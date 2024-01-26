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Bakan Işıkhan: Emekli aylıklarında farklar Resmi Gazete’de yayınlandıktan 1 hafta sonra yatacak
Bakan Işıkhan: Emekli aylıklarında farklar Resmi Gazete’de yayınlandıktan 1 hafta sonra yatacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Zam oranları Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları, yaklaşık bir hafta içerisinde... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T22:39+0300
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde “Türkiye Yüzyılının Emektarları Çalıştayı” düzenlendi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün ve Memur-Sen Emekliler Komisyon Başkanı Ali Küçükkösen’in de katıldığı çalıştayda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamı ile ilgili kültürel miras ve kuşaklararası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlık altında gerçekleştirecek çalışmaları sene içerisinde hayata geçireceklerini bildirdi.'Emeklilerimiz refahı en çok hak edenlerimiz arasında yer almaktadır'Bakan Işıkhan, gerek ekonomik gerekse sosyal politikaların Türkiye Yüzyılı perspektifiyle şekillendiğini belirterek, “Bu sorumluluk, devlet ve millet olarak bizim her bakımdan güçlü olmamızı gerektiriyor. İşçisiyle, işvereniyle, emekçisiyle, memur ve emeklisiyle 85 milyon vatandaşımızın refahı, aynı zamanda Türkiye’nin refahı ve gücü demektir. Hiç kuşkusuz emeklilerimiz bu refahı en çok hak edenlerimiz arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu. Emekliliğin insanın hayat yolculuğunun en önemli dönüm noktalarından birisi olduğuna dikkat çeken Işıkhan, emeklilerin hayatın ikinci baharı olarak tabir edilen bu dönemi mümkün olan en iyi şartlarda geçirmelerini sağlamaları için yanlarında olmanın en temel vazifeleri olduğunu ifade etti. 'Emeklilerimiz için sağlamış olduğumuz imkanların çeşitlenerek artacağı bir yıl olacak'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensibiyle 2024 yılını “Emekliler Yılı” ilan ettiklerini hatırlatan Işıkhan, “Göreve geldiği günden beri hiçbir vatandaşını geride bırakmadan elindeki tüm imkanları milletinin hizmetine sunan devletimizin bu önemli adımının, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek sosyal politikalarımız adına da hayırlı bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Ülkemizin bugünlerinde emeği olan vatandaşlarımızın gelecekte de her bakımdan müreffeh bir yaşam sürmelerini istiyoruz. Bu yıl inşallah emeklilerimiz için bugüne kadar sağlamış olduğumuz imkanların çeşitlenerek artacağı bir yıl olacak” açıklamasında bulundu. ‘Emekliler Yılı’na dair ilk adımı emeklilere yapılan ek zamla atmış olduklarını söyleyen Bakan Işıkhan, 2024 yılının ilk yarısı için memur emeklilerine yüzde 49,25 artış sağladıklarını ve akabinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 37,57 olarak ortaya çıkan artış oranlarına 11,68 puan daha artış ilave ederek, emekli maaşları artış oranlarını tüm emekliler için eşitlediklerini belirtti. 'Emekli aylıklarında farklar Resmi Gazete’de yayınlandıktan 1 hafta sonra yatacak' Işıkhan, emeklilere verilen zam oranlarından sonra oluşan aylık farkları hakkında ise, “Zam oranları Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları, yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır inşallah. Bu vesileyle güçlü iradeleriyle bizlere destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum” dedi. 'Emeklileri oy deposu olarak gören muhalefetin aksine emeklilerimizi daha iyi hale getirdik'Bakan Işıkhan, emeklilerin geçimlerini sağlamak ve refahlarını yükseltmek için sürekli çalışma halinde olduklarını belirterek, muhalefeti de eleştirdi. Işıkhan, “Emeklileri ancak oy deposu olarak gören, seçimden seçime hatırlayan, oy devşirmek için emeklilerimiz hakkında her türlü yalana, yanlışa başvuran muhalefetin aksine biz emeklilerimizi her anlamda eskisinden daha iyi hale getirdik. Bundan sonra da hizmetlerimizi sürekli geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. 'Emekliler için Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı'nı hayata geçiriyoruz'Emeklileri sadece ekonomik olarak değil sosyal olarak da güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Işıkhan, “2024 Emekliler Yılı kapsamında Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı'nı hayata geçiriyoruz. Bu programı inşallah siz değerli paydaşlarımızla birlikte yürüteceğiz. Bu proje vesilesiyle 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği milli iradenin kayıtsız şartsız bir şekilde yanında duran emektarlarımıza ahde vefa görevimizi yerine getireceğiz inşallah. Projemizin 22 yıldır azim ve kararlılıkla sürdürdüğümüz sosyal devlet anlayışımızı perçinleyecek önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra artan emekli sayımız doğrultusunda değişen ve dönüşen ihtiyaç ve talepleri de karşılayacak yeni bir sosyal vizyonu da beraberinde getireceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu. '2024 yılı boyunca emeklilere yönelik yapılacak çalışmaları tek tek hayata geçireceğiz' Emeklilerin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamı ile ilgili kültürel miras ve kuşaklararası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlık altında gerçekleştirecek çalışmaya da değinen Işıkhan, şunları söyledi: Işıkhan, sunulacak sosyal imkanlarla vatandaşların emeklilik dönemlerini daha aktif, sağlıklı ve başarılı bir şekilde yaşlanarak sürdürmelerine katkı sağlamış olmayı hedeflediklerini söyledi. Çalışma hayatı adına alınan her kararda olduğu gibi bu kararda da istişare kültürü içerisinde süreci yürüteceklerini vurgulayan Işıkhan, bu hususta Bakanlığın kapılarının çalışma hayatı paydaşlarına daima açık olduğunu dile getirdi. Çalıştay, Bakan Işıkhan’ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.
https://sputniknews.com.tr/20240117/bakan-isikhan-net-konustu-bag-kur-prim-gunu-dusecek-mi-1079738189.html
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vedat işıkhan, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, rusya çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, türkiye emekliler derneği (tüed)
vedat işıkhan, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, rusya çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, türkiye emekliler derneği (tüed)

