https://sputniknews.com.tr/20240131/fatih-portakaldan-emekliye-ek-zamda-10-mart-kulisi-asgari-ucrete-mi-esitlenecek-1080214063.html
Emekliye ek zamda ‘10 Mart’ kulisi: Asgari ücrete mi eşitlenecek?
Emekliye ek zamda ‘10 Mart’ kulisi: Asgari ücrete mi eşitlenecek?
Ancak Bağ-Kur SSK emekli maaşı farkı henüz hesaplara geçmedi ancak milyonları heyecanlandıracak kulis bilgisi geldi. Gazeteci Fatih Portakal, “Mart ayında... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T08:23+0300
2024-01-31T08:23+0300
2024-01-31T08:23+0300
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SSK Bağkur emekli maaşı zammı yüzde 49.25’e yükseltilerek memur ve memur emeklisi maaşları ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira oldu.Ancak emeklilerin ek zamları hesaplarına yatmadan yeni bir zam iddiası ortaya atıldı. Kulislerde seçime kısa bir süre kala özellikle 10 Mart sonrasında emekli maaşına seyyanen zam yapılacağı konuşuluyor.Fatih Portakal'dan kulis: Mart ayında belki zam yapılabilirRakamın ise 4 bin lira seviyesinde olabileceği ifade ediliyor. 4 bin liralık bu zammın ise 700 milyar TL'lik özel seçim bütçesinden karşılanacağı kulislere yansıyan iddialar arasında. Gazeteci Fatih Portakal konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Mart ayında belki zam yapılabilir. Bir kez daha yineleyeyim. Ama tabi o zaman asgari ücret ne olacak, memur maaşı, memur emekli maaşı ne olacak? Belki bir düzeltme olur. Anketlerle ilgili bir olay bu” dedi.Uzman: Emekli maaşlarının 17 bin liraya yükseltilmesi yönünde konuşmalar varİstanbul Üniversitesi Öğr. Gör. Prof. Dr. Sefer Şener ise erken emeklilik için iki çalışma yapılacağını ve üçüncü adımın emekliye ek zam konusu olacağını belirtti. “Bundan sonraki süreçte emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine yani 17 bin liraya yükseltilmesi ya da en az 14-15 bin liralık taban maaş olması yönünde konuşmalar yapılıyor” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Sefer Şener şunları dile getirdi:Seyyanen zam ne demek?Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır.
https://sputniknews.com.tr/20240130/altin-doviz-kripto-para-alanlarin-kredi-karti-kapanabilir-takip-sistemi-geliyor-1080174585.html
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Emekliye ek zamda ‘10 Mart’ kulisi: Asgari ücrete mi eşitlenecek?
Ancak Bağ-Kur SSK emekli maaşı farkı henüz hesaplara geçmedi ancak milyonları heyecanlandıracak kulis bilgisi geldi. Gazeteci Fatih Portakal, “Mart ayında belki zam yapılabilir” derken, Prof. Dr. Sefer Şener ise erken emeklilik için iki çalışma yapılacağını ve üçüncü adımın emekliye ek zam konusu olacağını söyledi.
SSK Bağkur emekli maaşı zammı yüzde 49.25’e yükseltilerek memur ve memur emeklisi maaşları ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira oldu.
Ancak emeklilerin ek zamları hesaplarına yatmadan yeni bir zam iddiası ortaya atıldı. Kulislerde seçime kısa bir süre kala özellikle 10 Mart sonrasında emekli maaşına seyyanen zam yapılacağı konuşuluyor.
Fatih Portakal'dan kulis: Mart ayında belki zam yapılabilir
Rakamın ise 4 bin lira seviyesinde olabileceği ifade ediliyor. 4 bin liralık bu zammın ise 700 milyar TL'lik özel seçim bütçesinden karşılanacağı kulislere yansıyan iddialar arasında. Gazeteci Fatih Portakal konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Mart ayında belki zam yapılabilir. Bir kez daha yineleyeyim. Ama tabi o zaman asgari ücret ne olacak, memur maaşı, memur emekli maaşı ne olacak? Belki bir düzeltme olur. Anketlerle ilgili bir olay bu” dedi.
Uzman: Emekli maaşlarının 17 bin liraya yükseltilmesi yönünde konuşmalar var
İstanbul Üniversitesi Öğr. Gör. Prof. Dr. Sefer Şener ise erken emeklilik için iki çalışma yapılacağını ve üçüncü adımın emekliye ek zam konusu olacağını belirtti. “Bundan sonraki süreçte emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine yani 17 bin liraya yükseltilmesi ya da en az 14-15 bin liralık taban maaş olması yönünde konuşmalar yapılıyor” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Sefer Şener şunları dile getirdi:
“Bu yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘emekliler yılı’ ilan etti. Doğal olarak böyle beklentiler içerisine giriliyor. Bu, hükümetin çalıştığı konulardan sadece bir tanesi. Biz bu yıl içinde hem Bağ-Kur’luların prim günlerinde düzenlemeyi hem ev kadınlarına yönelik 3’te 1 prim desteğinin sağlanması düzenlemesini göreceğiz. Bir taraftan da gündemde en düşük emekli maaşının asgari ücrete yaklaştırılması ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Yüksek ihtimalle bunların hepsi Aralık ayına kadar faaliyete geçmiş olacak. Bu konu tamamiyle masada, tamamen bütçe imkanları ile alakalı.”
Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır.