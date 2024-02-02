https://sputniknews.com.tr/20240202/eskisehirde-panik-yaratan-sesin-kaynagi-aciklandi-sonik-patlama-1080318846.html

Eskişehir'de panik yaratan sesin kaynağı açıklandı: Sonik patlama

Eskişehir'de panik yaratan sesin kaynağı açıklandı: Sonik patlama

Eskişehir'de duyulan patlama sesine test uçuşu sırasında ses hızını geçen askeri uçağın neden olduğu bildirildi. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T15:32+0300

2024-02-02T15:32+0300

2024-02-02T15:32+0300

türkiye

eskişehir

askeri uçak

sonic

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/02/1080318688_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2e3405c678772f85ece2711ffd1315d2.jpg

Valilikten yapılan açıklamada, kentte 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından bugün saat 16.00'ya kadar emniyetli sahada test ve tecrübe uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi.Açıklamada, "Bu kapsamda saat 11.00 sularında hissedildiği gibi 'sonik patlama' sesi duyulabilecektir." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20240125/askeri-ucak-acil-inis-yapti-1080024490.html

türkiye

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eskişehir, askeri uçak, sonic