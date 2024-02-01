https://sputniknews.com.tr/20240201/ulastirma-bakani-uraloglu-ankara-ucagina-metroyla-ulasti-1080272461.html

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ankara uçağına metroyla ulaştı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ankara uçağına metroyla ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki programlarının ardından Ankara'ya dönmek için İstanbul Havalimanı'na giderken... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T14:53+0300

2024-02-01T14:53+0300

2024-02-01T14:53+0300

yaşam

bakan

abdulkadir uraloğlu

metro

havalimanı

ulaşım

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, açılışı 29 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Gayrettepe-Kağıthane metrosunun yolcuları arasında Bakan Uraloğlu da yer aldı.Uraloğlu'nun metroda sohbet ettiği yolcular, trafik yoğunluğu nedeniyle uçağa yetişme telaşını ortadan kaldıran Gayrettepe-Kağıthane metro hattının açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane güzergahının açılmasıyla, Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na ulaşım süresi 30 dakikaya indi.Gayrettepe-Kağıthane hattında, açıldığı ilk gün 1302, bugüne kadar ise 8 bin 113 yolcuya hizmet verildi.Yeni hattın açılmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı güzergahındaki yolcu sayısı yüzde 13 arttı.

https://sputniknews.com.tr/20240129/istanbulun-yeni-metro-hatti-acildi-gayrettepe-istanbul-havalimani-arasi-30-dakika-1080161950.html

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bakan, abdulkadir uraloğlu, metro, havalimanı, ulaşım