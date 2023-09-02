https://sputniknews.com.tr/20230902/melissa-vargasa-nazar-degmesin-diye-simit-dagitildi-1075134198.html
Melissa Vargas'a 'nazar değmesin diye' simit dağıtıldı
Melissa Vargas'a 'nazar değmesin diye' simit dağıtıldı
Kütahya'da bir simit fırınında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmesinin ardından simit dağıtıldı. Fırın... 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T18:10+0300
2023-09-02T18:10+0300
2023-09-02T18:10+0300
yaşam
nazar
simit
melissa vargas
fırın
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Kütahya'da Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren simit fırınının işletmecisi Emrah Yeşil ile çalışanları, yarı finalde İtalya'yı 3-2 yenerek finalde Sırbistan'ın rakibi olan millilerin başarısını simit dağıtarak kutladı.A Milli Kadın Voleybol Takımı oyunculardan Melissa Vargas'ın posterinin asıldığı fırından yüzlerce kişiye simit ikramında bulunuldu.Fırın çalışanlarından Rıdvan Bayram, gazetecilere, milli takımın maçını büyük bir heyecanla izlediklerini söyledi.İtalya'yı yenme başarısı gösteren "Filenin Sultanları"nı tebrik ederek, etkili bir oyun sergileyen Melissa Vargas'ı ayrıca kutladıklarını dile getiren Bayram, şöyle konuştu:Dağıtılan simitlerden alanlar ise fırının işletmecisine teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20230901/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimi-finalde-1075117597.html
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Melissa Vargas'a 'nazar değmesin diye' simit dağıtıldı
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Kütahya'da bir simit fırınında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmesinin ardından simit dağıtıldı. Fırın çalışanlarından biri "Başarıyı kutlamak ve Melissa hanıma nazar değmemesi için halkımıza simit dağıtma hayrı düzenlemek istedik" açıklamasında bulundu.
Kütahya'da Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren simit fırınının işletmecisi Emrah Yeşil ile çalışanları, yarı finalde İtalya'yı 3-2 yenerek finalde Sırbistan'ın rakibi olan millilerin başarısını simit dağıtarak kutladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyunculardan Melissa Vargas'ın posterinin asıldığı fırından yüzlerce kişiye simit ikramında bulunuldu.
Fırın çalışanlarından Rıdvan Bayram, gazetecilere, milli takımın maçını büyük bir heyecanla izlediklerini söyledi.
İtalya'yı yenme başarısı gösteren "Filenin Sultanları"nı tebrik ederek, etkili bir oyun sergileyen Melissa Vargas'ı ayrıca kutladıklarını dile getiren Bayram, şöyle konuştu:
"Voleybol takımımızın ve Melissa hanımın İtalya karşılaşmasında gösterdikleri yoğun gayretleri bizleri çok memnun etti. Biz de bu başarıyı kutlamak ve Melissa hanıma nazar değmemesi için halkımıza simit dağıtma hayrı düzenlemek istedik. Vatandaşlarımızın etkinliğimize yoğun ilgisi oldu. İnşallah kupayı da alacağız."
Dağıtılan simitlerden alanlar ise fırının işletmecisine teşekkür etti.