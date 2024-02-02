https://sputniknews.com.tr/20240202/eskisehirde-panik-yaratan-sesin-kaynagi-aciklandi-sonik-patlama-1080318846.html
Eskişehir'de panik yaratan sesin kaynağı açıklandı: Sonik patlama
Eskişehir'de panik yaratan sesin kaynağı açıklandı: Sonik patlama
Eskişehir'de duyulan patlama sesine test uçuşu sırasında ses hızını geçen askeri uçağın neden olduğu bildirildi. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T15:32+0300
2024-02-02T15:32+0300
2024-02-02T15:32+0300
türkiye
eskişehir
askeri uçak
sonic
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/02/1080318688_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2e3405c678772f85ece2711ffd1315d2.jpg
Valilikten yapılan açıklamada, kentte 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından bugün saat 16.00'ya kadar emniyetli sahada test ve tecrübe uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi.Açıklamada, "Bu kapsamda saat 11.00 sularında hissedildiği gibi 'sonik patlama' sesi duyulabilecektir." ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240125/askeri-ucak-acil-inis-yapti-1080024490.html
türkiye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/02/1080318688_54:0:702:486_1920x0_80_0_0_9d6c84b3c37a30d9c5888bfcfecc0c91.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
eskişehir, askeri uçak, sonic
eskişehir, askeri uçak, sonic
Eskişehir'de panik yaratan sesin kaynağı açıklandı: Sonik patlama
Eskişehir'de duyulan patlama sesine test uçuşu sırasında ses hızını geçen askeri uçağın neden olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından bugün saat 16.00'ya kadar emniyetli sahada test ve tecrübe uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda saat 11.00 sularında hissedildiği gibi 'sonik patlama' sesi duyulabilecektir." ifadesi kullanıldı.