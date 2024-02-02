https://sputniknews.com.tr/20240202/emekli-maasi-zam-farki-icin-15-gun-detayi-ne-zaman-yatacak-1080295815.html

Emekli maaşı zam farkı için 15 gün detayı: Ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zam farkı için 15 gün detayı: Ne zaman yatacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49.25 oldu. Böylece memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri aynı... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T09:41+0300

2024-02-02T09:41+0300

2024-02-02T09:41+0300

ekonomi

emekli

zam

maaş

ek zam

vedat ışıkhan

recep tayyip erdoğan

resmi gazete

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2024 ocak zamlarının belli olması ve 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından emeklilere yüzde 49,25 zam yapıldı. Tüm emeklilerin zam tutarlarının eşitlenmesinin ardından ise gözler ek zamlı maaş farklarının ödeneceği tarihlere çevrildi. Bakan Işıkhan, ek zam farkının yatırılacağı tarihle ilgili Resmi Gazete'yi işaret etmişti. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatacak? Maaş farkı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?Ek zamlı maaş farkları ne zaman yatacak?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.Emekliye ek zamma ilişkin yasal düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve gelecek hafta itibariyle emeklilerin ek ödemeleri hesaba geçecek.15 gün detayıMeclis’ten 7 gün önce geçen emekliye ek zam düzenlemesi için 15 günlük süre bulunuyor. Yasal olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzayı önümüzdeki 1 hafta içinde imzalaması gerekiyor.Emeklilere ek zam ne kadar oldu?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklilere ek zamda müjdeli haberi duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi;"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz."Buna göre; Tüm emeklilere yapılacak olan zam oranı yüzde 49,25 oldu.En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ek zam oranı ve 2024 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı ücreti de belli oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." demişti.Buna göre; 2024 yılında uygulanacak olan en düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak.2024 ocak güncel emekli maaşı tablosuYüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

https://sputniknews.com.tr/20240126/bakan-isikhan-emekli-ayliklarinda-farklar-resmi-gazetede-yayinlandiktan-1-hafta-sonra-yatacak-1080085815.html

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ek zamlı maaş farkları ne zaman yatacak?,emekli maaş farkı ne zaman yatacak,emeklilere ek zam ne kadar oldu?,en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?