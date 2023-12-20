Rus uzman: Türkiye, ABD ile F-16’lar konusunda Amerikan şartlarında bir anlaşmayı kabul etmeyecektir

“ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, birincisi bir devlet ve ABD'nin müttefiki olan Türkiye'ye, ikincisi de Türk parlamentosu ve onun yönetmeliklerine yönelik ültimatom şeklindeki açıklamalarının kabul edilemez olduğu açık. Bu ifadeler bize, ABD için ‘müttefik’ kavramının, bizim için geleneksel ve alışılmış olandan çok farklı bir anlamı olduğunu gösteriyor. ABD ‘müttefik’ten, yalnızca Washington'un çıkarları doğrultusunda kullanılması gereken bir tür sarf malzemesini anlıyor. Ve aynı zamanda Amerikalılara göre başkalarının çıkarlarını hesaba katmak gerekmiyor. Bu yaklaşım küresel hakimiyet stratejilerinin bir sonucudur.”