Bakan Işıkhan: Emekli aylıklarında farklar Resmi Gazete’de yayınlandıktan 1 hafta sonra yatacak

22:39 26.01.2024 (güncellendi: 22:42 26.01.2024)
© İHA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© İHA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Zam oranları Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları, yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır inşallah“ dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde “Türkiye Yüzyılının Emektarları Çalıştayı” düzenlendi.
Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün ve Memur-Sen Emekliler Komisyon Başkanı Ali Küçükkösen’in de katıldığı çalıştayda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamı ile ilgili kültürel miras ve kuşaklararası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlık altında gerçekleştirecek çalışmaları sene içerisinde hayata geçireceklerini bildirdi.

'Emeklilerimiz refahı en çok hak edenlerimiz arasında yer almaktadır'

Bakan Işıkhan, gerek ekonomik gerekse sosyal politikaların Türkiye Yüzyılı perspektifiyle şekillendiğini belirterek, “Bu sorumluluk, devlet ve millet olarak bizim her bakımdan güçlü olmamızı gerektiriyor. İşçisiyle, işvereniyle, emekçisiyle, memur ve emeklisiyle 85 milyon vatandaşımızın refahı, aynı zamanda Türkiye’nin refahı ve gücü demektir. Hiç kuşkusuz emeklilerimiz bu refahı en çok hak edenlerimiz arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.
Emekliliğin insanın hayat yolculuğunun en önemli dönüm noktalarından birisi olduğuna dikkat çeken Işıkhan, emeklilerin hayatın ikinci baharı olarak tabir edilen bu dönemi mümkün olan en iyi şartlarda geçirmelerini sağlamaları için yanlarında olmanın en temel vazifeleri olduğunu ifade etti.

'Emeklilerimiz için sağlamış olduğumuz imkanların çeşitlenerek artacağı bir yıl olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensibiyle 2024 yılını “Emekliler Yılı” ilan ettiklerini hatırlatan Işıkhan, “Göreve geldiği günden beri hiçbir vatandaşını geride bırakmadan elindeki tüm imkanları milletinin hizmetine sunan devletimizin bu önemli adımının, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek sosyal politikalarımız adına da hayırlı bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Ülkemizin bugünlerinde emeği olan vatandaşlarımızın gelecekte de her bakımdan müreffeh bir yaşam sürmelerini istiyoruz. Bu yıl inşallah emeklilerimiz için bugüne kadar sağlamış olduğumuz imkanların çeşitlenerek artacağı bir yıl olacak” açıklamasında bulundu.
‘Emekliler Yılı’na dair ilk adımı emeklilere yapılan ek zamla atmış olduklarını söyleyen Bakan Işıkhan, 2024 yılının ilk yarısı için memur emeklilerine yüzde 49,25 artış sağladıklarını ve akabinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 37,57 olarak ortaya çıkan artış oranlarına 11,68 puan daha artış ilave ederek, emekli maaşları artış oranlarını tüm emekliler için eşitlediklerini belirtti.

