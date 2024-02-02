https://sputniknews.com.tr/20240202/ankarada-servis-ucretlerine-zam-1080320250.html
Ankara'da servis ücretlerine zam
Ankara'da servis ücretlerine zam
Ankara'da servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. En kısa mesafe yıllık 11 bin 960, en uzun mesafe17 bin 720 lira oldu. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T16:01+0300
2024-02-02T16:01+0300
2024-02-02T17:05+0300
ekonomi
ankara
servis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060645478_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_6784580ae8183d5d2882e4cad65c76d7.jpg
Ankara'da servis ücretlerine zam yapıldı.Şubat ayından geçerli olmak üzere servis ücretleri yüzde 15 zamlandı.Zam sonrası en kısa mesafe yıllık 11 bin 960, en uzun mesafe 17 bin 720 liraya yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20240129/ankarada-simit-zammi-geri-alindi-1080156754.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060645478_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_58e5422ab594857a76970e024dc1b859.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, servis
Ankara'da servis ücretlerine zam
16:01 02.02.2024 (güncellendi: 17:05 02.02.2024)
Ankara'da servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. En kısa mesafe yıllık 11 bin 960, en uzun mesafe17 bin 720 lira oldu.
Ankara'da servis ücretlerine zam yapıldı.
Şubat ayından geçerli olmak üzere servis ücretleri yüzde 15 zamlandı.
Zam sonrası en kısa mesafe yıllık 11 bin 960, en uzun mesafe 17 bin 720 liraya yükseldi.