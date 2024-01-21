https://sputniknews.com.tr/20240121/msb-sinirlardan-yasadisi-yollarla-gecmeye-calisan-5i-teror-orgutu-mensubu-14-kisi-yakalandi-1079879886.html
MSB: Sınırlardan yasadışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 14 kişi yakalandı
MSB: Sınırlardan yasadışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 14 kişi yakalandı
Yunanistan ve Suriye sınırından yasadışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü üyesi 14 kişi yakalandı. 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T16:53+0300
2024-01-21T16:53+0300
2024-01-21T16:53+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
sınır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/02/1053401747_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a2c6f070deb6f0a5b4cf6bb8ec4560f8.jpg
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan 14 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtilildi.bakanlığın açıklamasında "Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240121/msb-irakin-kuzeyindeki-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-10-pkkli--etkisiz-hale-getirildi-1079865749.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/02/1053401747_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_05e2208333d88084d97ec09b0b75f259.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), sınır
milli savunma bakanlığı (msb), sınır
MSB: Sınırlardan yasadışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 14 kişi yakalandı
Yunanistan ve Suriye sınırından yasadışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü üyesi 14 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan 14 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtilildi.
bakanlığın açıklamasında "Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.