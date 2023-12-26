https://sputniknews.com.tr/20231226/panathinaikos-terimi-resmen-acikladi-en-iyi-turk-teknik-direktor-takimin-basina-hemen-geciyor-1078997133.html
Panathinaikos, Terim'i resmen açıkladı: 'En iyi Türk teknik direktör takımın başına hemen geçiyor'
Panathinaikos, Terim'i resmen açıkladı: 'En iyi Türk teknik direktör takımın başına hemen geçiyor'
Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile anlaştığını açıklayarak, "Fatih Terim'e Panathinaikos ailesine hoş geldin diyoruz" ifadelerini kullandı. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T23:25+0300
2023-12-26T23:25+0300
2023-12-26T23:25+0300
spor
yunanistan
yunanistan süper ligi
fatih terim
imparator
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Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu.Kulübün internet sitesinde "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" başlığıyla yer alan açıklamada, "en iyi Türk teknik direktör takımın başına hemen geçiyor" bilgisi verildi.Terim'in kariyerine ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, "Fatih Terim'e Panathinaikos ailesine hoş geldin diyoruz" ifadesi kullanıldı.70 yaşındaki deneyimli teknik adamın yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmesi bekleniyor.Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak 35 puanı bulunan lider PAOK'un ardından 2. sırada yer alıyor.Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.
https://sputniknews.com.tr/20231226/fatih-terimin-anlastigi-takim-belli-oldu-1078974121.html
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yunanistan, yunanistan süper ligi, fatih terim, imparator
yunanistan, yunanistan süper ligi, fatih terim, imparator
Panathinaikos, Terim'i resmen açıkladı: 'En iyi Türk teknik direktör takımın başına hemen geçiyor'
Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile anlaştığını açıklayarak, "Fatih Terim'e Panathinaikos ailesine hoş geldin diyoruz" ifadelerini kullandı.
Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinde "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" başlığıyla yer alan açıklamada, "en iyi Türk teknik direktör takımın başına hemen geçiyor" bilgisi verildi.
Terim'in kariyerine ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, "Fatih Terim'e Panathinaikos ailesine hoş geldin diyoruz" ifadesi kullanıldı.
70 yaşındaki deneyimli teknik adamın yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmesi bekleniyor.
Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak 35 puanı bulunan lider PAOK'un ardından 2. sırada yer alıyor.
Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.