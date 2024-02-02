https://sputniknews.com.tr/20240202/besiktastan-icisleri-bakanligina-basvuru-1080333511.html
Beşiktaş'tan İçişleri Bakanlığı'na başvuru
Beşiktaş'tan İçişleri Bakanlığı'na başvuru
Beşiktaş Kulübü'nden taraftarların deplasmanda yaşadığı sıkıntılarla ilgili açıklamada, "Kulübümüz tarafından İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T23:30+0300
2024-02-02T23:30+0300
2024-02-02T23:30+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş
içişleri bakanlığı
gençlik ve spor bakanlığı
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074819860_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6992bc8e3ad39ee4143cbef66c8f2039.jpg
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı taraftarların deplasmanda yaşadığı sorunlarla ilgili açıklamada bulundu.Kulübün sitesindeki açıklamada, "Spor, birleştiricidir. Sporun bu birleştiriciliğini bozacak her türlü eyleme karşı tüm kulüplerin aynı biçimde karşı durması gerektiğine inanıyoruz. Tüpraş Stadyumu'nda, başka bir deyişle evimizde misafir takımın yönetici, oyuncu ve taraftarlarına saygı çerçevesinde her türlü kolaylığı sağlarken; ne yazık ki deplasman maçlarında Beşiktaş taraftarına yönelik gayri insani, gayri hukuki, tutum ve davranışlar sergilenmektedir" denildi.Beşiktaşlı taraftarların deplasmanlarda sorun yaşadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20240201/besiktas-trabzonspor-macinin-hakemi-belli-oldu-1080263094.html
beşiktaş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074819860_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_dbbd13c4e78d3a4b549128f295caf901.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, beşiktaş, içişleri bakanlığı, gençlik ve spor bakanlığı, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu
beşiktaş, beşiktaş, içişleri bakanlığı, gençlik ve spor bakanlığı, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu
Beşiktaş'tan İçişleri Bakanlığı'na başvuru
Beşiktaş Kulübü'nden taraftarların deplasmanda yaşadığı sıkıntılarla ilgili açıklamada, "Kulübümüz tarafından İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'na fotoğraflar, videolar ve yazılı deliller ile birlikte şikayet başvurusu yapılarak önlem alınması istenmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı taraftarların deplasmanda yaşadığı sorunlarla ilgili açıklamada bulundu.
Kulübün sitesindeki açıklamada, "Spor, birleştiricidir. Sporun bu birleştiriciliğini bozacak her türlü eyleme karşı tüm kulüplerin aynı biçimde karşı durması gerektiğine inanıyoruz. Tüpraş Stadyumu'nda, başka bir deyişle evimizde misafir takımın yönetici, oyuncu ve taraftarlarına saygı çerçevesinde her türlü kolaylığı sağlarken; ne yazık ki deplasman maçlarında Beşiktaş taraftarına yönelik gayri insani, gayri hukuki, tutum ve davranışlar sergilenmektedir" denildi.
Beşiktaşlı taraftarların deplasmanlarda sorun yaşadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"En son oynadığımız Sivasspor maçı ve bir önceki Rizespor deplasmanında, kötü hava koşullarına rağmen ayakkabıları çıkartılan, kişilik haklarını ihlal edecek şekilde aramalara maruz kalan taraftarımızın maçı izlemesi engellenmeye çalışılmıştır. Bugün itibarıyla kulübümüz tarafından İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonuna fotoğraflar, videolar ve yazılı deliller ile birlikte şikayet başvurusu yapılarak önlem alınması istenmiştir."