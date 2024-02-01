https://sputniknews.com.tr/20240201/ukraynaya-ait-6-iha-rusya-semalarinda-imha-edildi-1080265646.html
Ukrayna'ya ait 6 İHA Rusya semalarında imha edildi
Ukrayna'ya ait 6 İHA Rusya semalarında imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'daki hedeflere yönelik terör saldırısı girişimlerinin akamete uğratıldığını belirtti. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T12:38+0300
2024-02-01T12:38+0300
2024-02-01T12:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
rusya
rusya savunma bakanlığı
voronej
kursk
belgorod
ukrayna ordusu
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Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu, Belgorod, Voronej ve Kursk bölgelerini İHA'larla vurma girişiminde bulundu.Rus hava savunma sistemleri, Belgorod Bölgesi'nde 4, Voronej ve Kursk bölgelerinde 1'er İHA'yı imha ederek Rusya topraklarındaki hedeflerin vurulmasını önledi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240201/rusyadan-ukraynaya-glsdb-saglayan-beyaz-saraya-tepki-1080254441.html
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ukrayna, insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı, voronej, kursk, belgorod, ukrayna ordusu
ukrayna, insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı, voronej, kursk, belgorod, ukrayna ordusu
Ukrayna'ya ait 6 İHA Rusya semalarında imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'daki hedeflere yönelik terör saldırısı girişimlerinin akamete uğratıldığını belirtti.
Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu, Belgorod, Voronej ve Kursk bölgelerini İHA'larla vurma girişiminde bulundu.
Rus hava savunma sistemleri, Belgorod Bölgesi'nde 4, Voronej ve Kursk bölgelerinde 1'er İHA'yı imha ederek Rusya topraklarındaki hedeflerin vurulmasını önledi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.
Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.