https://sputniknews.com.tr/20240202/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1080324184.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz, şehirlerini ihmal eden, hemşehrilerini ihtiyaç duydukları anda yüzüstü bırakan belediye... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T17:32+0300

2024-02-02T17:32+0300

2024-02-02T19:09+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

belediye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ak parti

kemal kılıçdaroğlu

cumhur ittifakı

cumhur ittifakı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/02/1080327288_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_b193c9323487f7abec5917bee07d1a48.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programı'nda yaptığı konuşmada, Bursa'nın kıymetli kanaat önderleriyle, gönüllü kuruluşların değerli temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirerek, bir araya gelmelerine, hasret gidermelerine, hasbihal etmelerine vesile olanlara teşekkür etti.Toplantının şehir, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, davete icabet ederek toplantıyı teşrif edenlere teşekkürlerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, il ziyaretlerinde halkın ve iş dünyasının nabzını tutmaya büyük önem verdiklerine işaret ederek, bu vesileyle sadece muhabbetlerini yenilemediklerini, aynı zamanda şehrin sorunları, sıkıntıları ve talepleri konusunda ilk elden bilgiler aldıklarını söyledi.İstişareyi siyaset tarzının merkezine yerleştirmiş bir kadro olarak, bugüne kadar toplumun farklı kesimleriyle yakın diyalog içinde olmaya özen gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş dünyamızdan ticaret erbabımıza, gönüllü teşekküllerimizden çeşitli vakıf ve derneklere kadar hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun milletimizle ruberu iletişim kurmanın çabasındayız. Bilhassa seçim dönemlerini halkımızla gönül köprülerimizi güçlendirme vasıtası haline dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Sokağa, çarşıya, pazara tüm dikkatimizle kulak veriyoruz. Bu amaçla sanayicilerimizle diyaloğumuzu daha da arttıracağız. Gençlerimizle daha sık bir araya geleceğiz. Hanım kardeşlerimizi daha sık dinleyeceğiz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletle birlikte olmaya verdikleri öneme işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Togg, hazımsızları rahatsız etmeye devam ediyor'Bursa'ya son olarak 14-28 Mayıs seçimlerinden önce 24 Nisan'da geldiklerini, Togg Siro Batarya Fabrikası'nın temel atma törenini yaptıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece tek kalemde toplam tutarı 30 milyar lirayı aşan stratejik bir yatırımı şehre ve Gemlik'e kazandıracak olmanın gururunu birlikte yaşadıklarını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl genel seçimler öncesi nisan ayında Bursa'yı ziyaret ettiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şahsına, milletvekilliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı'na destek istediklerini anımsattı.Bursa'nın bugüne kadar kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye açısından hayati öneme sahip olan 14-28 Mayıs seçimlerinde Bursa'nın yine güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bursa, ilk turda yüzde 51,5 oy oranıyla, ikinci turda ise yüzde 54,7 oy oranıyla şahsımıza olan teveccühünü çok net bir şekilde ortaya koydu. Cumhur İttifakı olarak da yüzde 51 oy oranıyla ipi yine biz göğüsledik. Orhan Gazi'nin şehri Bursa, iktidara gelmek için Kandil ve Pensilvanya'dan medet umacak kadar ihtiraslarının kurbanı olanlara geçit vermedi" diye konuştu.Bursa'nın bir kez daha "güven ve istikrar" dediğini, Türkiye ile ilgili farklı hesapları olanların Bursa'nın da desteğiyle çok ağır bir hüsrana uğradığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden bu yana yaşananlara bakıldığında Bursalıların ne kadar doğru, ne kadar isabetli, ne kadar basiretli bir tercih yaptıklarının çok daha net şekilde görülebildiğini anlattı.'Etrafında pervane oldukları Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar'Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenlerin bugün birbirlerine demediklerini bırakmadıklarını, 85 milyonu kucaklaştırmaktan dem vuranların bugün sabah akşam kavga ettiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:Ülke siyaseti adına düşündürücü olduğu kadar gerçekten üzüntü verici günlerden geçildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kanaatimize göre ortaya saçılanlar, buz dağının sadece görünen kısmıdır. Turpun büyüğü aslında hala heybededir. Tamamen siyaset mühendisliği ürünü bir proje olan altılı masa kurgusunun organizatörleri eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe daha net bir şekilde göreceğiz. Biz elbette siyasi rakiplerimizin kendilerini böyle bir duruma düşürmesini arzu etmeyiz. Hele hele toplumumuzun belli kesimlerinde yayılan karamsarlık dalgasını, demokrasimiz adına ürkütücü buluyoruz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaset kurumunun ana görevinin topluma umut aşılamak olduğunu, burada oluşacak en küçük bir zafiyetin geçmişte olduğu gibi ülkeye ve demokrasiye ağır faturaları olacağını vurguladı.Böyle bir tablonun oluşmaması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini muhalif olarak tanımlayan vatandaşları kucaklayarak, onların da sesine kulak verip sorunlarına çözüm üreteceklerini, milli birlik ve beraberliğin bozulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.Destek veren ya da vermeyen tüm Bursalılara teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koltuk, makam ve ünvanların amaç değil, millete en güzel, en başarılı şekilde hizmet etmek için araç olduğunu kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:Bursa'ya son 21 yılda yaptıkları yatırımları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyecilik hizmetlerinde Bursa'nın parmakla gösterildiğini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin idaresindeki belediyelerle Cumhur İttifakı'nın yönetimindeki belediyeler arasındaki fark gece ile gündüz arasındaki fark gibidir. Biz de yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz. Bizde şehirlerini ihmal eden, hemşehrilerini en çok ihtiyaç duydukları anda yüzüstü bırakan belediye başkanları olmaz. Bizde seçmenini sadece seçimden seçime hatırlayan belediye başkanı olmaz. Şayet ezkaza böyle bir belediye başkanı çıkarsa milletten önce hesabını biz sorar, herkesten önce biletini biz keseriz" diye konuştu.Bugün Bursa'da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hizmet ve eser siyasetini devam ettirecek belediye başkan adaylarını Bursalıların takdirine sunduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı hediye takdim etti.

https://sputniknews.com.tr/20240202/cumhurbaskani-erdogandan-alev-alatli-mesaji-1080317322.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, belediye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, kemal kılıçdaroğlu, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı