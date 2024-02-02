https://sputniknews.com.tr/20240202/chpnin-103-secim-bolgesinde-daha-adaylari-belirlendi-1080333183.html

CHP'nin 103 seçim bölgesinde daha adayları belirlendi

CHP'nin 103 seçim bölgesinde daha adayları belirlendi

CHP'in, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 4 büyükşehir belediye başkan adayı daha belli oldu. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T23:02+0300

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2024-02-02T23:02+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

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CHP'nin Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, partinin 4'ü büyükşehir olmak üzere 103 seçim bölgesinde daha adayları belirlendi.Toplantının ardından partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine Muzaffer Ertürk'ü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine Zeynep Özbaş Arıkan'ı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Atasoy Bilgin'i ve Mardin Büyükşehir Belediyesine Ömer Durak'ı aday gösterdi.CHP'nin Aksaray'da Pelinsu Yıldırım Demir'i, Erzincan'da Özge Vataner, Bitlis'te Selim Suyugüzel'i ve Muş'ta Tuncay Canga'yı aday yaptı.Partinin Ankara'nın Altındağ ilçesindeki adayı Ramazan Değerli, Keçiören'deki adayı Mesut Özarslan, Çamlıdere'deki adayı Mehmet Cengiz ve Pursaklar'daki adayı Halil Tuncay oldu.Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ümit Uysal, Demre ilçesinde Fahri Duran aday yapıldı.Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ertuğrul Tetik, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Arkın Bereketoğlu, Şehitkamil'de Umut Yılmaz, Bolu'nun Gerede ilçesinde İsmail Ayyıldız, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Tamer Mandalinci, Fethiye'de Alim Karaca ve Marmaris'te Acar Ünlü aday oldu.Erzurum Aşkale'de Mustafa Emre Şenkoğlu, Hatay'ın Antakya ilçesinde Hüseyin Aksoy, Arsuz'da Sami Üstün, Defne'de Halil İbrahim Özgün ve İskenderun'da Mehmet Duduoğlu aday olarak gösterildi.Kocaeli Kandıra'da Serkan Açıkgözü, Konya Selçuklu'da Ahmet Ziya Güneş aday oldu.İzmir'in Çiğli ilçesinde daha önce aday olarak gösterilen Uygar Yıldırım'ın yerine Onur Emrah Yıldız aday yapıldı.CHP, daha önce 856 seçim çevresinde aday göstermişti.

https://sputniknews.com.tr/20240201/chp-genel-baskani-ozel-ittifak-yaptigimiz-partilerin-bazilarinin-anlayislari-degisti-1080267649.html

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