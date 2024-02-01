https://sputniknews.com.tr/20240201/abd-disisleri-abd-bagimsiz-bir-filistin-devleti-kurulmasi-plani-uzerinde-calisiyor-1080250708.html
ABD Dışişleri: ABD bağımsız bir Filistin devleti kurulması planı üzerinde çalışıyor
ABD Dışişleri: ABD bağımsız bir Filistin devleti kurulması planı üzerinde çalışıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD’nin bağımsız bir Filistin devleti kurulması planı üzerinde çalıştığını belirtti. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T01:55+0300
2024-02-01T01:55+0300
2024-02-01T01:55+0300
israil- filistin çatışması
abd dışişleri
abd dışişleri bakanlığı
matthew miller
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israil-filistin
israil-filistin sorunu
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin bağımsız bir Filistin devletinin nasıl kurulacağına dair bir plan geliştirme sürecinde olduğunu söyledi.‘Washington'un Filistin devletini tanıma planlarıyla’ ilgili bir soruyu yanıtlayan Miller, “Geniş bir seçenekler yelpazesini değerlendiriyoruz ve bunları bölgedeki ortaklarımızla ve ABD hükümeti içindeki diğer ortaklarla tartışıyoruz” dedi.Miller, ABD yetkililerinin şu anda bir Filistin devletinin kurulması konusunda en iyi nasıl ilerleyebileceklerine dair ‘politika planlama süreçleriyle’ meşgul olduklarını da sözlerine ekledi.Daha önce Axios haber sistesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin devletinin ABD ve uluslararası alanda tanınması olasılığına ilişkin bir inceleme yapmasını ve politika seçenekleri sunmasını istediğini aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/rus-uzman-turkiye-abd-ile-f-16lar-konusunda-amerikan-sartlarinda-bir-anlasmayi-kabul-etmeyecektir-1078624171.html
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abd dışişleri, abd dışişleri bakanlığı, matthew miller, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
abd dışişleri, abd dışişleri bakanlığı, matthew miller, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
ABD Dışişleri: ABD bağımsız bir Filistin devleti kurulması planı üzerinde çalışıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD’nin bağımsız bir Filistin devleti kurulması planı üzerinde çalıştığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin bağımsız bir Filistin devletinin nasıl kurulacağına dair bir plan geliştirme sürecinde olduğunu söyledi.
‘Washington'un Filistin devletini tanıma planlarıyla’ ilgili bir soruyu yanıtlayan Miller, “Geniş bir seçenekler yelpazesini değerlendiriyoruz ve bunları bölgedeki ortaklarımızla ve ABD hükümeti içindeki diğer ortaklarla tartışıyoruz” dedi.
Miller, ABD yetkililerinin şu anda bir Filistin devletinin kurulması konusunda en iyi nasıl ilerleyebileceklerine dair ‘politika planlama süreçleriyle’ meşgul olduklarını da sözlerine ekledi.
Daha önce Axios haber sistesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin devletinin ABD ve uluslararası alanda tanınması olasılığına ilişkin bir inceleme yapmasını ve politika seçenekleri sunmasını istediğini aktarmıştı.