https://sputniknews.com.tr/20240201/ukraynaya-destek-paketindeki-uzlasmaya-iliskin-abden-ilk-aciklama-avrupa-icin-guzel-bir-gun-1080272626.html

Ukrayna'ya destek paketindeki uzlaşmaya ilişkin AB'den ilk açıklama: 'Avrupa için güzel bir gün'

Ukrayna'ya destek paketindeki uzlaşmaya ilişkin AB'den ilk açıklama: 'Avrupa için güzel bir gün'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Ukrayna'ya... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T14:57+0300

2024-02-01T14:57+0300

2024-02-01T14:57+0300

ukrayna krizi

ursula von der leyen

roberta metsola

alexander de croo

avrupa parlamentosu (ap)

ab komisyonu

belçika

ukrayna

ukrayna ordusu

vladimir zelenskiy

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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üye ülkelerin Ukrayna'ya ek 50 milyar euroluk destek paketi üzerinde anlaştığını belirterek, "AB Konseyi önceliklerimizi yerine getirdi: Ukrayna'nın desteklenmesi, yasa dışı göçle mücadele, Avrupa'nın rekabet gücünün desteklenmesi. Avrupa için güzel bir gün" değerlendirmesi yaptı.AP Başkanı Metsola sosyal medya paylaşımında, anlaşmaya varılan 50 milyar euyronun Ukrayna'nın AB üyeliği sürecinde yeniden yapılanması ve reform yapmasına yardımcı olmak için kullanılacağını kaydetti.Metsola, "Bunu Ukrayna halkına borçluyuz. Bunu aynı zamanda Avrupa halkına da borçluyuz çünkü Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir" mesajını paylaştı.Belçika Başbakanı De Croo da yaptığı paylaşımda, "AB, Ukrayna'ya verdiği sözü tutuyor. Ukrayna halkı ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tüm Avrupalıların özgürlüğü için mücadele ediyor" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240201/ab-butcesinden-ukraynaya-50-milyar-euroluk-destek-paketi-uzerinde-uzlasti-1080269851.html

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ursula von der leyen, roberta metsola, alexander de croo , avrupa parlamentosu (ap), ab komisyonu, belçika, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy