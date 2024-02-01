https://sputniknews.com.tr/20240201/abd-disisleri-abd-bagimsiz-bir-filistin-devleti-kurulmasi-plani-uzerinde-calisiyor-1080250708.html

ABD Dışişleri: ABD bağımsız bir Filistin devleti kurulması planı üzerinde çalışıyor

ABD Dışişleri: ABD bağımsız bir Filistin devleti kurulması planı üzerinde çalışıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD’nin bağımsız bir Filistin devleti kurulması planı üzerinde çalıştığını belirtti. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T01:55+0300

2024-02-01T01:55+0300

2024-02-01T01:55+0300

israil- filistin çatışması

abd dışişleri

abd dışişleri bakanlığı

matthew miller

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin bağımsız bir Filistin devletinin nasıl kurulacağına dair bir plan geliştirme sürecinde olduğunu söyledi.‘Washington'un Filistin devletini tanıma planlarıyla’ ilgili bir soruyu yanıtlayan Miller, “Geniş bir seçenekler yelpazesini değerlendiriyoruz ve bunları bölgedeki ortaklarımızla ve ABD hükümeti içindeki diğer ortaklarla tartışıyoruz” dedi.Miller, ABD yetkililerinin şu anda bir Filistin devletinin kurulması konusunda en iyi nasıl ilerleyebileceklerine dair ‘politika planlama süreçleriyle’ meşgul olduklarını da sözlerine ekledi.Daha önce Axios haber sistesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin devletinin ABD ve uluslararası alanda tanınması olasılığına ilişkin bir inceleme yapmasını ve politika seçenekleri sunmasını istediğini aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231220/rus-uzman-turkiye-abd-ile-f-16lar-konusunda-amerikan-sartlarinda-bir-anlasmayi-kabul-etmeyecektir-1078624171.html

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abd dışişleri, abd dışişleri bakanlığı, matthew miller, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu