https://sputniknews.com.tr/20240201/biden-filistinlilere-siddet-uygulayan-yahudi-yerlesimcilere-yaptirim-ongoren-bir-kararname-imzaladi-1080283514.html

Biden Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir kararname imzaladı

Biden Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir kararname imzaladı

ABD Başkanı Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T20:27+0300

2024-02-01T20:27+0300

2024-02-01T20:43+0300

joe biden

kararname

israil-filistin

israil- filistin çatışması

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Batı Şeria'da güvenliği zedeleyenlere yönelik hazırlanan başkanlık kararnamesine imza attı.Kararname ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı son dönemde şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimciler, ABD yönetiminin yaptırımlarına maruz kalacak.Yaptırım listesine dahil edilenler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.Biden, ilgili açıklamasında Batı Şeria'daki güvenliğin ve istikrarın bozulmaması için bu adımı attıklarını ve bölgedeki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.Konuyla ilgili arka plan toplantısı düzenleyen bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararname kapsamında isimleri belirtilmeyen 4 kişinin şimdiden yaptırım listesine dahil edildiğini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240201/abd-disisleri-abd-bagimsiz-bir-filistin-devleti-kurulmasi-plani-uzerinde-calisiyor-1080250708.html

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joe biden, kararname, israil-filistin