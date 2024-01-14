https://sputniknews.com.tr/20240114/panathinaikos-resmen-duyurdu-sezon-sonuna-kadar-kiralandi-1079623597.html

Panathinaikos resmen duyurdu: Sezon sonuna kadar kiralandı

Panathinaikos resmen duyurdu: Sezon sonuna kadar kiralandı

Yunan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kiraladı. 14.01.2024, Sputnik Türkiye

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spor

samet akaydin

panathinaikos

fatih terim

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Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Samet Akaydin, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralandı. Yeşil-beyazlı kulüp transferi resmi internet sitesinden duyururken, Samet Akaydin'ın kariyeriyle ilgili taraftarlara bilgiler aktarıldı. Geçtiğimiz sezonun ocak ayında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye imza atan Samet, sarı-lacivertliler ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'de 6'sı ilk 11 olmak üzere 10 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Panathinaikos forması giyecek.Samet Akaydin kimdir?Türk milli futbolcu Samet Akaydin futbola Trabzonspor altyapısında başladı. Akaydin, 2013 yılında Arsinspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Daha sonra sırasıyla Sancaktepe, Şanlıurfaspor ve Keçiörengücü forması giyen futbolcu, 2021’in başında Adana Demirspor kulübüne transfer oldu. 2022-2023 sezonunun kış transfer sezonunda ise, 3.7 milyon euroluk bedelle Fenerbahçe kulübüne transfer edilen Samet Akaydın Adana Demirspor kulübüne tek seferde en yüksek bonservisi getirerek rekor kırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231226/panathinaikos-terimi-resmen-acikladi-en-iyi-turk-teknik-direktor-takimin-basina-hemen-geciyor-1078997133.html

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