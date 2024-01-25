https://sputniknews.com.tr/20240125/askeri-ucak-acil-inis-yapti-1080024490.html

Askeri uçak acil iniş yaptı: MSB'den pilotların durumuna ilişkin açıklama geldi

Askeri uçak acil iniş yaptı: MSB'den pilotların durumuna ilişkin açıklama geldi

Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’ndan eğitim için havalanan askeri uçak acil iniş yaptı. C-160 tipi uçakta, hafif hasar meydana geldi. Milli... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T10:53+0300

2024-01-25T10:53+0300

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türkiye

askeri uçak

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi.Uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240122/msb-duyurdu-taciz-atesi-acan-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1079897916.html

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askeri uçak, milli savunma bakanlığı (msb)