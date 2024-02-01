https://sputniknews.com.tr/20240201/uzmanlar-yanitladi-emekli-maasi-zam-farki-ne-zaman-yatacak-1080258642.html

Uzmanlar yanıtladı: Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

Uzmanlar yanıtladı: Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin gözü Resmi Gazete'de yayımlanacak ek zam kararında. 'SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı yattı mı, neden yatmadı' sorularına yanıt... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T10:42+0300

2024-02-01T10:42+0300

2024-02-01T10:42+0300

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıklamıştı. Kararla, 2024 yılında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artış oranları eşitlenmiş oldu.Düzenleme Meclis'te yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ile Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram ek zam ödemelerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.Ocak maaş farkları ne zaman yatacak?Yılmaz , “Özellikle çalışma hayatını ilgilendiren önemli maddelerin de bulunduğu ilgili yasa Meclis sürecinden geçmiş bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın imzası sonrası Resmi Gazete’de yayımlanacaktır" dedi. Yılmaz şu ifadeleri kullandı:Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram da ek zamların Meclis'te yasalaştığını hatırlatarak, "Bugün itibarıyla hesaplara yatacaktır. Emekliler ocak ayında maaş zam farklarını alamadılar" diye konuştu. Bayram şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240131/fatih-portakaldan-emekliye-ek-zamda-10-mart-kulisi-asgari-ucrete-mi-esitlenecek-1080214063.html

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