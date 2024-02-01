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Erdoğan: Şeriata düşmanlık, dinin kendisine husumettir
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ankara uçağına metroyla ulaştı
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ankara uçağına metroyla ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki programlarının ardından Ankara'ya dönmek için İstanbul Havalimanı'na giderken... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T14:53+0300
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abdulkadir uraloğlu
metro
havalimanı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, açılışı 29 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Gayrettepe-Kağıthane metrosunun yolcuları arasında Bakan Uraloğlu da yer aldı.Uraloğlu'nun metroda sohbet ettiği yolcular, trafik yoğunluğu nedeniyle uçağa yetişme telaşını ortadan kaldıran Gayrettepe-Kağıthane metro hattının açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane güzergahının açılmasıyla, Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na ulaşım süresi 30 dakikaya indi.Gayrettepe-Kağıthane hattında, açıldığı ilk gün 1302, bugüne kadar ise 8 bin 113 yolcuya hizmet verildi.Yeni hattın açılmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı güzergahındaki yolcu sayısı yüzde 13 arttı.
https://sputniknews.com.tr/20240129/istanbulun-yeni-metro-hatti-acildi-gayrettepe-istanbul-havalimani-arasi-30-dakika-1080161950.html
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bakan, abdulkadir uraloğlu, metro, havalimanı, ulaşım
bakan, abdulkadir uraloğlu, metro, havalimanı, ulaşım

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ankara uçağına metroyla ulaştı

14:53 01.02.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıBakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'na Gayrettepe-Kağıthane metrosuyla gitti
Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'na Gayrettepe-Kağıthane metrosuyla gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki programlarının ardından Ankara'ya dönmek için İstanbul Havalimanı'na giderken Gayrettepe-Kağıthane metrosunu kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, açılışı 29 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Gayrettepe-Kağıthane metrosunun yolcuları arasında Bakan Uraloğlu da yer aldı.
Uraloğlu'nun metroda sohbet ettiği yolcular, trafik yoğunluğu nedeniyle uçağa yetişme telaşını ortadan kaldıran Gayrettepe-Kağıthane metro hattının açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane güzergahının açılmasıyla, Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na ulaşım süresi 30 dakikaya indi.
Gayrettepe-Kağıthane hattında, açıldığı ilk gün 1302, bugüne kadar ise 8 bin 113 yolcuya hizmet verildi.
Yeni hattın açılmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı güzergahındaki yolcu sayısı yüzde 13 arttı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
TÜRKİYE
İstanbul'un yeni metro hattı açıldı: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika
29 Ocak, 16:17
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