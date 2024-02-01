https://sputniknews.com.tr/20240201/biden-filistinlilere-siddet-uygulayan-yahudi-yerlesimcilere-yaptirim-ongoren-bir-kararname-imzaladi-1080283514.html
Biden Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir kararname imzaladı
Biden Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir kararname imzaladı
ABD Başkanı Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T20:27+0300
2024-02-01T20:27+0300
2024-02-01T20:43+0300
joe biden
kararname
israil-filistin
israil- filistin çatışması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0e/1075480845_0:116:3232:1934_1920x0_80_0_0_2d5f4678a600747f887d87c89acb193e.jpg
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Batı Şeria'da güvenliği zedeleyenlere yönelik hazırlanan başkanlık kararnamesine imza attı.Kararname ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı son dönemde şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimciler, ABD yönetiminin yaptırımlarına maruz kalacak.Yaptırım listesine dahil edilenler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.Biden, ilgili açıklamasında Batı Şeria'daki güvenliğin ve istikrarın bozulmaması için bu adımı attıklarını ve bölgedeki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.Konuyla ilgili arka plan toplantısı düzenleyen bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararname kapsamında isimleri belirtilmeyen 4 kişinin şimdiden yaptırım listesine dahil edildiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240201/abd-disisleri-abd-bagimsiz-bir-filistin-devleti-kurulmasi-plani-uzerinde-calisiyor-1080250708.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0e/1075480845_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_56ed857e38f5890888fbafa272bf1a38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
joe biden, kararname, israil-filistin
joe biden, kararname, israil-filistin
Biden Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir kararname imzaladı
20:27 01.02.2024 (güncellendi: 20:43 01.02.2024)
ABD Başkanı Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Batı Şeria'da güvenliği zedeleyenlere yönelik hazırlanan başkanlık kararnamesine imza attı.
Kararname ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı son dönemde şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimciler, ABD yönetiminin yaptırımlarına maruz kalacak.
Yaptırım listesine dahil edilenler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.
Biden, ilgili açıklamasında Batı Şeria'daki güvenliğin ve istikrarın bozulmaması için bu adımı attıklarını ve bölgedeki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Konuyla ilgili arka plan toplantısı düzenleyen bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararname kapsamında isimleri belirtilmeyen 4 kişinin şimdiden yaptırım listesine dahil edildiğini bildirdi.