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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240201/ukraynaya-destek-paketindeki-uzlasmaya-iliskin-abden-ilk-aciklama-avrupa-icin-guzel-bir-gun-1080272626.html
Ukrayna'ya destek paketindeki uzlaşmaya ilişkin AB'den ilk açıklama: 'Avrupa için güzel bir gün'
Ukrayna'ya destek paketindeki uzlaşmaya ilişkin AB'den ilk açıklama: 'Avrupa için güzel bir gün'
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Ukrayna'ya... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T14:57+0300
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üye ülkelerin Ukrayna'ya ek 50 milyar euroluk destek paketi üzerinde anlaştığını belirterek, "AB Konseyi önceliklerimizi yerine getirdi: Ukrayna'nın desteklenmesi, yasa dışı göçle mücadele, Avrupa'nın rekabet gücünün desteklenmesi. Avrupa için güzel bir gün" değerlendirmesi yaptı.AP Başkanı Metsola sosyal medya paylaşımında, anlaşmaya varılan 50 milyar euyronun Ukrayna'nın AB üyeliği sürecinde yeniden yapılanması ve reform yapmasına yardımcı olmak için kullanılacağını kaydetti.Metsola, "Bunu Ukrayna halkına borçluyuz. Bunu aynı zamanda Avrupa halkına da borçluyuz çünkü Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir" mesajını paylaştı.Belçika Başbakanı De Croo da yaptığı paylaşımda, "AB, Ukrayna'ya verdiği sözü tutuyor. Ukrayna halkı ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tüm Avrupalıların özgürlüğü için mücadele ediyor" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240201/ab-butcesinden-ukraynaya-50-milyar-euroluk-destek-paketi-uzerinde-uzlasti-1080269851.html
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ursula von der leyen, roberta metsola, alexander de croo , avrupa parlamentosu (ap), ab komisyonu, belçika, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy
ursula von der leyen, roberta metsola, alexander de croo , avrupa parlamentosu (ap), ab komisyonu, belçika, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy

Ukrayna'ya destek paketindeki uzlaşmaya ilişkin AB'den ilk açıklama: 'Avrupa için güzel bir gün'

14:57 01.02.2024
© Sputnik / Родион Прока / Multimedya arşivine gidin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,
 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Ukrayna'ya ek 50 milyar euroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya varılmasına ilişkin memnuniyetlerini ifade etti.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üye ülkelerin Ukrayna'ya ek 50 milyar euroluk destek paketi üzerinde anlaştığını belirterek, "AB Konseyi önceliklerimizi yerine getirdi: Ukrayna'nın desteklenmesi, yasa dışı göçle mücadele, Avrupa'nın rekabet gücünün desteklenmesi. Avrupa için güzel bir gün" değerlendirmesi yaptı.
AP Başkanı Metsola sosyal medya paylaşımında, anlaşmaya varılan 50 milyar euyronun Ukrayna'nın AB üyeliği sürecinde yeniden yapılanması ve reform yapmasına yardımcı olmak için kullanılacağını kaydetti.
Metsola, "Bunu Ukrayna halkına borçluyuz. Bunu aynı zamanda Avrupa halkına da borçluyuz çünkü Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir" mesajını paylaştı.
Belçika Başbakanı De Croo da yaptığı paylaşımda, "AB, Ukrayna'ya verdiği sözü tutuyor. Ukrayna halkı ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tüm Avrupalıların özgürlüğü için mücadele ediyor" ifadelerine yer verdi.
Avrupa Birliği Macaristan Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
Ukrayna krizi
AB, bütçesinden Ukrayna'ya 50 milyar Euro’luk destek paketi üzerinde uzlaştı
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