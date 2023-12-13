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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231213/rusya-nato-ve-abnin-ukraynadaki-olaylara-dahlinden-kazancli-cikan-abd-oldu-1078433371.html
Rusya: F-16'ların üslerinden havalandığı NATO ülkeleri çatışmaya katılmış sayılacak
Rusya: F-16'ların üslerinden havalandığı NATO ülkeleri çatışmaya katılmış sayılacak
Viyana'daki askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Moskova’nın NATO ülkelerinin hava... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T18:44+0300
2023-12-13T18:43+0300
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güvenlik İşbirliği Forumu'nda konuşan Gavrilov, Moskova’nın Polonya, Romanya ve Slovakya'daki hava üslerinden havalanacak F-16 savaş uçaklarının olası kullanımının Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılım olarak değerlendireceğini söyledi.Gavrilov, “Söz konusu NATO üyesi ülkelerin topraklarından bu savaş uçaklarının kullanılmasının, Moskova tarafından Ukrayna'daki çatışmaya katılım olarak değerlendirileceği ve Rusya'yı misilleme tedbirleri almaya zorlayacağı konusunda şiddetle uyarıyoruz” dedi.Ukrayna’daki hava üslerinin önemli ölçüde tahrip olduğu koşullarda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine devredilen F-16'ların Polonya, Romanya ve Slovakya'daki hava üslerinden havalanabileceği yönünde görüşler ortaya çıkmaya başladığını belirten Rus diplomat, ‘ABD ve uydularının’ Rusya'nın batı sınırlarında güvenlik tehdidi oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekti.Batı'nın politikasının saldırgan doğasının artık askeri doktrinlerin tamamen savunmacı yönüne dair formülasyonlarla gizlenemediğine vurgu yapan Gavrilov, “NATO devletlerinin ulusal ve koalisyonel doktrinlerinde, askeri güç kullanılarak elde edilmesi planlanan küresel ve bölgesel hakimiyet iddiaları pekiştiriliyor” ifadelerini kullandı.'NATO ve AB'nin Ukrayna'daki olaylara dahlinden kazançlı çıkan ABD oldu'Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güvenlik Alanında İşbirliği Forumu'nun panelinde konuşan Gavrilov, Ukrayna'daki olaylara müdahil olan NATO ve AB'nin Washington'un çıkarına hizmet ettiğini söyledi.Batılı ülkelerin yönetimlerinin Rusya'yı dizginlemeye yönelik muhteşem harcamaları vergi mükelleflerine ve aklı başında siyasi güçlere meşru göstermenin giderek zorlaştığına dikkat çeken Gavrilov, bu hususun Ukrayna ve çevresindeki durumu da kapsadığının altını çizdi.Avrupa'daki aklıselim sahibi politikacılar ve uluslararası gözlemciler, Rus heyetinin forumda düzenli olarak ifade ettiği bu hususu hep bir ağızdan doğruladığını belirten Gavrilov, "Muazzam dış desteğe rağmen, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırısı başarısız oldu. Ukrayna'daki olaylar Kiev rejimine istenen sonuçları getirmedi, yalnızca Amerikan savunma sanayisini zenginleştirdi" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231213/bidenin-zelenskiy-ile-duzenledigi-basin-toplantisinda-dili-surctu-1078423781.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, nato, avrupa birliği, abd, agit, konstantin gavrilov, washington, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, f-16
ukrayna, ukrayna ordusu, nato, avrupa birliği, abd, agit, konstantin gavrilov, washington, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, f-16

Rusya: F-16'ların üslerinden havalandığı NATO ülkeleri çatışmaya katılmış sayılacak

18:44 13.12.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKINATO bayrağı
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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Viyana'daki askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Moskova’nın NATO ülkelerinin hava üslerinden havalanacak F-16 savaş uçaklarının olası kullanımının Ukrayna'daki çatışmaya katılım olarak değerlendireceğini belirtti.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güvenlik İşbirliği Forumu'nda konuşan Gavrilov, Moskova’nın Polonya, Romanya ve Slovakya'daki hava üslerinden havalanacak F-16 savaş uçaklarının olası kullanımının Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılım olarak değerlendireceğini söyledi.
Gavrilov, “Söz konusu NATO üyesi ülkelerin topraklarından bu savaş uçaklarının kullanılmasının, Moskova tarafından Ukrayna'daki çatışmaya katılım olarak değerlendirileceği ve Rusya'yı misilleme tedbirleri almaya zorlayacağı konusunda şiddetle uyarıyoruz” dedi.
Ukrayna’daki hava üslerinin önemli ölçüde tahrip olduğu koşullarda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine devredilen F-16'ların Polonya, Romanya ve Slovakya'daki hava üslerinden havalanabileceği yönünde görüşler ortaya çıkmaya başladığını belirten Rus diplomat, ‘ABD ve uydularının’ Rusya'nın batı sınırlarında güvenlik tehdidi oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekti.
Batı'nın politikasının saldırgan doğasının artık askeri doktrinlerin tamamen savunmacı yönüne dair formülasyonlarla gizlenemediğine vurgu yapan Gavrilov, “NATO devletlerinin ulusal ve koalisyonel doktrinlerinde, askeri güç kullanılarak elde edilmesi planlanan küresel ve bölgesel hakimiyet iddiaları pekiştiriliyor” ifadelerini kullandı.

'NATO ve AB'nin Ukrayna'daki olaylara dahlinden kazançlı çıkan ABD oldu'

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güvenlik Alanında İşbirliği Forumu'nun panelinde konuşan Gavrilov, Ukrayna'daki olaylara müdahil olan NATO ve AB'nin Washington'un çıkarına hizmet ettiğini söyledi.
Batılı ülkelerin yönetimlerinin Rusya'yı dizginlemeye yönelik muhteşem harcamaları vergi mükelleflerine ve aklı başında siyasi güçlere meşru göstermenin giderek zorlaştığına dikkat çeken Gavrilov, bu hususun Ukrayna ve çevresindeki durumu da kapsadığının altını çizdi.
Avrupa'daki aklıselim sahibi politikacılar ve uluslararası gözlemciler, Rus heyetinin forumda düzenli olarak ifade ettiği bu hususu hep bir ağızdan doğruladığını belirten Gavrilov, "Muazzam dış desteğe rağmen, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırısı başarısız oldu. Ukrayna'daki olaylar Kiev rejimine istenen sonuçları getirmedi, yalnızca Amerikan savunma sanayisini zenginleştirdi" dedi.
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