendirilen hakem Halil Umut Meler, alkışlarla karşılandı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde yardımcılarıyla ısınmaya çıkan Halil Umut Meler, taraftarlardan tarafından alkışlanırken, bazı futbolcular yanına giderek kendisine sarıldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.
© AA / Mehmet Murat ÖnelHalil Umut Meler, sahalara geri döndü
1/5
© AA / Mehmet Murat Önel
Halil Umut Meler, sahalara geri döndü
© AA / Mehmet Murat ÖnelHalil Umut Meler, sahalara geri döndü
2/5
© AA / Mehmet Murat Önel
Halil Umut Meler, sahalara geri döndü
© AA / Mehmet Murat ÖnelHalil Umut Meler, sahalara geri döndü
3/5
© AA / Mehmet Murat Önel
Halil Umut Meler, sahalara geri döndü
© AA / Mehmet Murat ÖnelHalil Umut Meler, sahalara geri döndü
4/5
© AA / Mehmet Murat Önel
Halil Umut Meler, sahalara geri döndü
© AA / Mehmet Murat ÖnelHalil Umut Meler, sahalara geri döndü
5/5
© AA / Mehmet Murat Önel
Halil Umut Meler, sahalara geri döndü
1/5
© AA / Mehmet Murat Önel
Halil Umut Meler, sahalara geri döndü
2/5
© AA / Mehmet Murat Önel
Halil Umut Meler, sahalara geri döndü
3/5
© AA / Mehmet Murat Önel
Halil Umut Meler, sahalara geri döndü
4/5
© AA / Mehmet Murat Önel
Halil Umut Meler, sahalara geri döndü
5/5
© AA / Mehmet Murat Önel
Halil Umut Meler, sahalara geri döndü
Ardından Meler'i tribüne çağıran taraftarlar Meler ile birlikte fotoğraf çektirdi.
Meler, 11 Aralık'ta MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 15. hafta müsabakasının ardından, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saha içinde saldırısına uğramış ve 2 gün hastanede kalmıştı.