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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240202/abd-bati-seriada-siddet-uygulayan-4-yahudi-yerlesimciyi-yaptirim-listesine-aldi-1080288491.html
ABD, Batı Şeria'da şiddet uygulayan 4 Yahudi yerleşimciyi yaptırım listesine aldı
ABD, Batı Şeria'da şiddet uygulayan 4 Yahudi yerleşimciyi yaptırım listesine aldı
ABD yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'daki aşırılıkçı 4 Yahudi yerleşimciyi "şiddet eylemlerine dahil olmak" ve "Filistinlileri öldürmek" gerekçeleriyle... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T00:21+0300
2024-02-02T00:21+0300
batı şeria
israil- filistin çatışması
israil
abd dışişleri bakanlığı
yerleşim
yahudi yerleşimleri
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batı Şeria'da artan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğu ve bu olaylara karışanların, yaptırıma maruz kalacağı bildirildi.Açıklamaya göre isimleri David Chai Chasdai, Einan Tanjil, Shalom Zicherman ve Yinon Levi olarak açıklanan 4 aşırılıkçı Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da şiddet olaylarını başlatmak, Filistinli sivilleri hedef almak ve evlerini yakmak gibi suçlardan dolayı yaptırım listesine alındı.ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında ABD'nin, İsrail hükümetiyle işgal altındaki Batı Şeria'daki aşırılıkçı Yahudi yerleşimci şiddeti hakkında "çok samimi" görüşmelerde bulunduğunu belirtti.Miller, ABD'nin İsrail tarafına, Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişlemesinin bölgedeki barış istikrarına zarar verdiğini ve bağımsız Filistin devletinin kuruluşunu tehdit ettiğini, ilettiğini söyledi.İsrail'den aşırılıkçı Yahudi yerleşimci şiddeti konusunda harekete geçmesini istediklerini kaydeden Miller, ABD'nin bu konuda İsrail'le temas kurmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini bugün imzalamıştı.Yaptırım listesine alınan kişiler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında en az 381 Filistinli hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20240201/biden-filistinlilere-siddet-uygulayan-yahudi-yerlesimcilere-yaptirim-ongoren-bir-kararname-imzaladi-1080283514.html
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batı şeria, israil, abd dışişleri bakanlığı, yerleşim, yahudi yerleşimleri
batı şeria, israil, abd dışişleri bakanlığı, yerleşim, yahudi yerleşimleri

ABD, Batı Şeria'da şiddet uygulayan 4 Yahudi yerleşimciyi yaptırım listesine aldı

00:21 02.02.2024
© SputnikABD Dışişleri Bakanlığı binası
ABD Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
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ABD yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'daki aşırılıkçı 4 Yahudi yerleşimciyi "şiddet eylemlerine dahil olmak" ve "Filistinlileri öldürmek" gerekçeleriyle yaptırım listesine aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batı Şeria'da artan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğu ve bu olaylara karışanların, yaptırıma maruz kalacağı bildirildi.
Açıklamaya göre isimleri David Chai Chasdai, Einan Tanjil, Shalom Zicherman ve Yinon Levi olarak açıklanan 4 aşırılıkçı Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da şiddet olaylarını başlatmak, Filistinli sivilleri hedef almak ve evlerini yakmak gibi suçlardan dolayı yaptırım listesine alındı.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında ABD'nin, İsrail hükümetiyle işgal altındaki Batı Şeria'daki aşırılıkçı Yahudi yerleşimci şiddeti hakkında "çok samimi" görüşmelerde bulunduğunu belirtti.
Miller, ABD'nin İsrail tarafına, Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişlemesinin bölgedeki barış istikrarına zarar verdiğini ve bağımsız Filistin devletinin kuruluşunu tehdit ettiğini, ilettiğini söyledi.
İsrail'den aşırılıkçı Yahudi yerleşimci şiddeti konusunda harekete geçmesini istediklerini kaydeden Miller, ABD'nin bu konuda İsrail'le temas kurmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini bugün imzalamıştı.
Yaptırım listesine alınan kişiler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında en az 381 Filistinli hayatını kaybetti.
ABD + bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Biden Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir kararname imzaladı
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