'Emekli aylıklarında farklar Resmi Gazete’de yayınlandıktan 1 hafta sonra yatacak'

Işıkhan, emeklilere verilen zam oranlarından sonra oluşan aylık farkları hakkında ise, “Zam oranları Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları, yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır inşallah. Bu vesileyle güçlü iradeleriyle bizlere destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum” dedi.
'Emeklileri oy deposu olarak gören muhalefetin aksine emeklilerimizi daha iyi hale getirdik'
Bakan Işıkhan, emeklilerin geçimlerini sağlamak ve refahlarını yükseltmek için sürekli çalışma halinde olduklarını belirterek, muhalefeti de eleştirdi.
Işıkhan, “Emeklileri ancak oy deposu olarak gören, seçimden seçime hatırlayan, oy devşirmek için emeklilerimiz hakkında her türlü yalana, yanlışa başvuran muhalefetin aksine biz emeklilerimizi her anlamda eskisinden daha iyi hale getirdik. Bundan sonra da hizmetlerimizi sürekli geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

'Emekliler için Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı'nı hayata geçiriyoruz'

Emeklileri sadece ekonomik olarak değil sosyal olarak da güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Işıkhan, “2024 Emekliler Yılı kapsamında Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı'nı hayata geçiriyoruz. Bu programı inşallah siz değerli paydaşlarımızla birlikte yürüteceğiz. Bu proje vesilesiyle 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği milli iradenin kayıtsız şartsız bir şekilde yanında duran emektarlarımıza ahde vefa görevimizi yerine getireceğiz inşallah. Projemizin 22 yıldır azim ve kararlılıkla sürdürdüğümüz sosyal devlet anlayışımızı perçinleyecek önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra artan emekli sayımız doğrultusunda değişen ve dönüşen ihtiyaç ve talepleri de karşılayacak yeni bir sosyal vizyonu da beraberinde getireceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.
'2024 yılı boyunca emeklilere yönelik yapılacak çalışmaları tek tek hayata geçireceğiz'
Emeklilerin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamı ile ilgili kültürel miras ve kuşaklararası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlık altında gerçekleştirecek çalışmaya da değinen Işıkhan, şunları söyledi:
“2024 yılı boyunca emeklilere yönelik yapılacak çalışmalar, projeler ve programları tek tek hayata geçireceğiz. Bu süreçte proje ile emeklilerimize sağlanacak ayrıcalıklar, SGK bünyesindeki Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından koordine edilecek. Emeklilerimizin ekonomik ve sosyal hayatın içinde yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturulacak. Emeklilerimizin lehine olacak projelerde kamu kurumlarının yanı sıra bankalarla, özel şirketlerle de protokoller yapacağız. Program kapsamında emeklilerimize konaklamadan ulaşıma, gıdadan giyime, sağlığa, sosyal ve eğitim faaliyetlerine kadar birçok hizmette ayrıcalık, öncelik, indirim gibi uygulamaların yapılması sağlanacak. Bilimsel çalışmalar, buluşmalar, aktiviteler gerçekleştireceğiz. Bugün gerçekleştireceğimiz çalıştayda emeklilerimizin hayatlarına etki edecek birçok konuyu, öneriyi ele alacağız, değerlendireceğiz.”
Işıkhan, sunulacak sosyal imkanlarla vatandaşların emeklilik dönemlerini daha aktif, sağlıklı ve başarılı bir şekilde yaşlanarak sürdürmelerine katkı sağlamış olmayı hedeflediklerini söyledi.
Çalışma hayatı adına alınan her kararda olduğu gibi bu kararda da istişare kültürü içerisinde süreci yürüteceklerini vurgulayan Işıkhan, bu hususta Bakanlığın kapılarının çalışma hayatı paydaşlarına daima açık olduğunu dile getirdi. Çalıştay, Bakan Işıkhan’ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
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