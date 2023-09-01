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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı finalde
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı finalde
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı finalde

20:22 01.09.2023 (güncellendi: 20:25 01.09.2023)
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
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