https://sputniknews.com.tr/20240202/besiktastan-icisleri-bakanligina-basvuru-1080333511.html

Beşiktaş'tan İçişleri Bakanlığı'na başvuru

Beşiktaş'tan İçişleri Bakanlığı'na başvuru

Beşiktaş Kulübü'nden taraftarların deplasmanda yaşadığı sıkıntılarla ilgili açıklamada, "Kulübümüz tarafından İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T23:30+0300

2024-02-02T23:30+0300

2024-02-02T23:30+0300

spor

beşiktaş

beşiktaş

içişleri bakanlığı

gençlik ve spor bakanlığı

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074819860_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6992bc8e3ad39ee4143cbef66c8f2039.jpg

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı taraftarların deplasmanda yaşadığı sorunlarla ilgili açıklamada bulundu.Kulübün sitesindeki açıklamada, "Spor, birleştiricidir. Sporun bu birleştiriciliğini bozacak her türlü eyleme karşı tüm kulüplerin aynı biçimde karşı durması gerektiğine inanıyoruz. Tüpraş Stadyumu'nda, başka bir deyişle evimizde misafir takımın yönetici, oyuncu ve taraftarlarına saygı çerçevesinde her türlü kolaylığı sağlarken; ne yazık ki deplasman maçlarında Beşiktaş taraftarına yönelik gayri insani, gayri hukuki, tutum ve davranışlar sergilenmektedir" denildi.Beşiktaşlı taraftarların deplasmanlarda sorun yaşadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

https://sputniknews.com.tr/20240201/besiktas-trabzonspor-macinin-hakemi-belli-oldu-1080263094.html

beşiktaş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, beşiktaş, içişleri bakanlığı, gençlik ve spor bakanlığı, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu