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Askeri uçak acil iniş yaptı: MSB'den pilotların durumuna ilişkin açıklama geldi
Askeri uçak acil iniş yaptı: MSB'den pilotların durumuna ilişkin açıklama geldi
Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’ndan eğitim için havalanan askeri uçak acil iniş yaptı. C-160 tipi uçakta, hafif hasar meydana geldi. Milli... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T10:53+0300
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türkiye
askeri uçak
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi.Uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
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askeri uçak, milli savunma bakanlığı (msb)
askeri uçak, milli savunma bakanlığı (msb)

Askeri uçak acil iniş yaptı: MSB'den pilotların durumuna ilişkin açıklama geldi

10:53 25.01.2024 (güncellendi: 11:17 25.01.2024)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AA
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Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’ndan eğitim için havalanan askeri uçak acil iniş yaptı. C-160 tipi uçakta, hafif hasar meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi.
Uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
terörle mücadele - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
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MSB duyurdu: Taciz ateşi açan terörist etkisiz hale getirildi
22 Ocak, 09:57
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