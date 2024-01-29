https://sputniknews.com.tr/20240129/ankarada-simit-zammi-geri-alindi-1080156754.html

Ankara'da simit zammı geri alındı

Ankara'da simit zammı geri alındı

Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara simidine zam kararını iptal ettiklerini açıkladı. Delibaş "Ankara simidinin satışı 10... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T13:36+0300

2024-01-29T13:36+0300

2024-01-29T13:50+0300

ekonomi

ankara

simit

zam

gıda fiyatları

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Ankara'da simide yapılan zam iptal edildi.Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara simidi fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Geçen hafta esnaftan zam talebi geldiğini ve değerlendirdiklerini dile getiren Delibaş, "Cuma günü Ankara simidinin satış fiyatının 10 liradan 15 liraya çıkmasına karar vermiştik. Daha sonra bir değerlendirme yaptık ve 15 liralık fiyatın yüksek olduğuna karar verdik. Bugün itibarıyla da zammın iptali kararını aldık. Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek. Gücümüz yettiğince de 10 liradan satmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230902/melissa-vargasa-nazar-degmesin-diye-simit-dagitildi-1075134198.html

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ankara, simit, zam, gıda fiyatları