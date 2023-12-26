https://sputniknews.com.tr/20231226/fatih-terimin-anlastigi-takim-belli-oldu-1078974121.html

Fatih Terim'in anlaştığı takım belli oldu: Panathinaikos ile görüşmelere başladı

Fatih Terim'in anlaştığı takım belli oldu: Panathinaikos ile görüşmelere başladı

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık 2 yıldır boşta olan teknik direktör Fatih Terim ile Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile anlaştığı... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T14:26+0300

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spor

fatih terim

son dakika

panathinaikos

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Yunanistan'ın Panathinaikos takımı, teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'i getirmeye hazırlanıyor.Habertürk'ün aktardığı habere göre Terim prensipte Yunan ekip ile anlaştı, imzalar ise yarın atılacak.Panathinaikos, basketbol takımını da bir Türk'e emanet etmiş ve sezon başında Ergin Ataman'ı başantrenörlük görevine getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231208/secil-erzan-cezaevinden-haber-gonderdi-fatih-terim-mesaji-telefondan-cikti-1078206598.html

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fatih terim, son dakika, panathinaikos