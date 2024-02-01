https://sputniknews.com.tr/20240201/ukraynaya-ait-6-iha-rusya-semalarinda-imha-edildi-1080265646.html

Ukrayna'ya ait 6 İHA Rusya semalarında imha edildi

Ukrayna'ya ait 6 İHA Rusya semalarında imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'daki hedeflere yönelik terör saldırısı girişimlerinin akamete uğratıldığını belirtti. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T12:38+0300

2024-02-01T12:38+0300

2024-02-01T12:38+0300

ukrayna krizi

ukrayna

insansız hava aracı (iha)

rusya

rusya savunma bakanlığı

voronej

kursk

belgorod

ukrayna ordusu

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Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu, Belgorod, Voronej ve Kursk bölgelerini İHA'larla vurma girişiminde bulundu.Rus hava savunma sistemleri, Belgorod Bölgesi'nde 4, Voronej ve Kursk bölgelerinde 1'er İHA'yı imha ederek Rusya topraklarındaki hedeflerin vurulmasını önledi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240201/rusyadan-ukraynaya-glsdb-saglayan-beyaz-saraya-tepki-1080254441.html

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ukrayna, insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı, voronej, kursk, belgorod, ukrayna ordusu