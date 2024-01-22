https://sputniknews.com.tr/20240122/msb-duyurdu-taciz-atesi-acan-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1079897916.html
MSB duyurdu: Taciz ateşi açan terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Taciz ateşi açan terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T09:57+0300
2024-01-22T09:57+0300
2024-01-22T10:15+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
terörist
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'linin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240121/msb-sinirlardan-yasadisi-yollarla-gecmeye-calisan-5i-teror-orgutu-mensubu-14-kisi-yakalandi-1079879886.html
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milli savunma bakanlığı (msb), terörist
milli savunma bakanlığı (msb), terörist
MSB duyurdu: Taciz ateşi açan terörist etkisiz hale getirildi
09:57 22.01.2024 (güncellendi: 10:15 22.01.2024)
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'linin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.