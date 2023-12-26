https://sputniknews.com.tr/20231226/panathinaikos-terimi-resmen-acikladi-en-iyi-turk-teknik-direktor-takimin-basina-hemen-geciyor-1078997133.html

Panathinaikos, Terim'i resmen açıkladı: 'En iyi Türk teknik direktör takımın başına hemen geçiyor'

Panathinaikos, Terim'i resmen açıkladı: 'En iyi Türk teknik direktör takımın başına hemen geçiyor'

Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile anlaştığını açıklayarak, "Fatih Terim'e Panathinaikos ailesine hoş geldin diyoruz" ifadelerini kullandı. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T23:25+0300

2023-12-26T23:25+0300

2023-12-26T23:25+0300

spor

yunanistan

yunanistan süper ligi

fatih terim

imparator

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/11/1044518890_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_53c128632eb1d3f2fd00c693afdcde8a.jpg

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu.Kulübün internet sitesinde "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" başlığıyla yer alan açıklamada, "en iyi Türk teknik direktör takımın başına hemen geçiyor" bilgisi verildi.Terim'in kariyerine ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, "Fatih Terim'e Panathinaikos ailesine hoş geldin diyoruz" ifadesi kullanıldı.70 yaşındaki deneyimli teknik adamın yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmesi bekleniyor.Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak 35 puanı bulunan lider PAOK'un ardından 2. sırada yer alıyor.Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.

https://sputniknews.com.tr/20231226/fatih-terimin-anlastigi-takim-belli-oldu-1078974121.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, yunanistan süper ligi, fatih terim, imparator