https://sputniknews.com.tr/20231226/fatih-terimin-anlastigi-takim-belli-oldu-1078974121.html
Fatih Terim'in anlaştığı takım belli oldu: Panathinaikos ile görüşmelere başladı
Fatih Terim'in anlaştığı takım belli oldu: Panathinaikos ile görüşmelere başladı
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık 2 yıldır boşta olan teknik direktör Fatih Terim ile Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile anlaştığı... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T14:26+0300
2023-12-26T14:26+0300
2023-12-26T15:18+0300
spor
fatih terim
son dakika
panathinaikos
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Yunanistan'ın Panathinaikos takımı, teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'i getirmeye hazırlanıyor.Habertürk'ün aktardığı habere göre Terim prensipte Yunan ekip ile anlaştı, imzalar ise yarın atılacak.Panathinaikos, basketbol takımını da bir Türk'e emanet etmiş ve sezon başında Ergin Ataman'ı başantrenörlük görevine getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231208/secil-erzan-cezaevinden-haber-gonderdi-fatih-terim-mesaji-telefondan-cikti-1078206598.html
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fatih terim, son dakika, panathinaikos
fatih terim, son dakika, panathinaikos
Fatih Terim'in anlaştığı takım belli oldu: Panathinaikos ile görüşmelere başladı
14:26 26.12.2023 (güncellendi: 15:18 26.12.2023)
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık 2 yıldır boşta olan teknik direktör Fatih Terim ile Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile anlaştığı belirtildi. Terim'in yarın Yunanistan'a gidip imzaları atması bekleniyor.
Yunanistan'ın Panathinaikos takımı, teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'i getirmeye hazırlanıyor.
Habertürk'ün aktardığı habere göre Terim prensipte Yunan ekip ile anlaştı, imzalar ise yarın atılacak.
Panathinaikos, basketbol takımını da bir Türk'e emanet etmiş ve sezon başında Ergin Ataman'ı başantrenörlük görevine getirmişti.