https://sputniknews.com.tr/20240131/fatih-portakaldan-emekliye-ek-zamda-10-mart-kulisi-asgari-ucrete-mi-esitlenecek-1080214063.html

Emekliye ek zamda ‘10 Mart’ kulisi: Asgari ücrete mi eşitlenecek?

Emekliye ek zamda ‘10 Mart’ kulisi: Asgari ücrete mi eşitlenecek?

Ancak Bağ-Kur SSK emekli maaşı farkı henüz hesaplara geçmedi ancak milyonları heyecanlandıracak kulis bilgisi geldi. Gazeteci Fatih Portakal, “Mart ayında... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T08:23+0300

2024-01-31T08:23+0300

2024-01-31T08:23+0300

ekonomi

ssk

bağkur

uzman

yorum

bağ-kur

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

recep tayyip erdoğan

emekli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071608070_0:0:1168:657_1920x0_80_0_0_867b5f3628dec4411da2a5086118a190.png

SSK Bağkur emekli maaşı zammı yüzde 49.25’e yükseltilerek memur ve memur emeklisi maaşları ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira oldu.Ancak emeklilerin ek zamları hesaplarına yatmadan yeni bir zam iddiası ortaya atıldı. Kulislerde seçime kısa bir süre kala özellikle 10 Mart sonrasında emekli maaşına seyyanen zam yapılacağı konuşuluyor.Fatih Portakal'dan kulis: Mart ayında belki zam yapılabilirRakamın ise 4 bin lira seviyesinde olabileceği ifade ediliyor. 4 bin liralık bu zammın ise 700 milyar TL'lik özel seçim bütçesinden karşılanacağı kulislere yansıyan iddialar arasında. Gazeteci Fatih Portakal konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Mart ayında belki zam yapılabilir. Bir kez daha yineleyeyim. Ama tabi o zaman asgari ücret ne olacak, memur maaşı, memur emekli maaşı ne olacak? Belki bir düzeltme olur. Anketlerle ilgili bir olay bu” dedi.Uzman: Emekli maaşlarının 17 bin liraya yükseltilmesi yönünde konuşmalar varİstanbul Üniversitesi Öğr. Gör. Prof. Dr. Sefer Şener ise erken emeklilik için iki çalışma yapılacağını ve üçüncü adımın emekliye ek zam konusu olacağını belirtti. “Bundan sonraki süreçte emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine yani 17 bin liraya yükseltilmesi ya da en az 14-15 bin liralık taban maaş olması yönünde konuşmalar yapılıyor” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Sefer Şener şunları dile getirdi:Seyyanen zam ne demek?Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır.

https://sputniknews.com.tr/20240130/altin-doviz-kripto-para-alanlarin-kredi-karti-kapanabilir-takip-sistemi-geliyor-1080174585.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maaş farkı ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı, seyyanen zam ne demek, seyyanen zam ne kadar, seyyanen zam artacak mı, seyyanen zam dahil mi, seyyanen zam hesaplama, seyyanen zam 2024, seyyanen zam devam edecek mi, seyyanen zam gelecek mi, seyyanen zamma zam gelecek mi