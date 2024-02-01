Ukrayna'ya ait 6 İHA Rusya semalarında imha edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir ayda asgari ücretin kuşa döndüğünü görüyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Küresel yolsuzluk endeksinde Türkiye'nin yeri
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ölmez: Tüketicinin harcanabilir geliri son iki senede şiddetle düştü
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Yapay zekanın verileri kişisel bilgisayarlarda işlemesini gelecekte öngörüyoruz'
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Maymunların hafızaları o kadar güçlü ki, aşık oluyorlar ve her şeyi hatırlıyorlar'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Montrö'nün 'm' harfiyle oynanırsa, Türkiye kuzeyden kuşatılır
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Limon suyu ürünlerinin satışına ilişkin yeni düzenleme
12:06
83 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
13:34
19 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın kumar oyunlarıyla imtihanı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ABD bölünüyor mu?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DUAYEN GAZETECİ
Türk basınında devrim yarattı
17:39
8 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240201/ukraynaya-ait-6-iha-rusya-semalarinda-imha-edildi-1080265646.html
Ukrayna'ya ait 6 İHA Rusya semalarında imha edildi
Ukrayna'ya ait 6 İHA Rusya semalarında imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'daki hedeflere yönelik terör saldırısı girişimlerinin akamete uğratıldığını belirtti. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T12:38+0300
2024-02-01T12:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
rusya
rusya savunma bakanlığı
voronej
kursk
belgorod
ukrayna ordusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075348_0:240:2788:1808_1920x0_80_0_0_f46b32dfe5ef30991e361f20a7a48c76.jpg
Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu, Belgorod, Voronej ve Kursk bölgelerini İHA'larla vurma girişiminde bulundu.Rus hava savunma sistemleri, Belgorod Bölgesi'nde 4, Voronej ve Kursk bölgelerinde 1'er İHA'yı imha ederek Rusya topraklarındaki hedeflerin vurulmasını önledi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240201/rusyadan-ukraynaya-glsdb-saglayan-beyaz-saraya-tepki-1080254441.html
ukrayna
rusya
voronej
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075348_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_73dfdbe379de39ba19394c511aabf51e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı, voronej, kursk, belgorod, ukrayna ordusu
ukrayna, insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı, voronej, kursk, belgorod, ukrayna ordusu

Ukrayna'ya ait 6 İHA Rusya semalarında imha edildi

12:38 01.02.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'daki hedeflere yönelik terör saldırısı girişimlerinin akamete uğratıldığını belirtti.
Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu, Belgorod, Voronej ve Kursk bölgelerini İHA'larla vurma girişiminde bulundu.
Rus hava savunma sistemleri, Belgorod Bölgesi'nde 4, Voronej ve Kursk bölgelerinde 1'er İHA'yı imha ederek Rusya topraklarındaki hedeflerin vurulmasını önledi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.
Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Donetsk saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
Ukrayna krizi
Rusya’dan Ukrayna’ya GLSDB sağlayan Beyaz Saray’a tepki
09:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала