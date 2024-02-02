https://sputniknews.com.tr/20240202/abd-bati-seriada-siddet-uygulayan-4-yahudi-yerlesimciyi-yaptirim-listesine-aldi-1080288491.html

ABD, Batı Şeria'da şiddet uygulayan 4 Yahudi yerleşimciyi yaptırım listesine aldı

ABD, Batı Şeria'da şiddet uygulayan 4 Yahudi yerleşimciyi yaptırım listesine aldı

ABD yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'daki aşırılıkçı 4 Yahudi yerleşimciyi "şiddet eylemlerine dahil olmak" ve "Filistinlileri öldürmek" gerekçeleriyle... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T00:21+0300

2024-02-02T00:21+0300

2024-02-02T00:21+0300

batı şeria

israil- filistin çatışması

israil

abd dışişleri bakanlığı

yerleşim

yahudi yerleşimleri

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batı Şeria'da artan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğu ve bu olaylara karışanların, yaptırıma maruz kalacağı bildirildi.Açıklamaya göre isimleri David Chai Chasdai, Einan Tanjil, Shalom Zicherman ve Yinon Levi olarak açıklanan 4 aşırılıkçı Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da şiddet olaylarını başlatmak, Filistinli sivilleri hedef almak ve evlerini yakmak gibi suçlardan dolayı yaptırım listesine alındı.ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında ABD'nin, İsrail hükümetiyle işgal altındaki Batı Şeria'daki aşırılıkçı Yahudi yerleşimci şiddeti hakkında "çok samimi" görüşmelerde bulunduğunu belirtti.Miller, ABD'nin İsrail tarafına, Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişlemesinin bölgedeki barış istikrarına zarar verdiğini ve bağımsız Filistin devletinin kuruluşunu tehdit ettiğini, ilettiğini söyledi.İsrail'den aşırılıkçı Yahudi yerleşimci şiddeti konusunda harekete geçmesini istediklerini kaydeden Miller, ABD'nin bu konuda İsrail'le temas kurmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini bugün imzalamıştı.Yaptırım listesine alınan kişiler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında en az 381 Filistinli hayatını kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20240201/biden-filistinlilere-siddet-uygulayan-yahudi-yerlesimcilere-yaptirim-ongoren-bir-kararname-imzaladi-1080283514.html

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