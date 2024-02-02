https://sputniknews.com.tr/20240202/ankarada-servis-ucretlerine-zam-1080320250.html

Ankara'da servis ücretlerine zam

Ankara'da servis ücretlerine zam

Ankara'da servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. En kısa mesafe yıllık 11 bin 960, en uzun mesafe17 bin 720 lira oldu. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T16:01+0300

2024-02-02T16:01+0300

2024-02-02T17:05+0300

ekonomi

ankara

servis

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Ankara'da servis ücretlerine zam yapıldı.Şubat ayından geçerli olmak üzere servis ücretleri yüzde 15 zamlandı.Zam sonrası en kısa mesafe yıllık 11 bin 960, en uzun mesafe 17 bin 720 liraya yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20240129/ankarada-simit-zammi-geri-alindi-1080156754.html

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