https://sputniknews.com.tr/20240114/halil-umut-meler-sahalara-geri-dondu-1079627141.html

Halil Umut Meler, sahalara geri döndü

Halil Umut Meler, sahalara geri döndü

Süper Lig’in 15’inci haftasındaki MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının sonunda MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan ve... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

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spor

halil umut meler

hakem

maç

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmada görevlendirilen hakem Halil Umut Meler, alkışlarla karşılandı.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde yardımcılarıyla ısınmaya çıkan Halil Umut Meler, taraftarlardan tarafından alkışlanırken, bazı futbolcular yanına giderek kendisine sarıldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.Ardından Meler'i tribüne çağıran taraftarlar Meler ile birlikte fotoğraf çektirdi.Meler, 11 Aralık'ta MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 15. hafta müsabakasının ardından, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saha içinde saldırısına uğramış ve 2 gün hastanede kalmıştı.

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