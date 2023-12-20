Rus uzman: Türkiye, ABD ile F-16’lar konusunda Amerikan şartlarında bir anlaşmayı kabul etmeyecektir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
HPV aşısı, asgari ücrete dayandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpeklerinin rehabilite edilmesi
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar liginin değişen statüsü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ankara'dan son kulis bilgileri
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
18:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
19:14
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
GÖRÜŞ
https://sputniknews.com.tr/20231220/rus-uzman-turkiye-abd-ile-f-16lar-konusunda-amerikan-sartlarinda-bir-anlasmayi-kabul-etmeyecektir-1078624171.html
Rus uzman: Türkiye, ABD ile F-16’lar konusunda Amerikan şartlarında bir anlaşmayı kabul etmeyecektir
Rus uzman: Türkiye, ABD ile F-16’lar konusunda Amerikan şartlarında bir anlaşmayı kabul etmeyecektir
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller’in Türkiye'nin Washington'un F-16 savaş uçağı satın alma talebine yönelik açıklamasını değerlendiren Rusya Askeri ve... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T00:37+0300
2023-12-20T00:37+0300
görüş
matthew miller
abd
abd
türkiye
f-16
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/06/1043744925_0:0:2133:1199_1920x0_80_0_0_f48b9f4a51eb2844a2d90a68f5bea554.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satışı konusunun Ankara'nın İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.Miller ayrıca Ankara'ya, İsveç’in Kuzey Atlantik İttifakı'na katılma başvurusunun mümkün olan en kısa sürede Türkiye parlamentosunda onaylanması sürecini hızlandırması çağrısında bulundu.Miller’in Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı satın alma talebine yönelik açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Rusya Askeri ve Politik Analiz Bürosu’nun askeri uzmanı Nikolay Kostikin, Washington'un ültimatom tonuna dikkat çekerek bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.Rus uzman şu değerlendirmede bulundu:Kendi çıkarlarını her şeyin üstünde tutmaya alışkın olan ABD’nin Türkiye'nin vetosuyla karşılaşmaktan rahatsızlık duyduğuna vurgu yapan uzman, şu ifadeleri kullandı:Ankara'nın Washington'la Amerikan şartlarına göre bir anlaşma yapmayacağını belirten Rus uzman sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231213/rusya-nato-ve-abnin-ukraynadaki-olaylara-dahlinden-kazancli-cikan-abd-oldu-1078433371.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/06/1043744925_0:0:1599:1199_1920x0_80_0_0_a9b73d4fb5eb3d24ca4b89cb48ede733.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
matthew miller, abd, abd, türkiye, f-16, f-16
matthew miller, abd, abd, türkiye, f-16, f-16

Rus uzman: Türkiye, ABD ile F-16’lar konusunda Amerikan şartlarında bir anlaşmayı kabul etmeyecektir

00:37 20.12.2023
© AAABD Türkiye bayrakları
ABD Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AA
Abone ol
Amur Gadjiev - Sputnik Türkiye
Amur Gadjiev
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller’in Türkiye'nin Washington'un F-16 savaş uçağı satın alma talebine yönelik açıklamasını değerlendiren Rusya Askeri ve Politik Analiz Bürosu’nun askeri uzmanı Nikolay Kostikin, Ankara'nın Washington'la Amerikan şartlarına göre bir anlaşma yapmayacağını vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satışı konusunun Ankara'nın İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.
Miller ayrıca Ankara'ya, İsveç’in Kuzey Atlantik İttifakı'na katılma başvurusunun mümkün olan en kısa sürede Türkiye parlamentosunda onaylanması sürecini hızlandırması çağrısında bulundu.
Miller’in Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı satın alma talebine yönelik açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Rusya Askeri ve Politik Analiz Bürosu’nun askeri uzmanı Nikolay Kostikin, Washington'un ültimatom tonuna dikkat çekerek bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.
Rus uzman şu değerlendirmede bulundu:
“ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, birincisi bir devlet ve ABD'nin müttefiki olan Türkiye'ye, ikincisi de Türk parlamentosu ve onun yönetmeliklerine yönelik ültimatom şeklindeki açıklamalarının kabul edilemez olduğu açık. Bu ifadeler bize, ABD için ‘müttefik’ kavramının, bizim için geleneksel ve alışılmış olandan çok farklı bir anlamı olduğunu gösteriyor. ABD ‘müttefik’ten, yalnızca Washington'un çıkarları doğrultusunda kullanılması gereken bir tür sarf malzemesini anlıyor. Ve aynı zamanda Amerikalılara göre başkalarının çıkarlarını hesaba katmak gerekmiyor. Bu yaklaşım küresel hakimiyet stratejilerinin bir sonucudur.”
Kendi çıkarlarını her şeyin üstünde tutmaya alışkın olan ABD’nin Türkiye'nin vetosuyla karşılaşmaktan rahatsızlık duyduğuna vurgu yapan uzman, şu ifadeleri kullandı:
“Hırslarını her şeyin üstünde tutan Amerikalılar, önce İsveç'in NATO'ya üyeliği, sonra da Türkiye'ye F-16 savaş uçağı tedariki sorununu çözmek istiyor. Peki Washington'un Ankara'ya karşı yükümlülüklerini yerine getireceğinin garantisi nerede? ABD'yi iyi tanıyan Türkiye haklı olarak eş zamanlı hareket etmeyi teklif etti. Yani F-16'ların satışının, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun TBMM'de onaylanmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşmesini istedi. Olayın bu şekilde gelişimi ABD'yi şaşırttı. Türkiye'nin yetkin diplomatik manevraları ve bağımsız çok vektörlü dış politikasıyla uzun süredir onları rahatsız ettiğini söylemek gerekiyor."
Ankara'nın Washington'la Amerikan şartlarına göre bir anlaşma yapmayacağını belirten Rus uzman sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye'nin, F-16 savaş uçaklarına ilişkin garantileri almadan İsveç'in başvurusunu onaylayarak ABD'ye taviz vereceğini sanmıyorum. En kötü ihtimalle Türkiye ABD ile bazı ek fırsatlar için pazarlık yapabilir. Aksi halde tüm bunların ne anlamı var? Sonuçta İsveç'in NATO'ya katılımına onay verilmesi yönündeki siyasi kararın Türkiye'nin aleyhine olduğu açık. Eğer farklı olsaydı İsveç uzun zaman önce Kuzey Atlantik İttifakı'nın içinde olurdu."
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
Ukrayna krizi
Rusya: F-16'ların üslerinden havalandığı NATO ülkeleri çatışmaya katılmış sayılacak
13 Aralık, 18:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала