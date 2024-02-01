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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240201/abd-disisleri-abd-bagimsiz-bir-filistin-devleti-kurulmasi-plani-uzerinde-calisiyor-1080250708.html
ABD Dışişleri: ABD bağımsız bir Filistin devleti kurulması planı üzerinde çalışıyor
ABD Dışişleri: ABD bağımsız bir Filistin devleti kurulması planı üzerinde çalışıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD’nin bağımsız bir Filistin devleti kurulması planı üzerinde çalıştığını belirtti. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T01:55+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin bağımsız bir Filistin devletinin nasıl kurulacağına dair bir plan geliştirme sürecinde olduğunu söyledi.‘Washington'un Filistin devletini tanıma planlarıyla’ ilgili bir soruyu yanıtlayan Miller, “Geniş bir seçenekler yelpazesini değerlendiriyoruz ve bunları bölgedeki ortaklarımızla ve ABD hükümeti içindeki diğer ortaklarla tartışıyoruz” dedi.Miller, ABD yetkililerinin şu anda bir Filistin devletinin kurulması konusunda en iyi nasıl ilerleyebileceklerine dair ‘politika planlama süreçleriyle’ meşgul olduklarını da sözlerine ekledi.Daha önce Axios haber sistesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin devletinin ABD ve uluslararası alanda tanınması olasılığına ilişkin bir inceleme yapmasını ve politika seçenekleri sunmasını istediğini aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/rus-uzman-turkiye-abd-ile-f-16lar-konusunda-amerikan-sartlarinda-bir-anlasmayi-kabul-etmeyecektir-1078624171.html
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ABD Dışişleri: ABD bağımsız bir Filistin devleti kurulması planı üzerinde çalışıyor

01:55 01.02.2024
© AP Photo / Nathan HowardABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Nathan Howard
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD’nin bağımsız bir Filistin devleti kurulması planı üzerinde çalıştığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin bağımsız bir Filistin devletinin nasıl kurulacağına dair bir plan geliştirme sürecinde olduğunu söyledi.
‘Washington'un Filistin devletini tanıma planlarıyla’ ilgili bir soruyu yanıtlayan Miller, “Geniş bir seçenekler yelpazesini değerlendiriyoruz ve bunları bölgedeki ortaklarımızla ve ABD hükümeti içindeki diğer ortaklarla tartışıyoruz” dedi.
Miller, ABD yetkililerinin şu anda bir Filistin devletinin kurulması konusunda en iyi nasıl ilerleyebileceklerine dair ‘politika planlama süreçleriyle’ meşgul olduklarını da sözlerine ekledi.
Daha önce Axios haber sistesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin devletinin ABD ve uluslararası alanda tanınması olasılığına ilişkin bir inceleme yapmasını ve politika seçenekleri sunmasını istediğini aktarmıştı.
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