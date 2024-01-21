https://sputniknews.com.tr/20240121/msb-sinirlardan-yasadisi-yollarla-gecmeye-calisan-5i-teror-orgutu-mensubu-14-kisi-yakalandi-1079879886.html

MSB: Sınırlardan yasadışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 14 kişi yakalandı

MSB: Sınırlardan yasadışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 14 kişi yakalandı

Yunanistan ve Suriye sınırından yasadışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü üyesi 14 kişi yakalandı. 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T16:53+0300

2024-01-21T16:53+0300

2024-01-21T16:53+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

sınır

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan 14 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtilildi.bakanlığın açıklamasında "Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240121/msb-irakin-kuzeyindeki-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-10-pkkli--etkisiz-hale-getirildi-1079865749.html

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