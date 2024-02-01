https://sputniknews.com.tr/20240201/ukraynaya-destek-paketindeki-uzlasmaya-iliskin-abden-ilk-aciklama-avrupa-icin-guzel-bir-gun-1080272626.html
Ukrayna'ya destek paketindeki uzlaşmaya ilişkin AB'den ilk açıklama: 'Avrupa için güzel bir gün'
Ukrayna'ya destek paketindeki uzlaşmaya ilişkin AB'den ilk açıklama: 'Avrupa için güzel bir gün'
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Ukrayna'ya... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T14:57+0300
2024-02-01T14:57+0300
2024-02-01T14:57+0300
ukrayna krizi
ursula von der leyen
roberta metsola
alexander de croo
avrupa parlamentosu (ap)
ab komisyonu
belçika
ukrayna
ukrayna ordusu
vladimir zelenskiy
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üye ülkelerin Ukrayna'ya ek 50 milyar euroluk destek paketi üzerinde anlaştığını belirterek, "AB Konseyi önceliklerimizi yerine getirdi: Ukrayna'nın desteklenmesi, yasa dışı göçle mücadele, Avrupa'nın rekabet gücünün desteklenmesi. Avrupa için güzel bir gün" değerlendirmesi yaptı.AP Başkanı Metsola sosyal medya paylaşımında, anlaşmaya varılan 50 milyar euyronun Ukrayna'nın AB üyeliği sürecinde yeniden yapılanması ve reform yapmasına yardımcı olmak için kullanılacağını kaydetti.Metsola, "Bunu Ukrayna halkına borçluyuz. Bunu aynı zamanda Avrupa halkına da borçluyuz çünkü Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir" mesajını paylaştı.Belçika Başbakanı De Croo da yaptığı paylaşımda, "AB, Ukrayna'ya verdiği sözü tutuyor. Ukrayna halkı ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tüm Avrupalıların özgürlüğü için mücadele ediyor" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240201/ab-butcesinden-ukraynaya-50-milyar-euroluk-destek-paketi-uzerinde-uzlasti-1080269851.html
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ursula von der leyen, roberta metsola, alexander de croo , avrupa parlamentosu (ap), ab komisyonu, belçika, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy
ursula von der leyen, roberta metsola, alexander de croo , avrupa parlamentosu (ap), ab komisyonu, belçika, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy
Ukrayna'ya destek paketindeki uzlaşmaya ilişkin AB'den ilk açıklama: 'Avrupa için güzel bir gün'
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Ukrayna'ya ek 50 milyar euroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya varılmasına ilişkin memnuniyetlerini ifade etti.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üye ülkelerin Ukrayna'ya ek 50 milyar euroluk destek paketi üzerinde anlaştığını belirterek, "AB Konseyi önceliklerimizi yerine getirdi: Ukrayna'nın desteklenmesi, yasa dışı göçle mücadele, Avrupa'nın rekabet gücünün desteklenmesi. Avrupa için güzel bir gün" değerlendirmesi yaptı.
AP Başkanı Metsola sosyal medya paylaşımında, anlaşmaya varılan 50 milyar euyronun Ukrayna'nın AB üyeliği sürecinde yeniden yapılanması ve reform yapmasına yardımcı olmak için kullanılacağını kaydetti.
Metsola, "Bunu Ukrayna halkına borçluyuz. Bunu aynı zamanda Avrupa halkına da borçluyuz çünkü Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir" mesajını paylaştı.
Belçika Başbakanı De Croo da yaptığı paylaşımda, "AB, Ukrayna'ya verdiği sözü tutuyor. Ukrayna halkı ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tüm Avrupalıların özgürlüğü için mücadele ediyor" ifadelerine yer verdi.