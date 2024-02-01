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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240201/chp-genel-baskani-ozel-ittifak-yaptigimiz-partilerin-bazilarinin-anlayislari-degisti-1080267649.html
CHP Genel Başkanı Özel: İttifak yaptığımız partilerin bazılarının anlayışları değişti
CHP Genel Başkanı Özel: İttifak yaptığımız partilerin bazılarının anlayışları değişti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İttifak yaptığımız partilerin bazılarında yönetimler değişti, yöneticiler değişti. Bazılarında yöneticiler duruyor ama... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T13:23+0300
2024-02-01T13:23+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
özgür özel
chp
meral akşener
iyi parti
seçim
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CHP Genel Merkezi'nde partisince düzenlenen Yerel Yönetim Çalıştayı'na katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelerin vatandaşa sunduğu hizmetlerle öne çıktığını, belediyecilikte önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.Yaptıkları doğru işleri vatandaşa anlatmaları gerektiğini ifade eden Özel, "Umudu örgütleyeceğiz. Geçmişte örgütlediğimiz umudun nasıl başarıya dönüştüğünü anlatacağız." dedi.CHP'nin, "Türkiye ittifakı" ile 31 Mart'taki yerel seçimi kazanacağını dile getiren Özel, şöyle devam etti:Türkiye ittifakı veya şehirlerin ittifakı siyasi partilerden oluşmuyor, şehrini seven, dürüst, iyi, cesur insanlardan oluşuyor. Şehrini seven ve şehrinin değerlerini korumak isteyen insanlardan oluşuyor. Başarıyı takdir edenlerden oluşuyor. Liyakate ödül verenlerden oluşuyor."'Seçmene 'İyi ki oy vermişim' dedirtmek lazım'"İlk kez oy kullanacak genç seçmenin CHP'yi tercih ettiğini" belirten Özel, "O zaman ne yapmak gerekiyor? Geçen sefer oy veren seçmene 'İyi ki oy vermişim. Bunlar devam etsin' dedirtmek lazım." diye konuştu.Partililerden usanmadan, yılmadan çalışıp hizmetleri anlatmasını isteyen Özgür Özel, CHP'nin bundan sonraki 5 yıl boyunca yetki verilirse Türkiye'de neler yapabileceğini göstereceğini belirtti.CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar ise çalıştayda, CHP'li belediyelerin iyi uygulamalarını konuşacaklarını ve bu hizmetleri tüm Türkiye'ye yayıp tek tip haline getirmek için fikir alışverişi yapacaklarını söyledi.'Türkiye sosyal belediyecilikle tanıştı'Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'li Belediyelerin Genel Koordinatörü Yılmaz Büyükerşen de CHP'nin giderek daha fazla yerde belediye başkanlığı kazanmasıyla Türkiye'nin sosyal belediyecilikle tanışma olanağı elde ettiğini dile getirdi.Büyükerşen, "Yakın zamana kadar belediyecilik deyince iktidar belediyelerinin vatandaşa bir lütuf gibi sunulan çeşitli olanakları akla gelirdi. Ancak CHP'li belediyelerin önderlik ettiği sosyal belediyecilik anlayışı ile dezavantajlı kesimlerin, kadınların, çocukların ve yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik işlerin ve uygulamaların yapılmaya başlanması çok önemli." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240131/aksenerden-ibbye-afis-tepkisi-bizi-engellemeye-calisan-bestepe-degil-sarachane-1080219846.html
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özgür özel, chp, meral akşener, iyi parti, seçim
özgür özel, chp, meral akşener, iyi parti, seçim

CHP Genel Başkanı Özel: İttifak yaptığımız partilerin bazılarının anlayışları değişti

13:23 01.02.2024
© AAÖzel
Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AA
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İttifak yaptığımız partilerin bazılarında yönetimler değişti, yöneticiler değişti. Bazılarında yöneticiler duruyor ama anlayışları değişti. Ama bir gerçek var, bizi buraya getiren seçmen değişmedi." ifadesini kullandı.
CHP Genel Merkezi'nde partisince düzenlenen Yerel Yönetim Çalıştayı'na katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelerin vatandaşa sunduğu hizmetlerle öne çıktığını, belediyecilikte önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.
Yaptıkları doğru işleri vatandaşa anlatmaları gerektiğini ifade eden Özel, "Umudu örgütleyeceğiz. Geçmişte örgütlediğimiz umudun nasıl başarıya dönüştüğünü anlatacağız." dedi.
CHP'nin, "Türkiye ittifakı" ile 31 Mart'taki yerel seçimi kazanacağını dile getiren Özel, şöyle devam etti:
"Türkiye ittifakı ya da şehirlerin kendi ittifakları sözü var. Bir gerçek var, bu şehirleri bizlere kazandıranlar ve emanet edenler değişmedi. İttifak yaptığımız partilerin bazılarında yönetimler değişti, yöneticiler değişti. Bazılarında yöneticiler duruyor ama anlayışları değişti. Ama bir gerçek var, bizi buraya getiren seçmen değişmedi. 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta aynı adaylarda birleştik.
Türkiye ittifakı veya şehirlerin ittifakı siyasi partilerden oluşmuyor, şehrini seven, dürüst, iyi, cesur insanlardan oluşuyor. Şehrini seven ve şehrinin değerlerini korumak isteyen insanlardan oluşuyor. Başarıyı takdir edenlerden oluşuyor. Liyakate ödül verenlerden oluşuyor."

'Seçmene 'İyi ki oy vermişim' dedirtmek lazım'

"İlk kez oy kullanacak genç seçmenin CHP'yi tercih ettiğini" belirten Özel, "O zaman ne yapmak gerekiyor? Geçen sefer oy veren seçmene 'İyi ki oy vermişim. Bunlar devam etsin' dedirtmek lazım." diye konuştu.
Partililerden usanmadan, yılmadan çalışıp hizmetleri anlatmasını isteyen Özgür Özel, CHP'nin bundan sonraki 5 yıl boyunca yetki verilirse Türkiye'de neler yapabileceğini göstereceğini belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar ise çalıştayda, CHP'li belediyelerin iyi uygulamalarını konuşacaklarını ve bu hizmetleri tüm Türkiye'ye yayıp tek tip haline getirmek için fikir alışverişi yapacaklarını söyledi.

'Türkiye sosyal belediyecilikle tanıştı'

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'li Belediyelerin Genel Koordinatörü Yılmaz Büyükerşen de CHP'nin giderek daha fazla yerde belediye başkanlığı kazanmasıyla Türkiye'nin sosyal belediyecilikle tanışma olanağı elde ettiğini dile getirdi.
Büyükerşen, "Yakın zamana kadar belediyecilik deyince iktidar belediyelerinin vatandaşa bir lütuf gibi sunulan çeşitli olanakları akla gelirdi. Ancak CHP'li belediyelerin önderlik ettiği sosyal belediyecilik anlayışı ile dezavantajlı kesimlerin, kadınların, çocukların ve yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik işlerin ve uygulamaların yapılmaya başlanması çok önemli." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
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